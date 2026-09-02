Καλύτερη η εικόνα από τη φωτιά στον Μύτικα Θήβας: Μάχη με αναζωπυρώσεις και διάσπαρτες εστίες

Συναγερμός σήμανε στην Θήβα για φωτιά που ξέσπασε αργά το μεσημέρι της Τετάρτης 02.09.2026.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται για το περιστατικό περίπου στις 13:50.

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Άμεσα κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 16 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 8 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων.

Κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης #ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές, 16 οχήματα και 8 Α/Φ.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 2, 2026

Πολύ γρήγορα, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και επιχειρούν 80 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 25 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 12 αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων μέσων. Παράλληλα, το ΓΕΕΘΑ έχει διαθέσει δύο ελικόπτερα Chinook για την ενίσχυση της αεροπυρόσβεσης.

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Στο έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Θηβαίων και της Πολιτικής Προστασίας, ενώ μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το ΓΕΕΘΑ για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, με στόχο την ανακοπή της πορείας της πυρκαγιάς.

Το βράδυ της Τετάρτης η εικόνα της πυρκαγιάς στον Μύτικα Θήβας, είναι καλύτερη, με τις πυροσβεστικές επίγειες δυνάμεις να επιχειρούν κάνοντας διαβροχή σε διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία, ενώ τα εναέρια μέσα επιχειρούσαν μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας.