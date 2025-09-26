Συμβαίνει τώρα:
Η Ηγουμενίτσα αποχαιρετά τον 10χρονο Μάξιμο που σκοτώθηκε στο τροχαίο – Στις 17:30 η κηδεία του

Πολλά από τα καταστήματα στην περιοχή παρέμειναν κλειστά σε ένδειξη πένθους, ενώ δεν είναι και λίγες οι αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες που αναβλήθηκαν
Το σημείο του τροχαίου με θύμα τον 10χρονο στην Ηγουμενίτσα
Λουλούδια και κεράκια στη Λεωφόρο 49 Μαρτύρων στην Ηγουμενίτσα για τον αδικοχαμένο Μάξιμο

Με λουλούδια και κεράκια που αφήνουν στο σημείο του τροχαίου δυστυχήματος, αποχαιρετούν τον 10χρονο Μάξιμο οι συγγενείς του και οι κάτοικοι στο Λαδοχώρι της Ηγουμενίτσας.

Ο πόνος στη γειτονιά του μικρού αγοριού που έχασε τη ζωή του χθες το πρωί όταν παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 58χρονη είναι βουβός. Η οικογένεια του 10χρονου θύματος του τροχαίου προσπαθεί με όση δύναμη της έχει απομείνει να συγκεντρώσει τα κομμάτια της και να δώσει κουράγιο ο ένας στον άλλο.

Κεράκια στο σημείο του τροχαίου με θύμα τον 10χρονο μαθητή
Κεράκια στο σημείο του τροχαίου με θύμα τον 10χρονο μαθητή

Από νωρίς το πρωί στη διάβαση της οδού 49 Μαρτύρων που παρασύρθηκε ο Μάξιμος, πολλοί είναι αυτοί που αφήνουν έναν λουλούδι η ανάβουν ένα κεράκι στη μνήμη του μικρού αγοριού που έφυγε τόσα άδικα από τη ζωή.

Το σημείο του τροχαίου στην Ηγουμενίτσα
Η τοπική κοινωνία της Ηγουμενίτσας έχει «παγώσει» από τον τραγικό θάνατο του παιδιού
Το σημείο του τροχαίου στην Ηγουμενίτσα
Λουλούδια και κεράκια στο σημείο του δρόμου όπου το ΙΧ παρέσυρε τον 10χρονο

Άλλωστε για όλους τους κατοίκους και τους καταστηματάρχες της γειτονιάς ο Μάξιμος ήταν ένα χαμογελαστό και αγαπητό παιδί.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί σήμερα (26.9.25) στις 17:30 η ώρα στο Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας στην Ηγουμενίτσα. 

