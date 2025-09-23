Ελλάδα

«Η Ειρήνη Μουρτζούκου έδινε ναρκωτικά σε αστυνομικό» ισχυρίζεται η γιαγιά του Παναγιωτάκη

«Εκείνος μας βοηθούσε για κάποια πράγματα που του ζητούσαμε» λέει η γιαγιά του Παναγιωτάκη
Η Ειρήνη Μουρτζούκου
Η Ειρήνη Μουρτζούκου / ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

Η γιαγιά του Παναγιωτάκη σε ακόμα μία συνέντευξη της μιλάει για την παραβατική συμπεριφορά της Ειρήνης Μουρτζούκου που την οδήγησε άλλωστε και στην φυλακή και ισχυρίζεται ότι εκείνη διακινούσε ναρκωτικά.

Στην εκπομπή «Αλήθειες με την Ζήνα», η γιαγιά του Παναγιωτάκη ισχυρίστηκε ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου έδινε ναρκωτικά σε αστυνομικό, ο οποίος μάλιστα τους είχε βοηθήσει και με κάποια πράγματα που είχανε ζητήσει στο παρελθόν.

Συγκεκριμένα όπως είπε: «Η Ειρήνη έδινε ναρκωτικά σε αστυνομικό και καμία φορά που δεν είχε του έδινε ντεπόν», «εκείνος μας βοηθούσε για κάποια πράγματα που του ζητούσαμε και για διπλώματα».

Η γιαγιά του Παναγιωτάκη ήταν αρχικά διστακτική στο δώσει στο κοινό αυτές τις πληροφορίες όμως τελικά τις αποκάλυψε επισημαίνοντας ότι όλο αυτά τα έχει πει και στην αστυνομία: «Όλα αυτά τα έχω πει στην ΓΑΔΑ». Βέβαια τα λεγόμενα της δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα από την αστυνομία και επρόκειτο μόνο για δικούς της ισχυρισμούς.

Υπενθυμίζεται ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου έχει σωρεία ποινικών παραβάσεων αφού είχε λάβει μέρος σε τηλεφωνικές απάτες, κλοπές και φυσικά τη δολοφονία των τεσσάρων παιδιών που έχει ήδη ομολογήσει, καθώς και η εμπλοκή της στην υπόθεση θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη η οποία ακόμα ερευνάται.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Φυλάκιση 2 ετών στον Σύρο που παρενόχλησε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω - «Δεν λειτουργούσε το μυαλό μου» είπε στην απολογία του
«Είχε κολλήσει το σώμα του πάνω μου και το πρόσωπο του ήρθε με το δικό μου, ήταν τρομακτικός, αισθανόμουν να πηγαίνω αριστερά δεξιά. Ανέπνεε στο αφτί μου και μετά όταν έφυγε σαν να μην συμβαίνει τίποτα» περιέγραψε ένα από τα θύματα
Ο 32χρονος Σύρος που συνελήφθη για επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω
2
Απαγορεύτηκε λόγω μικροβίων E.coli και εντερόκοκκου η κολύμβηση στην παραλία του Κάμπινγκ του ΕΟΤ στα Καμένα Βούρλα
«Είναι αρκετά πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια. Ακόμη κι αν ήταν ελάχιστα πάνω, και πάλι θα προβαίναμε στην ίδια ενέργεια», είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας για την παραλία
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΒΡΓΟΣ EUROKINISSI)
Ξύρισε τα μαλλιά του για να ξεγελάσει τις αρχές αλλά τελικά συνελήφθη - Μαζί με άλλους 4 ανήλικους ξυλοκόπησε 14χρονο στον Ασπρόπυργο
Γρονθοκόπησαν το θύμα τους σε διάφορα σημεία του σώματός του, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες - Χειροπέδες και στους 5 δράστες
Ασπρόπυργος: Ξύρισε τα μαλλιά του για να ξεγελάσει τις αρχές – Μαζί με άλλους 4 ανήλικους ξυλοκόπησε 14χρονο
Η στιγμή που γυναίκα Ρομά αρπάζει αλυσίδα από τον λαιμό ηλικιωμένης – Δείτε βίντεο
Συνελήφθη η 37χρονη γυναίκα και ο συνεργός της, κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση - Έπειθαν τα θύματά τους ότι γνωρίζονται για να μπορούν να τους ακουμπούν άνετα και να τους παίρνουν αγκαλιά
Γυναίκες
4
Newsit logo
Newsit logo