Κάρπαθος: Βρέθηκαν παλιά πυρομαχικά σε παραλία στο Αρδάνι – Απαγορεύτηκε η κολύμβηση

Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Καρπάθου το πρωί της Κυριακής (09.08.2026) όταν βρέθηκαν παλιά πυρομαχικά στην περιοχή Αρδάνι.

Στην απαγόρευση της κολύμβησης και κάθε θαλάσσιας δραστηριότητας στο τμήμα της περιοχής Αρδάνι στην Κάρπαθο προχώρησε το Λιμεναρχείο, μετά τον εντοπισμό αντικειμένων που εκτιμάται ότι πρόκειται πυρομαχικά.

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Ειδικότερα, το Λιμεναρχείο Καρπάθου ανακοίνωσε την απαγόρευση να κάνει μπάνιο και παραμονής στην παραλία, καθώς και την απαγόρευση κυκλοφορίας και αγκυροβολίας σκαφών και θαλάσσιων μέσων αναψυχής. Δεν επιτρέπεται επίσης οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα στη συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη.

Η απαγόρευση αφορά ακτίνα 100 μέτρων γύρω από συγκεκριμένο σημείο στη θαλάσσια περιοχή Αρδάνι, το οποίο έχει οριοθετηθεί από τη Λιμενική Αρχή.

Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι νεωτέρας, ενώ οι πολίτες και οι χειριστές σκαφών καλούνται να μην προσεγγίζουν την οριοθετημένη περιοχή.

Σημειώνεται τέλος ότι όσοι παραβιάσουν την απαγόρευση υπόκεινται στις προβλεπόμενες κυρώσεις του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.