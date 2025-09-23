«Η Ειρήνη Μουρτζούκου έδινε ναρκωτικά σε αστυνομικό» ισχυρίζεται η γιαγιά του Παναγιωτάκη

Η γιαγιά του Παναγιωτάκη σε ακόμα μία συνέντευξη της μιλάει για την παραβατική συμπεριφορά της Ειρήνης Μουρτζούκου που την οδήγησε άλλωστε και στην φυλακή και ισχυρίζεται ότι εκείνη διακινούσε ναρκωτικά.

Στην εκπομπή «Αλήθειες με την Ζήνα», η γιαγιά του Παναγιωτάκη ισχυρίστηκε ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου έδινε ναρκωτικά σε αστυνομικό, ο οποίος μάλιστα τους είχε βοηθήσει και με κάποια πράγματα που είχανε ζητήσει στο παρελθόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα όπως είπε: «Η Ειρήνη έδινε ναρκωτικά σε αστυνομικό και καμία φορά που δεν είχε του έδινε ντεπόν», «εκείνος μας βοηθούσε για κάποια πράγματα που του ζητούσαμε και για διπλώματα».

Η γιαγιά του Παναγιωτάκη ήταν αρχικά διστακτική στο δώσει στο κοινό αυτές τις πληροφορίες όμως τελικά τις αποκάλυψε επισημαίνοντας ότι όλο αυτά τα έχει πει και στην αστυνομία: «Όλα αυτά τα έχω πει στην ΓΑΔΑ». Βέβαια τα λεγόμενα της δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα από την αστυνομία και επρόκειτο μόνο για δικούς της ισχυρισμούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου έχει σωρεία ποινικών παραβάσεων αφού είχε λάβει μέρος σε τηλεφωνικές απάτες, κλοπές και φυσικά τη δολοφονία των τεσσάρων παιδιών που έχει ήδη ομολογήσει, καθώς και η εμπλοκή της στην υπόθεση θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη η οποία ακόμα ερευνάται.