Η επιχείρηση «Ίππαλος», οι 5 τόνοι στο σκάφος του «Έλληνα Εσκομπάρ» και τα κέρδη των 100 εκατ. ευρώ από την κοκαΐνη

Ο Αλέξανδρος Αγγελόπουλος εκτός από τον γενικό συντονισμό αναλάμβανε τη στρατολόγηση πληρωμάτων, τον εξοπλισμό των αλιευτικών ενώ είχε και στενές επαφές με τους προμηθευτές των ναρκωτικών
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
Σύλληψη «Έλληνα Εσκομπάρ»
Ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Περίπου πέντε τόνους κοκαΐνης αξίας 100 εκατομμυρίων ευρώ, είχε κρυμμένους στα αμπάρια του το σκάφος του «Έλληνα Εσκομπάρ», Αλέξανδρου Αγγελόπουλου, που κατασχέθηκε από τις διωκτικές αρχές.

Στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στη ΓΑΔΑ για την υπόθεση του «Έλληνα Εσκομπάρ» για την κατάσχεση των πέντε τόνων κοκαΐνης, το παρών, εκτός από την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ, δίνουν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και αξιωματούχοι της Frontex. 

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, συνεχάρη τους αστυνομικούς και τις διωκτικές Αρχές της Ελλάδας και του εξωτερικού για τη συνεργασία στις έρευνες και τις δράσεις που οδήγησαν στην εξάρθρωση του κυκλώματος ναρκωτικών του «Έλληνα Εσκομπάρ».

Σύλληψη «Έλληνα Εσκομπάρ»
Ανακοινώσεις στη ΓΑΔΑ για την υπόθεση του «Έλληνα Εσκομπάρ» από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

O υπουργός Προστασίας του Πολίτη έκανε λόγο για για μία «πολεμική επιχείρηση απέναντι στους επαγγελματίες διακινητές ναρκωτικών», με τις Αρχές να καταφέρνουν καίριο πλήγμα και να κατορθώνουν να κατασχέσουν από «τους ναρκέμπορους πολλούς τόνους ναρκωτικών που προορίζονταν για την Ευρώπη και θα σκορπούσαν για ακόμα μία φορά δηλητήριο στους νέους ανθρώπους».

Επιχείρηση «Ίππαλος»

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υποστράτηγος Φώτης Ντουίτσης, όλα ξεκίνησαν μετά από πολύμηνη και μεθοδική έρευνα. Η επιχείρηση πήρε την κωδική ονομασία «Ίππαλος» και οδήγησε στον τερματισμό της δράσης μιας «διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης» τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά κοκαϊνης μέσω αλιευτικών σκαφών, που συνδέονταν με νομιμοφανείς εταιρικές δομές.

 Η υπόθεση εξελίχθηκε σε βάθος ενός και πλέον έτους και οι έρευνες ξεκίνησαν μετά από αξιοποίηση στοιχείων που έφτασαν στα γραφεία της DEA στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Στις 14/12/2025 σε επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε υπεράκτια περιοχή της Γαλλίας στον Ατλαντικό Ωκεανό αλλά και στην Ελλάδα συνελήφθησαν 10 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσα στα οποία και ο αρχηγός.

Στόχος του κυκλώματος ήταν η παράδοση των ναρκωτικών σε ακτές ή σε ιστιοπλοϊκά σκάφη ενώ δεν έλειπαν οι περιπτώσεις που τα πετούσαν κοντά στις ακτές, προκειμένου στη συνέχεια να περισυλλεχθούν ακόμα και από δύτες.

Σύλληψη «Έλληνα Εσκομπάρ»
Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου και ο επικεφαλής του ελληνικού FBI / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Ο ρόλος του «Έλληνα Εσκομπάρ»

Η οργάνωση «ξέπλενε» τα κέρδη της μέσω εταιρικών σχημάτων ενώ ο Αλέξανδρος Αγγελόπουλος αποτελούσε τον γενικό συντονιστή των μεταφορών της κοκαϊνης από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη. 

Σύμφωνα με τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο 27 μέτρων σκάφος «Ουρανία Α.» εντοπίστηκαν 136 πακέτα τα οποία περιείχαν κοκαϊνη. Μάλιστα, το καθένα από αυτά ζύγιζε από 25 έως 25 κιλά με τη συνολική ποσότητα να υπολογίζεται από 3,4 τόνους έως 4,8 τόνους καθώς η ακριβής ζύγιση βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Όπως προκύπτει από την ιεραρχική δομή της εγκληματικής οργάνωσης και τις ποσότητες κοκαϊνης που κατασχέθηκαν τα κέρδη του κυκλώματος ανέρχονται στο ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Τη συγκεκριμένη ποσότητα το πλήρωμα την είχε παραλάβει μετά από υπόδειξη του Αλέξανδρου Αγγελόπουλου σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Μαρτινίκας.

Σύλληψη του «Έλληνα Εσκομπάρ»
Χάρτης με την πορεία των αλιευτικών με τα ναρκωτικά / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Τη διάρκεια των πολύμηνων ερευνών είχε διαπιστωθεί ότι τα μέλη του κυκλώματος είχαν επιχειρήσει και τον Οκτώβριο του 2024 με τον ίδιο τρόπο να μεταφέρουν ναρκωτικές ουσίες από την Αφρική. Ωστόσο δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την πράξη τους καθώς το πλοίο υπέστη βλάβη.

Ο 61χρονος «Έλληνας Εσκομπάρ» εκτός από τον γενικό συντονισμό αναλάμβανε τη στρατολόγηση πληρωμάτων, τον εξοπλισμό των αλιευτικών ενώ είχε και στενές επαφές με τους προμηθευτές των ναρκωτικών.

Πέντε μέλη της οργάνωσης αποτελούσαν τον επιχειρησιακό βραχίονα καθώς εκτελούσαν χρέη πληρωμάτων των αλιευτικών και προχωρούσαν στην παραλαβή των ναρκωτικών ουσιών εν πλω και τη μεταφορά τους σε ακτές χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ένας 73χρονος λειτουργούσε ως αντιπρόσωπος του αρχηγού και πραγματοποιούσε συναντήσεις με τους προμηθευτές ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική ενώ άλλα τρία μέλη λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» ιδρύοντας εταιρικά σχήματα.

Ελλάδα
