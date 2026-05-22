Βουλή: Απορρίφθηκε με 155 «Όχι» η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές – Απών ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος

Απορρίφθηκε με 155 «Όχι» από την Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Μετά από μια θυελλώδη συνεδρίαση, στην ψηφοφορία συμμετείχαν 161 βουλευτές. Εκατόν πενήντα πέντε βουλευτές της ΝΔ ψήφισαν κατά της πρότασης και έξι ψήφισαν υπέρ. Απών από τη διαδικασία ήταν ο βουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Βλάχος.

Με αιχμή τις υποκλοπές, η συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βουλή για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής πήρε, από την πρώτη στιγμή, χαρακτήρα σκληρής θεσμικής αντιπαράθεσης. Η Νέα Δημοκρατία έθεσε ζήτημα απόλυτης πλειοψηφίας, υποστηρίζοντας ότι η πρόταση πρέπει να εγκριθεί από 151 βουλευτές και όχι από 120, όπως ζητούσε η αντιπολίτευση.

Η ένταση στη Βουλή κορυφώθηκε μετά την υπερψήφιση της διαδικαστικής θέσης της πλειοψηφίας, με τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης να αποχωρούν από τη διαδικασία, πλην της Πλεύσης Ελευθερίας. Έτσι, η συζήτηση για τις υποκλοπές και την εξεταστική επιτροπή εξελίχθηκε σε νέα μετωπική σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, στον απόηχο και της απόρριψης της πρότασης για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή.

Ο Μάκης Βορίδης από την πλευρά της πλειοψηφίας ζήτησε στην αρχή της συνεδρίασης το λόγο προκειμένου να θέσει παρεμπίπτων ζήτημα και να υποστηρίξει ότι η διαδικασία με την οποία εισάγεται η συζήτηση της πρότασης εξεταστικής και κυρίως ο χαμηλός πήχης των 120 «υπέρ» για την έγκρισή της παραβιάζει το Σύνταγμα.

Αυτό προκάλεσε την αντίδραση του Δημήτρη Μάντζου από το ΠΑΣΟΚ ο οποίος φώναζε ότι αυτό τίθεται αιφνιδιαστικά.

«Ξεκίνησε το πραξικόπημα», φώναζε επίσης ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Αν η σημερινή συνεδρίαση είχε ένα τίτλο θα ήταν ότι κακοποιούν την δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει τη δημοκρατία. Έκανε λόγο για έναν πρωθυπουργό αδύναμο και πρόσθεσε: «Ήρθε ο κ. Βορίδης ο οποίος χρωστάει χάρη στον κ. Μητσοτάκη για να καταθέσει επιχειρήματα που δεν έχουν σχέση με τον ορθό λόγο». Επιτέθηκε στον Νικήτα Κακλαμάνη για την στάση του το 2022 που ήταν διαφορετική όπως είπε από τη σημερινή σε αντίστοιχη εξεταστική. «Θα εγερθείτε σήμερα κ. Κακλαμάνη αντικρούοντας τον ίδιο σας τον εαυτό το 2022;», διερωτήθηκε και πρόσθεσε: «Ο Νίξον της Ελλάδας ο κ. Μητσοτάκης έπρεπε να είναι εδώ σήμερα». Ο κ. Κακλαμάνης παίρνοντας τον λόγο επιφυλάχθηκε να απαντήσει καθώς δεν επιτρέπεται από τον κανονισμό της Βουλής.

Αποχώρησε το ΠΑΣΟΚ

Λίγη ώρα μετά και παίρνοντας τον λόγο για την κύρια ομιλία του ο κ. Ανδρουλάκης σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους και χρησιμοποιώντας και χαρακτηρισμούς είπε μεταξύ άλλων: «Όποιος παίζει με αυτά τα θέματα θα έχει κόστος. Η χώρα θα γίνει κανονική ευρωπαϊκή χώρα που δεν θα έχει α λα καρτ δικαιοσύνη. Βάλτε τους αναλυτές, τα νεροπίστολα της δημοσιογραφίας και τα χιλιάδες τρολ του διαδικτύου να πουν το νέο αφήγημα ότι εγώ δεν μπορώ να γίνω πρωθυπουργός γιατί λέω την αλήθεια. Ε ας μείνει πρωθυπουργός ένας διεφθαρμένος ψεύτης που σας επιτρέπει να υπονομεύετε τον κοινοβουλευτισμό».

Και κατέληξε: «Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτόν τον ολισθηρό κατήφορο χωρίς τέλος. Το φως της αλήθειας θα λάμψει, οι ένοχοι θα τιμωρηθούν και η παράταξη της ΝΔ θα ηττηθεί». Το ΠΑΣΟΚ αποχώρησε από τη Βουλή.

«Ο Μητσοτάκης πρέπει να έρθει και να μας απαντήσει πότε έμαθε για το Predator. Τι εντολές έδωσε μετά που έμαθε την υπόθεση; Ζήτησε έρευνα; Η μη διερεύνηση ήταν επιχειρησιακή αδράνεια ή πολιτική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη; Ζητήσατε αποτίμηση κινδύνου για το ποιες διαβαθμισμένες πληροφορίες μπορεί να έχουν διαρρεύσει; Αν όχι πώς διασφαλίσατε την εθνική ασφάλεια; Ενημερώσατε πρόσωπα ότι είχαν στοχοποιηθεί; Ελέγχθηκαν οι συσκευές τους; Αν δεν ελέγχθηκαν πώς μπορεί να αποκλειστεί η διαρροή; Ενημερώθηκε το ΚΥΣΕΑ; Αν όχι πώς μπορεί κάποιος να υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει σοβαρή εθνική απειλή; Αυτά δεν είναι θέμα Ανδρουλάκη, είναι ζήτημα εθνικής προδοσίας!», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Φάμελλος: Δε θα νομιμοποιήσουμε τη νέα παραβίαση του Συντάγματος

Την αποχώρηση της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ από τη συνεδρίαση της Βουλής ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος καταγγέλλοντας «κοινοβουλευτικό πραξικόπημα» από την πλευρά της κυβέρνησης. Ο κ. Φάμελλος έκανε λόγο για «σοφιστείες Βορίδη» όσον αφορά την αύξηση του ορίου των ψήφων για την έγκριση της εξεταστικής στις 151, με το επιχείρημα ότι πρόκειται για ζήτημα εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής.

«Δεν θα νομιμοποιήσουμε την νέα παραβίαση του Συντάγματος. Και είναι ώρα να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα. Θα υπάρχει δημοκρατία και ισονομία στην πατρίδα μας όχι αυτή η λαίλαπα. Κύριε πρόεδρε αποχωρούμε από την συνεδρίαση γιατί η ΝΔ προσβάλει την Βουλή, τους πολίτες και το Σύνταγμα», είπε χαρακτηριστικά.

Κουτσούμπας: Αγαπημένη απασχόληση της ΝΔ η συγκάλυψη

«Οι συγκαλύψεις σκανδάλων είναι η αγαπημένη σας καθημερινή ενασχόληση» είπε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά τη συζήτηση για σύσταση εξεταστικής στην υπόθεση των υποκλοπών. «Ξυπνάτε το πρωί, όπως καλή ώρα σήμερα, και το πρώτο ερώτημα που σας απασχολεί είναι: “τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα;”. Χθες, ήταν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου απορρίψατε το αίτημα σύστασης προκαταρκτικής επιτροπής, για να διερευνηθούν ευθύνες των υπουργών σας, που αναφέρονται στη δικογραφία. Σήμερα παίρνει σειρά, για μια ακόμη φορά, το εξίσου μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών» είπε. Τοποθετούμενος μάλιστα επί της απόφασης της κυβερνητικής πλειοψηφίας, να αποφασίσει η ολομέλεια επί της πρότασης για εξεταστική με 151 ψήφους, αντί με 120, είπε ότι «η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγκαινιάσατε. Θα αποχωρήσουμε και από τη συνέχεια της συζήτησης και από την ψηφοφορία».

Κατά την ομιλία του, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ είπε ότι η Βουλή συζητά σήμερα την ανάγκη σύστασης εξεταστικής επιτροπής, για μια ακόμα υπόθεση «που έχετε δώσει τα ρέστα σας για να μην διερευνηθεί, βαθύτερα, με αποτέλεσμα να είμαστε μάρτυρες ενός απίστευτου σήριαλ συγκάλυψης, που εξοργίζει και εμάς και πρωτίστως όλο τον ελληνικό λαό. Δυστυχώς για εσάς, ό,τι και να πείτε δεν μπορεί πλέον να πειστεί κανένας, ότι οι υποκλοπές ήταν υπόθεση κάποιων ιδιωτών, που “τυχαίνει”, αυτοί οι ιδιώτες να είχαν σχέσεις με κράτη και ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, που “τυχαίνει” το ένα τρίτο των στόχων τους να ταυτίστηκε με τους στόχους της ΕΥΠ, που “τυχαίνει” σε αυτά τα πρόσωπα να περιλαμβάνονται δημόσια πρόσωπα, πολιτικοί, στρατιωτικοί, δημοσιογράφοι, αξιωματούχοι κ.ά. Όλες οι συμπτώσεις εδώ μαζεύτηκαν.

Σταματήστε πια αυτό το παραμύθι. Η αλήθεια είναι ότι η ευρηματικότητά σας είναι αστείρευτη όταν πρόκειται να εμποδίσετε διαδικασίες που δεν σας βολεύουν. Τι προσπαθείτε να μας πείσετε τώρα; Ότι η απόφαση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής απαιτεί 151 βουλευτές, ενώ το 2022 η ίδια απόφαση για το ίδιο θέμα απαιτούσε 120; Τι άλλαξε, αλήθεια, από το 2022; Προφανώς αυτό που άλλαξε είναι ότι έχουν έρθει στην επιφάνεια νέα αδιάσειστα στοιχεία που σας εκθέτουν και γι’ αυτό δεν θέλετε την εξεταστική επιτροπή. Αυτά τα σημαντικά αδιάσειστα στοιχεία, τα οποία, ο διορισμένος από εσάς εισαγγελέας, ο ίδιος που έστελνε παραγγελίες για διώξεις των αγροτών, που αγωνίζονταν, δεν τα αξιολόγησε ως σημαντικά ώστε να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο, όπως ζητούσε η απόφαση του μονομελούς πλημμελειοδικείου. Και εσείς του δώσατε πλήρη κάλυψη σε αυτό» επισήμανε ο κ. Κουτσούμπας.

Όλα αυτά καταλήγουν μόνο στη συγκάλυψη και στα εμπόδια που βάζετε για τη διερεύνηση και αυτού του σκανδάλου τόνισε ο κ. Κουτσούμπας και βεβαίωσε ότι «εμείς, όπως πάντα, θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να αποκαλυφθεί η αλήθεια και σε αυτή την υπόθεση. Επιμένουμε να αποκαλυφθούν όλοι οι υπαίτιοι, όσο ψηλά και αν βρίσκονται, να διερευνηθούν οι ευθύνες τους, να κάτσουν στο σκαμνί και να τιμωρηθούν. Να έρθουν στο φως οι πραγματικές αιτίες που το δόγμα “ουδείς εξαιρείται” των παρακολουθήσεων, είναι καθεστώς και στη χώρα μας».

Ομοβροντία Σαμαρά κατά Μητσοτάκη

Τον λόγο ζήτησε και πήρε και ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος από το βήμα της Βουλής εξαπέλυσε σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Όλα όσα είπε σήμερα (22/05/26) ο πρώην πρωθυπουργός έμοιαζαν με μια ιδεολογική διακήρυξη καθώς αναφέρθηκε στον ιδρυτή της ΝΔ, Κωνσταντίνο Καραμανλή, μίλησε εξ’ ονόματος του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή και στάθηκε απέναντι στην κυβέρνηση σε μείζονα ζητήματα.

Όσον αφορά στα εθνικά θέματα ο Αντώνης Σαμαράς εξέφρασε την ανησυχία του για τις κινήσεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα από την Τουρκία. Από τα πυρά του δεν γλίτωσε και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σκληρούς χαρακτηρισμούς χρησιμοποίησε ο πρώην πρωθυπουργός για το θέμα των υποκλοπών αλλά και για την στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στον ίδιο αλλά και τον Κώστα Καραμανλή.

Βελόπουλος: Λάθος η αποχώρηση των κομμάτων

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, καυτηρίασε από την πλευρά του τη στάση του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι οι βουλευτές του θα έπρεπε να παραμείνουν στην αίθουσα και να μετρήσουν τις ψήφους που θα συγκέντρωνε η πρόταση την οποία οι ίδιοι κατέθεσαν.

«Θα μπορούσαμε τουλάχιστον συνταγματικά να μαζέψουμε 120 ψήφους και να λέμε ότι συνταγματικά εμείς έχουμε δίκιο και οι άλλοι έχουν άδικο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, μετά την τοποθέτηση του κ. Βελόπουλου, κανένα μέλος της ΚΟ της Ελληνικής Λύσης δεν παρέμεινε στην αίθουσα.

Πέρκα: Οι υποκλοπές είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε και η πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, καταγγέλλοντας καταχρηστική ερμηνεία του Συντάγματος. Όπως υποστήριξε, το δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητά εξεταστική με 120 ψήφους θεσπίστηκε ακριβώς για να μπορεί η αντιπολίτευση να ελέγχει την κυβέρνηση.

Η Πέτη Πέρκα χαρακτήρισε τις υποκλοπές «το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης», κάνοντας λόγο για «καθεστωτικές μεθόδους συγκάλυψης» και υποστηρίζοντας ότι τα νέα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί στη δικαστική διαδικασία δεν αφήνουν περιθώρια για οριστικό κλείσιμο της υπόθεσης. Παράλληλα, απηύθυνε σειρά ερωτημάτων για τους λόγους των παρακολουθήσεων, τους εμπλεκόμενους και όσους είχαν γνώση ή πρόσβαση στο υλικό.

Κλείνοντας, η πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσε ότι το κόμμα της αποχωρεί από τη διαδικασία, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να νομιμοποιήσει, όπως είπε, μια διαδικασία που ακυρώνει στην πράξη το συνταγματικό δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητά κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Βολές Φλωρίδη στην αντιπολίτευση

Παίρνοντας τον λόγο ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι διαλέγει ποιο τμήμα της δικαιοσύνης δεν της αρέσει.

«Όλα όσα έχουν μεσολαβήσει», είπε, «είναι όλα όσα αφορούν την συνταγματική λειτουργία της χώρας ότι δηλαδή επιλήφθηκε του ζητήματος η δικαιοσύνη. Την έρευνα ανέλαβε αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Εξέδωσε δυο πορίσματα και η δίκη που έγινε στο Μονομελές έγινε από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και όχι από εσάς. Εάν θεωρείτε ότι η δικαιοσύνη κάνει καλά τη δουλειά της θα πρέπει να ομολογήσετε ότι αυτό οφείλεται στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου».

Επίσης πρόσθεσε: «Με αυτό που ζητήσατε για την κλήση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στη Βουλή μας λέτε ότι όποτε δεν σας αρέσει μια απόφαση της δικαιοσύνης, σε εσάς τους υποστηρικτές του κράτους δικαίου θα καλείτε τους εκπροσώπους της για εξηγήσεις.

Υποκλοπές: Το αίτημα για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής

Το αίτημα αφορά «για την εξέταση του ειδικού ζητήματος δημοσίου συμφέροντος της παράνομης χρήσης του παράνομου λογισμικού Predator στην Ελληνική επικράτεια (87 επαληθευμένες στοχεύσεις σε βάρος φυσικών προσώπων), της εικαζόμενης συμμετοχής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) σε υποθέσεις παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών και παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της χειραγώγησης της Εξεταστικής Επιτροπής που συνεστήθη σύμφωνα με την από 29 Αυγούστου 2022 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την έρευνα για την ύπαρξη ευθυνών του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και κάθε άλλου εμπλεκομένου φυσικού ή νομικού προσώπου κατά τα άρθρα 68 παρ.2 εδ. γ΄ του Συντάγματος και 144 παρ.5 εδ. β΄ του Κανονισμού της Βουλής».

Η κυβέρνηση της ΝΔ προσανατολίζεται στο να αιτηθεί να ενεργοποιηθεί το άρθρο 144 του Κανονισμού της Βουλής, σε συνδυασμό με το άρθρο 68 του Συντάγματος, τα οποία προβλέπουν ότι για αιτήματα σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής που άπτονται θεμάτων εθνικής ασφάλειας (λόγω της εμπλοκής της Ε.Υ.Π.) απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι 120 ψήφοι. Κάτι που θα «μπλοκάρει» τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ακόμη και αν συνταχθούν όλα με το αίτημα του ΠΑΣΟΚ, να «επιβάλλουν» τη νέα έρευνα, σε επίπεδο Εξεταστικής, από τη Βουλή.