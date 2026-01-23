Ελλάδα

Η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τον Σπύρο Καρατζαφέρη: «Ένας μαχητικός και ακούραστος δημοσιογράφος»

«Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλυπείται τους οικείους του και ιδιαιτέρως την κόρη του και συνάδελφο Λίλλυ Καρατζαφέρη»
Σπύρος Καρατζαφέρης
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Το δικό της αντίο στον Σπύρο Καρατζαφέρη, αδελφό του Γιώργου Καρατζαφέρη, είπε με ανακοίνωση της η ΕΣΗΕΑ. Η ένωση τον αποχαιρέτησε, κάνοντας λόγο για έναν ακούραστο και μαχητικό δημοσιογράφο που υπηρέτησε την ενημέρωση μέχρι το τέλος.

Ο χαμός του Σπύρου Καρατζαφέρη βύθισε στο πένθος την οικογένεια του, τον Γιώργο Καρατζαφέρη, αλλά και πολλούς ανθρώπους του χώρου της δημοσιογραφίας. Η κηδεία του θα γίνει σε κλειστό οικογενειακό κύκλο και δεν θα υπάρξει δημοσιογραφική κάλυψη της τελετής.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ:

«Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τον μαχητικό δημοσιογράφο και ρεπόρτερ Σπύρο Καρατζαφέρη που έφυγε χθες από τη ζωή, σε ηλικία 88 ετών. Καθ’ όλη τη διάρκεια της δημοσιογραφικής του πορείας υπήρξε ακούραστος και ανυποχώρητος, υπηρετώντας την Ενημέρωση μέχρι το τέλος του βίου του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλυπείται τους οικείους του και ιδιαιτέρως την κόρη του και συνάδελφο Λίλλυ Καρατζαφέρη.

Η κηδεία του Σπύρου Καρατζαφέρη θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση της οικογένειας να μην υπάρξει δημοσιογραφική κάλυψη της τελετής».

Ελλάδα
