Η δημοσκόπηση για την αυτοδιοίκηση και οι δήμαρχοι που κατάφεραν να κατακτήσουν την πρωτιά

Από τους 60 δημάρχους που αξιολογήθηκαν στην έρευνα, οι 34 είναι πάνω από τη «βάση»
Άλιμος
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση σε δείγμα 6.000 ατόμων, με θέμα την εικόνα της Αυτοδιοίκησης στους πολίτες, από τους 60 δημάρχους που αξιολογήθηκαν στην έρευνα, ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης μοιράζεται την πρώτη θέση με τον δήμαρχο Περιστερίου Ανδρέα Παχατουρίδη, με ποσοστό 51% («πολύ» και «αρκετά ικανοποιημένος»).

Μετά τους τον Ανδρέα Κονδύλη και Ανδρέα Παχατουρίδη, ακολουθούν ο Γρ. Κωνσταντέλλος (Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης) με 49%, ο Σ. Δανιηλίδης (Νεάπολης – Συκεών) με 42%, ο Π. Σημανδηράκης των Χανίων με 39%, ενώ τρεις δήμαρχοι βρίσκονται στην έκτη θέση (Κ. Βοργιαζίδης-Βέροιας, Γ. Φωστηρόπουλος-Παλαιού Φαλήρου και Θ. Αμπατζόγλου – Αμαρουσίου) με 38%.

Από τους 60 δημάρχους που αξιολογήθηκαν στην έρευνα οι 19 βρίσκονται κάτω από τη (χαμηλή) «βάση» του 29% (σ.σ. μέσος όρος ικανοποίησης των πολιτών από τους δημάρχους), 7 ακριβώς στο όριο και 34 πάνω από αυτό.

Ανδρέας Κονδύλης
Ο Δήμαρος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης

Ο Ανδρέας Κονδύλης δήλωσε: «Είναι προσωπική η ικανοποίηση, όμως δεν είναι προσωπική αυτή η αναγνώριση. Ανήκει σε όλους τους συμπολίτες μου, που, αν είχε γίνει η δημοσκόπηση για τους δημότες των πόλεων, θα είχαν σίγουρα κερδίσει την πρώτη θέση.»

