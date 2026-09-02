Ελλάδα

Καλύτερη η εικόνα από τη φωτιά στον Μύτικα Θήβας: Μάχη με αναζωπυρώσεις και διάσπαρτες εστίες

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες στο σημείο - Προσπαθούν να ανακόψουν τη φωτιά και με αντιπυρικές ζώνες
Ανανεώθηκε πριν 21 λεπτά
Φωτιά στη Θήβα
Photo / radiothiva
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Συναγερμός σήμανε στην Θήβα για φωτιά που ξέσπασε αργά το μεσημέρι της Τετάρτης 02.09.2026.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται για το περιστατικό περίπου στις 13:50.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 16 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 8 αεροσκάφη.

Πολύ γρήγορα, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και επιχειρούν 80 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 25 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 12 αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων μέσων. Παράλληλα, το ΓΕΕΘΑ έχει διαθέσει δύο ελικόπτερα Chinook για την ενίσχυση της αεροπυρόσβεσης.

Στο έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Θηβαίων και της Πολιτικής Προστασίας, ενώ μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το ΓΕΕΘΑ για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, με στόχο την ανακοπή της πορείας της πυρκαγιάς.

Το βράδυ της Τετάρτης η εικόνα της πυρκαγιάς στον Μύτικα Θήβας, είναι καλύτερη, με τις πυροσβεστικές επίγειες δυνάμεις να επιχειρούν κάνοντας διαβροχή σε διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία, ενώ τα εναέρια μέσα επιχειρούσαν μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας.

Φωτιά στην Θήβα
Photo / permissos.gr
Φωτιά στην Θήβα
Photo / permissos.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες στην περιοχή πνέουν άνεμοι που σπρώχνουν τις φλόγες προς την περιοχή του περιαστικού δάσους Μοσχοποδίου, ενώ καίει κοντά σε φωτοβολταϊκό πάρκο.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχής εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

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