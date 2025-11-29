Η Ιωάννα Τούνη ξεσπά: «Με διαλύει που αναγκάστηκα να απολογούμαι για την κακοποίηση μου»

Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρέθηκε ξανά η Ιωάννα Τούνη εξαιτίας της διεξαγωγής της δίκης για την υπόθεση revenge porn.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (28.11.2025) η δίκη για το revenge porn πήρε διακοπή για τις 23 Ιανουαρίου 2026 και την επόμενη ημέρα η γνωστή influencer τοποθετήθηκε δημοσίως σχετικά τον Γολγοθά που ανεβαίνει. Επίσης, ανέφερε ότι αυτή η υπόθεση που κρατά πλέον 8 χρόνια την έχει διαλύσει…

«Χθες ήταν μια – ακόμη – πολύ δύσκολη ημέρα για εμένα.

Ημέρα δίκης! Μια δίκη που περιμένω πάνω από 8 χρόνια… και όμως δεν φανταζόμουν πόσο θα με τσακίσει! Μπήκα μόνη μου σε μια τεράστια αίθουσα, απέναντι στους κατηγορούμενους, την έδρα… Μάρτυρες να μπαίνουν ένας ένας, φωνές, ένταση, δάκρυα. Αλήθειες να διαστρεβλώνονται. Κι εγώ εκεί. Να ακούω, να σφίγγω ξανά τα δόντια για να μη λυγίσω. Και στο τέλος; Η δίκη διακόπηκε. Πάλι! Μεταφέρθηκε λοιπόν για τις 23 Ιανουαρίου… Οπότε πάμε ξανά. Και άλλη υπομονή. Κι άλλη δύναμη! Εύχομαι μόνο να τελειώσει όλο αυτό όσο πιο γρήγορα γίνεται και να μπορέσω επιτέλους να ανασάνω…

Αυτό που με διαλύει όμως πραγματικά…

Δεν είναι μόνο ότι ένα βίντεο, τραβηγμένο παρά τη θέλησή μου, χωρίς να ξέρω, χωρίς να δώσω άδεια, κυκλοφόρησε παντού… σε sites, περιοδικά, εφημερίδες, σε όλη την Ελλάδα – σαν να ήμουν ακόμη ένα “hot κουτσομπολιό” και όχι ένας άνθρωπος που βιάστηκε ψυχικά.

Αυτό που με διαλύει είναι ότι για χρόνια αναγκάστηκα να απολογούμαι για την κακοποίηση μου. Να πρέπει να αποδεικνύω μέχρι σήμερα ότι δεν έφταιγα εγώ. Να εξηγώ ξανά και ξανά κάτι που θα έπρεπε να είναι τόσο ξεκάθαρο: Ότι ήμουν το θύμα!

Όταν οκτώ χρόνια μετά, δεν έχω ακόμα δικαιωθεί… Όταν υπάρχει ακόμη ερωτηματικό για το αν είμαι το θύμα ή ο θύτης… Αναρωτιέμαι πραγματικά τι ελπίδα έχει μια κοπέλα 18 χρονών, που ζει σε μια μικρή πόλη, στο σπίτι των γονιών της, χωρίς οικονομική δυνατότητα, χωρίς ψυχική δύναμη, χωρίς φωνή;», έγραψε στο πρώτο από τα stories που δημοσίευσε η Ιωάννα Τούνη.

«Αν εγώ, με τον δημόσιο λόγο που θεωρητικά έχω, με την “επιρροή”, με τα μέσα, με τον κόσμο που με στηρίζει, ακόμη παλεύω να αποδείξω το αυτονόητο – ότι είμαι το θύμα-τότε τι γίνεται με όλες αυτές τις κοπέλες που δεν έχουν τίποτα να τις προστατεύσει;

Που δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν; Που φοβούνται ότι δεν θα τις πιστέψει κανείς; Δεν παλεύω μόνο για εμένα πια», ανέφερε στη συνέχεια.

«Δεν παλεύω λοιπόν μόνο για τον εαυτό μου. Παλεύω για την κανονικότητα που πρέπει να υπάρχει.

Για την αξιοπρέπεια που καμία γυναίκα δεν πρέπει να χάνει. Για την αλήθεια που δεν πρέπει να χρειάζεται να αποδεικνύεται ξανά και ξανά μέχρι εξάντλησης.

Ελπίζω πραγματικά κάθε διεστραμμένος άνθρωπος που θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να παραβιάσει έτσι μια γυναίκα, να εκμεταλλευτεί την εμπιστοσύνη της, να την εκθέσει, να της καταστρέψει την ψυχή… Να δει αυτή την υπόθεση και να φοβηθεί. Να καταλάβει ότι αυτές οι πράξεις δεν είναι “λάθη”. Είναι βία. Είναι έγκλημα! Και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, καμία άλλη γυναίκα να μη ζήσει αυτό που έζησα εγώ», συμπλήρωσε η Ιωάννα Τούνη.

«Αν κάτι αξίζει από όλο αυτό, είναι να γίνει ένα τέλος για μένα. Και μια αρχή δικαιοσύνης για όλες τις γυναίκες που δεν είχαν ποτέ τη δύναμη να μιλήσουν…», σημείωσε ακόμα.

Εν τω μεταξύ λίγο νωρίτερα, ο δικηγόρος της Ιωάννας Τούνη δήλωσε δημοσίως ότι και δυο δέχονται απειλές κατά της ζωής τους από αγνώστους, λόγω της δίκης για το revenge porn.

«Ήδη έχω καταθέσει μήνυση, έγκληση στο ηλεκτρονικό έγκλημα, διότι δεχόμαστε στο γραφείο μου απειλές ότι θα σκοτώσουν την κυρία Τούνη και εμένα. Οι απειλές προέρχονται από έναν λογαριασμό, ο οποίος αυτή τη στιγμή αναζητείται από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Δεν μας κάμπτουν οι απειλές, ούτε την κυρία Τούνη, ούτε εμένα.

Επειδή είναι η πρώτη φορά που απειλούμαι, όπως και η κυρία και μάλιστα με μηνύματα, ενδεχομένως να είναι και κάποιος άνθρωπος διαταραγμένος. Επειδή όμως δεν είναι σίγουρο αυτό, θα έχουμε τα αποτελέσματα από το ηλεκτρονικό έγκλημα, θα βρεθεί ο άνθρωπος. Έχει εντοπιστεί το τηλέφωνο. Θα βρεθεί αν είναι κάποιος σοβαρός ή αν είναι τηλέφωνο το οποίο είναι καρτοκινητό και κρύβεται κάποιος άλλος, τότε τα πράγματα αλλάζουν», αποκάλυψε νωρίτερα ο δικηγόρος της επιχειρηματία Μιχάλης Δημητρακόπουλος σχετικά με τις απειλές που δέχονται για τη ζωή τους και οι δύο.