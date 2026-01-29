Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Η κακοκαιρία Kristin σαρώνει την Ηλεία: Κατολισθήσεις και πλημμύρες σε δρόμους και υπόγεια – Κατέρρευσε τοίχος σπιτιού

Εκτεταμένες ζημιές σε ολόκληρη την Ηλεία από τις σημερινές καταιγίδες και βροχές - Επιβαρυμένα τα εδάφη από το πέρασμα της προηγούμενης κακοκαιρίας - Δείτε φωτογραφίες
Βάρδα

Αρκετά προβλήματα έχει προκαλέσει ήδη η κακοκαιρία Kristin στην Ηλεία η οποία χτυπά σήμερα (29.01.2026) με βροχές και καταιγίδες την περιοχή. Δρόμοι και υπόγεια στη Βάρδα έχουν πλημμυρίσει, κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί στον δρόμο προς τον Επικούριο Απόλλωνα ενώ καταγράφηκαν ζημιές στο στέγαστρο του ναού αλλά και σε σπίτι στην περιοχή της Μίνθης.

Στο Νεοχώρι Κυλλήνης χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν από δύο σπίτια οικογένειες, καθώς ο δρόμος έξω από τα σπίτια τους είχε πλημμυρίσει. Στη Βάρδα, η κακοκαιρία έδειξε τα «δόντια» της με ισχυρές βροχές προκαλώντας πλημμύρες τόσο στους δρόμους όσο και στα υπόγεια 2 σπιτιών.

Πλημμύρες
Πλημμυρισμένος ο κεντρικός δρόμος στη Βάρδα
Βάρδα
Κάτω από τις λάσπες οι δρόμοι στη Βάρδα

Μηχανήματα του Δήμου Ανδραβίδας-  Κυλλήνης και της Περιφέρειας εργάζονται συνεχώς για να καθαρίσουν δρόμους που έχουν γεμίσει με φερτά υλικά και λάσπες.

Ναός Επικούριου Απόλλωνα
Σημαντικές ζημιές στο στέγαστρο του ναού του Επικούριου Απόλλωνα

Στους δήμους Ζαχάρως και Ανδρίτσαινας Κρεστένων, οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους και σήμερα μιας και οι επιπτώσεις της προηγούμενης κακοκαιρίας αλλά και των σημερινών βροχών έχουν προκαλέσει κατολισθήσεις.

Σπίτι

Κατολίσθηση
Κατολισθήσεις και στην περιοχή της Φιγαλείας

Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στην περιοχή της Φιγαλείας και των γύρω χωριών. Οι δρόμοι έχουν γεμίσει με λάσπες και βράχια ενώ ζημιές έχουν καταγραφεί και στο σκέπαστρο του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα.

Κατολίσθηση
Βράχοι έπεσαν στο δρόμο από την Ανδρίτσαινα στον Επικούριο

Στην περιοχή της Μίνθης, τμήμα ακατοίκητου σπιτιού κατέρρευσε.

Ελλάδα
