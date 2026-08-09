Καταγγελία για επίθεση σε νοσηλεύτρια στον «Ερυθρό Σταυρό»: Ασθενής την άρπαξε από τα μαλλιά και την χτύπησε σε πόρτες

Καταγγελία για επίθεση σε βάρος νοσηλεύτριας στα Επείγοντα του νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός» έγινε γνωστή μετά το περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 8 Αυγούστου.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, η ειδικευόμενη νοσηλεύτρια δέχθηκε επίθεση από γυναίκα ασθενή, όταν της ζητήθηκε να περιμένει προκειμένου να εξεταστούν πρώτα άλλα περιστατικά που κρίνονταν πιο επείγοντα.

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Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε μεταξύ 06:00 και 06:30. Η συγκεκριμένη εργαζόμενη υπηρετεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου, ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία, εκείνη τη νύχτα είχε μετακινηθεί στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών για να συνδράμει στην εφημερία.

Κατά την περιγραφή του Μιχάλη Γιαννάκου, η ασθενής βρισκόταν σε φορείο στον χώρο των ιατρείων, όταν ενημερώθηκε ότι θα έπρεπε να περιμένει, καθώς προτεραιότητα είχαν περιστατικά που, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, αντιμετωπίζονταν ως πιο επείγοντα.

Η γυναίκα φέρεται στη συνέχεια να σηκώθηκε από το φορείο και να κινήθηκε εναντίον της νοσηλεύτριας. Όπως υποστηρίζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, την άρπαξε από τα μαλλιά και τη χτύπησε με γροθιές, ενώ φέρεται να χτύπησε και το κεφάλι της πάνω σε πόρτα.

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Η νοσηλεύτρια φέρεται να κατάφερε να απομακρυνθεί, όμως, σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, η ασθενής την ακολούθησε και της επιτέθηκε ξανά. Όπως αναφέρει ο Μιχάλης Γιαννάκος, την έπιασε εκ νέου από τα μαλλιά, με αποτέλεσμα η εργαζόμενη να χτυπήσει και σε άλλη πόρτα.

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, η νοσηλεύτρια υπέστη χτυπήματα και τραυματισμούς στο κεφάλι. Στην καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ περιλαμβάνεται και αναφορά στην παρουσία δύο φυλάκων στον χώρο κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Όπως υποστηρίζει ο Μιχάλης Γιαννάκος, εκεί υπήρχαν φύλακες που δεν μπορούσαν να έχουν σωματική επαφή με ασθενείς. Με αφορμή την καταγγελία, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ θέτει ζήτημα σχετικά με την προστασία των εργαζομένων στα νοσοκομεία και τον ρόλο της φύλαξης σε περιστατικά κατά τα οποία μέλη του προσωπικού δέχονται επίθεση.