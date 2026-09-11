Η Ιωάννα Γάκα παρουσιαζόταν ως γκουρού της αναζωογόνησης με θεραπείες «κβαντικής» και «σαμανικής» ιατρικής σε πελάτες με γερά πορτοφόλια

Μάλιστα, στην είσοδο της πολυκατοικίας δεν υπήρχε κάποια αναγραφή που να δήλωνε την παρουσία της συγκεκριμένης κλινικής, καθώς όλα τα ραντέβου γίνονταν μόνο μέσω της ιστοσελίδας των γιατρών αλλά κι από στόμα σε στόμα.

Ανάμεσα στο πελατολόγιο του ζευγαριού, φαίνεται να είναι και αρκετά επώνυμα πρόσωπα τα οποία δεν αποκλείεται να ερωτηθούν για τις υπηρεσίες( χωρίς φυσικά να υπάρχει κάποιο μομφή εναντίον τους) που τους πρόσφεραν οι γιατροί.

Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ που πραγματοποιήσαν για περισσότερες από εννέα ώρες χθες (10/9/2026) έρευνες στο ιατρείο και στο σπίτι του Ηλία Θεοδωρόπουλου και της Ιωάννας Γάκα , κατάσχεσαν έγγραφα, σκληρούς δίσκους από ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλα αντικείμενα τα οποία όπως εκτιμούν θα τους δώσουν επιπλέον στοιχεία στις έρευνες τους.

Ο τιμοκατάλογος ξεκινούσε για μια απλή επίσκεψη από τα 250 ευρώ , ενώ για κάποιες ιατρικές πράξεις μεταξύ των οποίων κι αυτή και η πλασμαφαίρεση τα ποσά ξεπερνούσαν τις 5.000 ευρώ .

Στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για θανατηφόρα έκθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή την Τετάρτη (9.9.26) σε ηλικία 54 ετών, είχε δημιουργήσει την κλινική The Stem Cell Clinic που απευθύνονταν σε γερά πορτοφόλια.

Είχαν δημιουργήσει έναν μύθο γύρω από την ολιστική ιατρική, ενώ η Ιωάννα Γάκα που υπέβαλε στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης τον Γιώργο Μαζωνάκη παρουσιαζόταν στους κοσμικούς κύκλους ως η γκουρού της αντιγήρανσης και αναζωογόνησης.

Οι τρεις ώρες στην κλινική των πλουσίων

Η Ιώαννα Γάκα η οποία είχε προτείνει στο Γιώργο Μαζωνάκη την πλασμαφαίρεση, το μεσημέρι της Τετάρτης ήταν αυτή που συμφώνα με τα στοιχεία των αστυνομικών αρχών ξεκίνησε τη διαδικασία της παραπάνω πράξης. Στον 54χρονο τραγουδιστή φέρεται να είχαν τοποθετηθεί οι δύο φλεβοκαθετήρες και η θεραπεία να βρίσκονταν σε εξέλιξη για 45 τουλάχιστον λεπτά.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν χωρίς τις αισθήσεις του πάνω στο κρεβάτι όταν το πλήρωμα του ΕΚΑΒ μπήκε μέσα στο ιατρείο, ενώ όπως κατέθεσε ένας από τους διασώστες οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί προσπαθούσαν να τον αποσυνδέσουν από το μηχάνημα.

Πολλά από τα όσα κατέθεσε η Ιωάννα Γάκα στην Ασφάλεια Αθηνών γύρω από τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή, διαψευστήκαν από τις έρευνες των αστυνομικών. Η ίδια φέρεται να προσπάθησε να αποπροσανατολίσει τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ.

Η κάμερα από την είσοδο της πολυκατοικίας κατάγραψε τον τραγουδιστή να φτάνει εκεί στη μια το μεσημέρι κι όχι στις τέσσερις όπως είχε πει η γιατρός, ενώ τα στοιχεία θέλουν το Μαζώνακης να έπαθε ανακοπή ενώ βρίσκονταν κατά τη εξέλιξη της θεραπείας κι όχι στην προεργασία της.

Το θολό βιογραφικό

Ένα θολό τοπίο όμως προκύπτει και από το πλούσιο βιογραφικό της Ιωάννας Γάκα.

Η γυναίκα που μαζί με το σύζυγο της αντιμετωπίζουν πλέον κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, αναφέρεται ως γυναικολόγος και γιατρός ολιστικής ιατρικής με εκτεταμένες σπουδές και εφαρμογή καινοτόμων θεραπειών που συνδυάζουν τη σύγχρονη ιατρική γνώση με ενεργειακές και ψυχοσωματικές προσεγγίσεις.

Μάλιστα αναφέρει ότι είναι απόφοιτη της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ειδικεύθηκε στη γυναικολογία και απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Μοριακή και Αναπτυξιακή Βιολογία. Στη συνέχεια, επισημαίνει ότι είναι διδάκτωρ στη Μοριακή Βιολογία των Ινομυωμάτων, ενώ πραγματοποιεί και δεύτερη διδακτορική διατριβή στις ΗΠΑ με επίκεντρο τη νόσο Lyme. Κι όλα αυτά ενώ δεν έχει λάβει ακόμα κάποια συγκεκριμένη ειδικότητα, παρότι η ίδια δηλώνει γυναικολόγος.

Το βιογραφικό της όμως γίνεται πιο… ενδιαφέρον όταν γράφει για το πως καταφέρνει να ενώσει τη συμβατική ιατρική με τις ενεργειακές θεραπείας. Εκεί αναφέρει ότι έχει λάβει δεύτερο μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κβαντική Ιατρική από το πανεπιστήμιο της Χαβάης. «Ψαρωτικός» ο τίτλος, ωστόσο η πραγματικότητα είναι ότι δεν αποτελεί επιστημονικό κλάδο της ιατρικής, αλλά κάποια μορφή εναλλακτικής θεραπείας.

Σύμφωνα με την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, η κβαντική ιατρική χαρακτηρίζεται ως ψευδοεπιστήμη, ενώ χρησιμοποιείται αυθαίρετα και ορολογία της Κβαντικής Φυσικής για να προσδώσει «επιστημονικό κύρος» σε μεθόδους που δεν έχουν αποδειχθεί κλινικά.

Οι Σαμανικές δυνάμεις

Ωστόσο στο βιογραφικό της υπάρχει και μια ακόμα εντυπωσιακή ενασχόληση της σε επιστημονικό επίπεδο. Αφού αναφέρει ότι συνέχισε τις σπουδές στη βοτανολογία, ομοιοπαθητική, βελονισμό, σωματική ψυχοθεραπεία, μικροσκοπία ζωντανού αίματος, νευροθεραπεία καταλήγει ότι έχει ειδικευτεί και στη Σαμανική Ιατρική.

Οι Σαμάνοι θεραπευτές, που φυσικά σε καμία των περιπτώσεων δεν ασκούν το επάγγελμα του γιατρού δεν προσεγγίζουν την ασθένεια ως ένα καθαρό βιολογικό πρόβλημα δυσαρμονίας στη ψυχή ή στο ενεργειακό πεδίο του ανθρώπου,

Πρόκειται για μια πανάρχαια μορφή πνευματικής και ενεργειακής θεραπείας που βασίζεται στις παραδόσεις αυτόχθονων φυλών κυρίως από τη Σιβηρία, τον Αμαζόνιο και τις Άνδεις.

Παρά τη χρήση της λέξης «ιατρική», δεν αποτελεί επιστημονική ιατρική μέθοδο, δεν βασίζεται σε κλινικά δεδομένα και δεν αναγνωρίζεται από την παγκόσμια ιατρική κοινότητα.