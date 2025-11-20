Η γνωριμία με την αρχηγό, η βαλίτσα με τα ναρκωτικά και η παγίδα της αστυνομίας – Όλα όσα είπε ο δεύτερος ρασοφόρος και φίλος του ιερέα youtuber

Ο δεύτερος «ιερέας» με το όνομα «Αστέριος», στενός φίλος του ρασοφόρου youtuber, που πιάστηκε από τα λαγωνικά της Δίωξης Ναρκωτικών, ως μέλος του κυκλώματος διακίνησης κοκαΐνης που εξαρθρώθηκε από την ΕΛΑΣ, στην απολογία που αποκαλύπτει το newsit.gr, μιλά για το ρόλο του, ξεδιπλώνοντας λεπτομέρειες από τη δράση της εγκληματικής ομάδας.

Ο Αστέριος, δηλώνει όπως και «συνάδελφος» του ιερέας youtuber και μοντέλο Παρθένιος, ότι είναι οροθετικός, ότι οι δυο τους είχαν μετακομίσει στον ιερό ναό του Αγίου Παρθενίου, λόγω οικονομικών προβλημάτων, ότι έκαναν χρήση καπνιστής κοκαΐνης μέσα στην εκκλησία και ξόδευαν 250 ευρώ τη μέρα για κόκα για να την καπνίζουν και μάλιστα ενώ βρισκόταν στο ναό και η μητέρα του ρασοφόρου η οποία πάσχει από άνοια, ενώ ξεδιπλώνει και το σκηνικό της σύλληψης του, αναφέροντας ότι ενώ είχε εντολή από τον αρχηγό, να πλησιάσει έναν συγκεκριμένο άνθρωπο στη Ρόδο για να του παραδώσει τη βαλίτσα με τα ναρκωτικά, έπεσε πάνω σε αστυνομικούς που είχαν στήσει καρτέρι!

Drug dealer με κρατικά επιδόματα – Ξόδευαν 500 ευρώ ανά δυο ημέρες για κοκαΐνη

Στην απολογία του ο δεύτερος ρασοφόρος ξεκινάει δραματικά, συστήνοντας τον εαυτό του στον ανακριτή. «Είμαι οροθετικός με αναγνωρισμένη αναπηρία και γι’ αυτό το λόγο λαμβάνω επίδομα αναπηρίας. Επίσης λαμβάνω φαρμακευτική αγωγή. Διαγνώστηκα πριν από 10 χρόνια. Παράλληλα με την ασθένεια μου διαγνώστηκα, ότι πάσχω από αυτοάνοσο νόσημα. Όλα αυτά με με έριξαν ψυχολογικά και τότε ξεκίνησα την χρήση των ναρκωτικών.

Αρχικά έκανα χρήση κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης ρινικά. Τα τελευταία τρία χρόνια κάνω χρήση κοκαΐνης χωρίς όμως να σταματήσω να εργάζομαι. Επίσης τότε, αποφάσισα να αφιερωθώ στο Θεό και να γίνω ιερέας. Από την χρήση κοκαΐνης και μετά αρχίσαμε με το ρασοφόρο να έχουμε οικονομικά προβλήματα. Μέχρι τότε βιοποριζόμασταν από το YouTube, από το επίδομα αναπηρίας που λαμβάναμε εγώ και ο ρασοφόρος. Τα τελευταία εφτά χρόνια έχουμε αναλάβει και τη μητέρα του ρασοφόρου, η οποία πάσχει από άνοια».

Στις επόμενες γραμμές αναφέρεται στην γνωριμία του με την αρχηγό της οργάνωσης. «Πριν από ένα χρόνο περίπου γνώρισα την αρχηγό που μόλις είχε αποφυλακιστεί. Στο ναό την έφερε ο πρώην σύντροφός της που ήταν και γείτονας. Εγώ και ο ρασοφόρος, προσπαθήσαμε να τη βοηθήσουμε ψυχολογικά. Αυτή παρακολουθούσε τις λειτουργίες και βοηθούσε τα συσσίτια. Μας είπε ότι κάνει χρήση ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνη καπνιστή. Αυτό μας έφερε πιο κοντά γιατί είμαστε κι εμείς χρήστες. Άρχισε να έρχεται στο σπίτι που μένουμε με τον ρασοφόρο και τη μητέρα του και μας έμαθε πώς να κάνουμε καπνιστή κοκαΐνη. Έκτοτε η εξάρτηση μας έγινε πιο έντονη. Μετά από αυτό χάσαμε το σπίτι και μας έκαναν έξωση. Στη συνέχεια αρχίσαμε να έχουμε οικονομικά προβλήματα με τα μισθώματα του ναού. Τα έσοδα του ναού δεν επαρκούσαν για να πληρώσουμε τα πάγια έξοδα και τα καλύπταμε από το YouTube και το επίδομα μας. Λόγω οφειλών άλλαξα ακόμα και το ρολόι της ΔΕΗ και το έβαλα στο όνομα μου. Δεν αποθηκεύαμε ποσότητες ναρκωτικών στο ναό. Η αρχηγός μας έφερνε τις ποσότητες ναρκωτικών που αγοράζαμε. Αρχικά κάναμε χρήση κοκαΐνης 1 με 2 γραμμάρια τη μέρα και δίναμε 50 έως 100 ευρώ. Όταν όμως αρχίσαμε να κάνουμε καπνιστή δίναμε 500 ευρώ σε δύο μέρες. Εκτός από την αρχηγό προμηθευόμασταν ναρκωτικά και από άλλα άτομα στα Κάτω Πατήσια».

Το χρέος και η μεταφορά της κόκας στη Ρόδο – Πιστή παρέλαβε τη βαλίτσα

Σε αυτό το σημείο περιγράφει πως αναγκάστηκε να γίνει όπως ίδιος λέει μεταφορέας ναρκωτικών για λογαριασμό του κυκλώματος προκειμένου να σβήσει το χρέος του. «Πριν από τρεις μήνες η αρχηγός, μας είπε ότι χρωστάμε στους Αλβανούς που την προμήθευαν 1900 ευρώ. Το δέσιμο μας ήταν καθημερινό που αν δεν είχαμε χρήματα εμείς, μας έδινε εκείνη. Έκανε και αυτή χρήση μαζί μας. Η αρχηγός μας έλεγε ότι την απειλούν οι Αλβανοί και έδειχνε να φοβάται. Μας καλλιέργησε και μας αίσθημα φόβου ότι θα πάθουμε κακό εμείς και οι οικογένειες μας. Έβλεπα άτομα να έρχονται στο ναό και να κάνουν περίεργες κινήσεις. Επίσης μας έπαιρναν τηλέφωνο με απόκρυψη.

Ο σύντροφός της αρχηγού δεν είχε έρθει ποτέ μέσα στο ναό. Ερχότανε να την αφήσει την αρχηγό και μετά να την παραλάβει. Δεν έχουμε πουλήσει ποτέ ποσότητες ναρκωτικών. Τα άτομα που έρχονταν έξω από το ναό μας πουλούσαν ναρκωτικά. Για να καλύψουμε την ανάγκη μας, είχα δώσει και δικά μου προσωπικά τιμαλφή. Ο σύντροφός της αρχηγού δε μας πήρε ποτέ τηλέφωνο. Οι επαφές μας ήταν μόνο με την αρχηγό η οποία επαναλάμβανε συνεχώς για τα χρήματα και τα ζητούσε. Ο σύντροφός της αρχηγού είχε έρθει και είχε διώξει άτομα που μας φώναζαν και μας απειλούσαν έξω από τον ναό.

Εγώ πήρα την αρχηγό και τον έστειλε. Εμείς παράλληλα είχαμε και οικονομικό πρόβλημα στο ναό με τα μισθώματα. Έψαχνα λύσεις για την πληρωμή των ενοικίων. Η αρχηγός τότε αφού μίλησε με κάποιον, δεν ξέρω αν είναι ο σύντροφός της, πρότεινε να πάω μια βαλίτσα στη Ρόδο. Κατάλαβα ότι θα έχει μέσα ναρκωτικά, δε γνώριζα για το είδος και την ποσότητα. Δυο μέρες περίπου πριν την σύλληψη μου η αρχηγός πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι με θέλει στο στενό που βρίσκεται απέναντι απ’ το ναό.

Εκεί ήταν ο σύντροφός της αρχηγού ο οποίος μου είπε ότι πρέπει να φύγω για Ρόδο. Εγώ βρήκα δικαιολογία να μην πάω τη μητέρα του ρασοφόρου που δεν ήταν καλά και τότε ο σύντροφός της αρχηγού άρχισε να φωνάζει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω γιατί έχουν μπλέξει. Εγώ αποχώρησα και μπήκα στο ναό. Είπα στο ρασοφόρο ότι θα φύγω γιατί φοβήθηκα μη με σκοτώσουν. Συμφωνήσαμε να πάω την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα στις 6 Νοεμβρίου πήρε ο σύντροφός της αρχηγού στην εφαρμογή WhatsApp και μου είπε να βγω για να φύγουμε για το καράβι.

Εγώ νόμιζα ότι θα με πήγαινε αυτός, αλλά τελικά αυτός με πήγε τρία με πέντε στενά παρακάτω και μου είπε να καλέσω ταξί όπως και έκανα από εφαρμογή. Όταν έφτασε το ταξί ο σύντροφος αρχηγού έφερε μια βαλίτσα την οποία δεν είχε πριν. Δεν ξέρω από που την παρέλαβε. Την πήρα και μπήκα σε ταξί. Μου είπε ότι θα με ακολουθούσε με το δικό το αυτοκίνητο. Εγώ πανικοβλήθηκα γιατί ήξερα τι ποσότητες είχε μέσα η βαλίτσα. Μου έδωσε χρήματα για να πληρώσω τα εισιτήρια μου και το φαγητό μου.

Μπήκαμε σε λάθος πύλη στον Πειραιά και μέχρι να φτάσω στο καράβι, ο σύντροφος αρχηγού με ακολουθούσε με το αυτοκίνητό του. Όταν έφτασα στο εκδοτήριο εισιτηρίων αποφάσισα να μην ταξιδέψω ο ίδιος και θα στείλω τη βαλίτσα με στοιχεία αποστολέα την μητέρα του ρασοφόρου οποία έχει άνοια και στοιχεία παραλήπτη τα δικά μου. Ο σύντροφος αρχηγού παρακολουθούσε τις κινήσεις μου. Εγώ μπήκα στο καράβι, άφησα τη βαλίτσα στα ασυνόδευτα, κοιτάζοντας αν με παρακολουθεί και στη συνέχεια αφού διαπίστωσα ότι είχε φύγει, γύρισα με ταξί στο ναό. Ο σύντροφος της αρχηγού μου έστειλε μήνυμα αν όλα πήγαν εντάξει και αν ανέβηκα στο καράβι και ότι θα συναντούσα κάποιον πάνω στο καράβι.

Εγώ του απάντησα ότι είμαι στο καράβι και έβαλα το κινητό σε λειτουργία πτήσης για να φαίνεται ότι δεν έχω σήμα. Αποφάσισα να πάω την άλλη μέρα στη Ρόδο αεροπορικώς να παραλάβω τη βαλίτσα και να την παραδώσω και να γυρίσω με την επόμενη πτήση. Αυτό το έκανα για να αφήσω λιγότερες ώρες μόνο του, τον ρασοφόρο και τη μητέρα του. Τα χρήματα για την πληρωμή του εισιτηρίου τα πήρα από μια γνωστή κυρία στο Λαγονήσι. Εγώ επειδή είχα χάσει την πρωινή πτήση, πήρα τηλέφωνο στην αποθήκη του λιμανιού στη Ρόδο και ρώτησα πως μπορώ να παραλάβω ένα ασυνόδευτο δέμα. Μου είπαν ότι μέχρι τις 10 το πρωί μπορούσε να έρθει να το παραλάβει άλλος. Εγώ τότε, βρήκα το όνομα μιας κυρίας από το ποίμνιο, η οποία μένει στη Ρόδο και της ζήτησα να παραλάβει το ασυνόδευτο με παραλήπτη εμένα και θα περνούσα να το πάρω».

Έκανε λάθος και έδωσε τη βαλίτσα με την κόκα στους αστυνομικούς

«Όταν έφθασε το καράβι στη Ρόδο μου έστειλε μήνυμα ο σύντροφος της αρχηγού που βρίσκομαι και εγώ για να αποφύγω τους είπα ότι είδα περίεργες κινήσεις, άφησα τη βαλίτσα στα ασυνόδευτα και θα το παραλάβει μία κυρία γνωστή μου και ότι εγώ έφυγα για Καστελόριζο και θα επέστρεφα στη Ρόδο περίπου στη μια η ώρα. Όταν έφτασα στη Ρόδο με παίρνουν τηλέφωνο να δουν που είμαι. Εγώ πήγα, παρέλαβα την βαλίτσα από μία κυρία που την είχε πάρει για μένα και μετά πήγα στην τοποθεσία που μου είχαν στείλει στο κινητό σε σουπερμάρκετ.

Όταν έφτασα στο πάρκινγκ του σούπερ μάρκετ είδα ένα αυτοκίνητο με δύο άντρες. Πήγα και τους χαιρέτησα και τους έδωσα τη βαλίτσα. Τελικά αυτοί οι δύο άντρες ήταν αστυνομικοί και ένας εξ’αυτών ο διοικητής της Ασφάλειας στη Ρόδο. Αυτοί μου είπαν ότι θα παραδώσω κανονικά τη βαλίτσα. Μίλησα με το σύντροφό της αρχηγού και μου είπε ότι το άτομο που θα φέρει τη βαλίτσα ήταν στο σουπερμάρκετ. Δεν μίλησα ποτέ με αυτό το άτομο. Δεν είχα την περιγραφή του και η συνεννόηση γινόταν μέσω του συντρόφου της αρχηγού. Εγώ έβλεπα ένα άτομο να μιλάει στο τηλέφωνο και να κοιτάζει προς τη μεριά μου. Ο σύντροφος της αρχηγού μου είπε ότι το άτομο αυτό να το περιμένω στο κεντρικό δρόμο. Εγώ περπάτησα με τη βαλίτσα προς το άτομο που φαινόταν να με περιμένει στο σημείο και όταν αυτό το άτομο άρχισε να έρχεται προς το μέρος μου, το συνέλαβαν οι αστυνομικοί.

Με τον ρασοφόρο youtuber διοργανώναμε γεύματα αγάπης

Κλείνοντας την απολογία του ο ρασοφόρος αναφέρει τα εξής: «Από το ναό μας έχουνε κάνει έξωση. Σε περίπτωση που αφεθώ ελεύθερος θα μείνω με τις αδερφές μου. Με τον ρασοφόρο, έχουμε φιλανθρωπική δράση διοργανώνοντας συσσίτια για άστεγους – γεύματα αγάπης. Ζητώ συγνώμη για την πράξη μου. Ζητώ μία ευκαιρία. Δεν χρησιμοποιούμε κωδικοποιημένες εκφράσεις στις συνομιλίες μας με την αρχηγό, εκτός από τη λέξη “μακαρόνια” που εννοούμε την ποσότητα κοκαΐνης για δική μας χρήση και μόνο. Το λάδι που φαίνεται να λέω ότι ξέχασε, είναι πραγματικό. Ήταν ένα πεντόλιτρο ελαιόλαδο για τη μητέρα της. Επίσης οι φανουρόπιτες ήταν όντως φανουρόπιτες για τη γιορτή του Αγίου Φανουρίου στα τέλη Αυγούστου. Δε θυμάμαι να πω κάτι άλλο. Λόγω της χρήσης έχω κενά μνήμης. Δεν έχω κατηγορηθεί ποτέ για τίποτα στο παρελθόν. Επιθυμώ να εξεταστώ από πραγματογνώμονα γιατρό προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός εξάρτησης μου από τις ναρκωτικές ουσίες. Είμαι διατεθειμένος να παρακολουθήσω πρόγραμμα απεξάρτησης».