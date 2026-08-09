Πανσέληνος Αυγούστου 2026: Γιατί είναι γνωστή ως «φεγγάρι του Οξύρρυγχου»

Τα ξημερώματα της 28ης Αυγούστου, στις 00:18 ώρα Ελλάδας, οι λάτρεις του διαστήματος θα μπορούν να δουν την πανσέληνο του Αυγούστου ή αλλιώς την «πανσέληνο του Οξύρρυγχου».

Όταν η Σελήνη θα βρεθεί ακριβώς απέναντι από τον Ήλιο, σε σχέση με τη Γη, τότε η «πανσέληνος του Οξύρρυγχου» θα φωτίσει πλήρως τον νυχτερινό ουρανό, χαρίζοντάς μας ένα εντυπωσιακό θέαμα.

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Η πανσέληνος αυτή, είναι γνωστή ως «Πανσέληνος του Οξύρρυγχου» προς τιμήν των ιθαγενών Αμερικανών.

Το Old Farmer’s Almanac, το οποίο άρχισε να δημοσιεύει για πρώτη φορά τα ονόματα των πανσελήνων τη δεκαετία του 1930, αναφέρει ότι η πανσέληνος του Αυγούστου ονομάστηκε «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου» λόγω του ενδημικού ψαριού «μουρούνα» του γλυκού νερού των Μεγάλων Λιμνών και της λίμνης Champlain – που αλιεύεται εύκολα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου του καλοκαιριού. Το ψάρι αποτελούσε βασική πηγή τροφής για τους αυτόχθονες Αμερικανούς που ζούσαν στην περιοχή.

Παρόλο που κάποτε ο οξύρρυγχος ήταν αρκετά άφθονος στα τέλη του καλοκαιριού, σήμερα είναι πιο σπάνιο να αλιευθεί εκεί.

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Τα ψάρια εμφανίζονται και προϊστορικά, καθώς έχουν εντοπιστεί πριν από περίπου 136 εκατομμύρια χρόνια και πολλοί άνθρωποι τα αποκαλούν «ζωντανά απολιθώματα». Τα θηλυκά χρειάζονται περίπου 20 χρόνια για να αρχίσουν να αναπαράγονται και μπορούν να αναπαραχθούν μόνο κάθε 4 χρόνια. Ωστόσο, μπορούν να ζήσουν έως και 150 χρόνια.

Σήμερα, υπάρχουν περίπου 29 είδη παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου του οξύρρυγχου των λιμνών που βρίσκεται στις Μεγάλες Λίμνες. Έχουν εξελιχθεί σε μέγεθος και από τεράστια ψάρια είναι πλέον όσο μεγάλα είναι και τα λαβράκια. Η λέξη «οξυρρύγχος» σημαίνει «αυτός που αναδεύει», κάτι που κάνει συγκεκριμένο ψάρι όταν ψάχνει για τροφή.

Ο Αύγουστος του 2025 θα είναι γεμάτος ουράνια γεγονότα, καθώς μετά την Πανσέληνος του Οξύρρυγχου, η Σελήνη θα περάσει κοντά από τον Ποσειδώνα και τον Κρόνο, και αργότερα θα συμβεί μια σύνοδος μεταξύ Αφροδίτης και Δία.