Η ΕΛ.ΑΣ. επικοινώνησε με την οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο για τα απειλητικά μηνύματα που δέχτηκε η Μαράια

Άμεσα επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο η αστυνομία μετά τα απειλητικά μηνύματα που δέχθηκε η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια, κατά τη διάρκεια του Eurobasket, όπου η Εθνική Ελλάδος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Η αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες, επικοινώνησε την Τρίτη (16.9.2025) με την οικογένεια του κορυφαίο παίκτη της Εθνικής Ελλάδος, Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενημερώνοντας τα μέλη της οικογένειας πως έχουν το δικαίωμα να κάνουν μήνυση ώστε να βρεθεί ο άνθρωπος πίσω από τα απειλητικά μηνύματα.

Η οικογένεια Αντετοκούνμπο ευχαρίστησε την ελληνική αστυνομία για τα άμεσα αντανακλαστικά της χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίσει αν θα προχωρήσει σε μήνυση ή όχι.

Η Μαράια έκανε γνωστό ότι δέχτηκε ένα απειλητικό μήνυμα από Τούρκο οπαδό το οποίο έγραφε: «Θα σκοτώσουμε όλη σου την οικογένεια. Θα φοβάσαι όπου κι αν πας».

Η Μαράια έγραψε σε στόρι στο Instagram: «Οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο απογοητεύουν! Όλο αυτό για το μπάσκετ. Ελπίζω όσοι κάνουν σχόλια μίσους και στέλνουν αηδιαστικά μηνύματα στην οικογένειά μου να είναι περήφανοι για τον εαυτό τους! Αλλά επειδή θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου ιδιωτικά, θα φροντίσω να ενημερώσω τον κόσμο δημόσια για το ποιοι είστε! Και σε όλους τους οπαδούς της Τουρκίας, συγχαρητήρια για το ασημένιο μετάλλιο σας, έχετε μια καταπληκτική ομάδα!!!!

Ωστόσο, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορές στον αθλητισμό. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορές, ΤΕΛΟΣ!!».