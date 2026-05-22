Η Ελλάδα χτίζει νέο ρόλο στον παγκόσμιο χάρτη του φαρμάκου

Σε μια περίοδο όπου η Ευρώπη αναζητά μεγαλύτερη αυτάρκεια στο φάρμακο και ισχυρότερες παραγωγικές βάσεις εντός των συνόρων της, η Ελλάδα επιχειρεί να αποκτήσει πιο ενεργό ρόλο στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας. Οι ελλείψεις που καταγράφηκαν τα προηγούμενα χρόνια, σε συνδυασμό με τις διεθνείς γεωπολιτικές αναταράξεις, έχουν φέρει στο προσκήνιο την ανάγκη για επενδύσεις σε πρώτες ύλες, έρευνα και παραγωγή.

Σε αυτό το πλαίσιο, η DEMO υλοποιεί το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα του κλάδου με στόχο τη δημιουργία νέων παραγωγικών και ερευνητικών υποδομών στην Ελλάδα. Κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού αποτελεί η ανάπτυξη μονάδας παραγωγής δραστικών φαρμακευτικών ουσιών στην Τρίπολη, μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στη χώρα σε οργανωμένη βιομηχανική κλίμακα.

Η επένδυση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από ασιατικές αγορές για την προμήθεια κρίσιμων πρώτων υλών. Παράλληλα, αναμένεται να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγική βάση, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και ενδυναμώνοντας τη θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή αλυσίδα φαρμάκου.

Εστίαση στη βιοτεχνολογία

Παράλληλα με την παραγωγή πρώτων υλών, η εταιρεία επενδύει και στον τομέα της βιοτεχνολογίας, ο οποίος θεωρείται στρατηγικής σημασίας για το μέλλον της φαρμακευτικής αγοράς. Στον Άγιο Στέφανο λειτουργεί το νέο κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης για βιοτεχνολογικά φάρμακα, ενώ στη Θεσσαλονίκη διατηρούνται υπερσύγχρονες υποδομές για την ανάπτυξη δραστικών ουσιών και την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας.

Η συγκεκριμένη στρατηγική αποτυπώνει τη σταδιακή μετάβαση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας σε ένα μοντέλο μεγαλύτερης τεχνολογικής εξειδίκευσης και υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Ταυτόχρονα, ενισχύεται η δυνατότητα της χώρας να συμμετέχει πιο ενεργά στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την ασφάλεια εφοδιασμού και τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας.

Με τις νέες επενδύσεις, η Ελλάδα επιχειρεί να αποκτήσει ρόλο όχι μόνο ως παραγωγός τελικών φαρμακευτικών προϊόντων, αλλά και ως κόμβος ανάπτυξης πρώτων υλών, έρευνας και βιοτεχνολογίας στην ευρύτερη περιοχή.