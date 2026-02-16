Η κακοκαιρία «σαρώνει» τη χώρα: Πλημμύρες και κατολισθήσεις από Τζουμέρκα μέχρι Σαμοθράκη – Εκκενώθηκαν 10 σπίτια

Τεράστια προβλήματα σημειώνονται σε όλη τη χώρα και σήμερα Δευτέρα (16.02.2026) με το πέρασμα της σφοδρής κακοκαιρίας που «χτυπά» με καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους. Πτώσεις δέντρων, πλημμύρες, κατολισθήσεις, καθιζήσεις και διακοπές ρεύματος πλήττουν χωριά, κοινότητας και πόλεις από τα Τζουμέρκα μέχρι τη Χίο και την Σαμοθράκη μέχρι της Ηλεία.

Η ΕΜΥ εξέδωσε νωρίτερα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση για Λέσβο και Χίο, όπου θα σημειωθούν ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και πιθανόν χαλαζοπτώσεις. Παράλληλα, και η Πολιτική Προστασία έχει απευθύνει συστάσεις προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω της κακοκαιρίας «εξπρές».

Μάλιστα, σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code», έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για αύριο Τρίτη, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την Περιφέρεια Ηπείρου για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, καθώς και παράκτιων πλημμυρών λόγω των θυελλωδών ανέμων.

«Μπουρίνι» έπεσε και στην Αττική, προκαλώντας προβλήματα σε αρκετές περιοχές, όπου οι δρόμοι πλημμύρισαν και η κίνηση «χτυπούσε κόκκινο». Ωστόσο, στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι ζημιές είναι περισσότερες και χρήζουν ιδιαίτερης σημασίας.

Στη Φοινικούντα και την Μύκονο η θάλασσα «φούσκωσε» και βγήκε στην ακτή, ενώ και στο Κατάκολο σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων από τους ισχυρότατους ανέμους, στη Χίο πλημμυρισμένοι δρόμοι, ενώ στη Σκάλα Λουτρών της Λέσβου, στεριά και θάλασσα να έχουν γίνει ένα από χθες το πρωί, με τις ισχυρότατες ριπές των ανέμων. Στη Λήμνο δοκιμάζονται οι αντοχές του κρατικού μηχανισμού, με τα προβλήματα να επεκτείνονται στη Σαμοθράκη. Στη Σύμη οι περισσότεροι κάτοικοι χθες βράδυ κλείστηκαν στα σπίτια τους και στην Ηλεία σπίτια στο Βαρθολομιό έχουν πλημμυρίσει.

Δέκα μέτρα κατολίσθηση στα Τζουμέρκα

Στην επαρχιακή οδό Πραμάντων – Ιωαννίνων, κοντά στα Τζουμέρκα, ο δρόμος έχει κυριολεκτικά «κοπεί στα δύο» ενώ οδηγός αυτοκινήτου, που διερχόταν τη στιγμή της καθίζησης σώθηκε από τύχη.

Μεγάλη καθίζηση του οδοστρώματος σημειώθηκε στη 2η Επαρχιακή Οδό στα Τζουμέρκα, με αποτέλεσμα να διακοπεί άμεσα η κυκλοφορία στο σημείο.

Την ώρα που υποχωρούσε το οδόστρωμα, από το σημείο διερχόταν Ι.Χ. αυτοκίνητο, με τον οδηγό να αποφεύγει την πτώση στο κενό την τελευταία στιγμή.

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων προχώρησε άμεσα στο κλείσιμο του δρόμου, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος ατυχήματος, ενώ η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών. Στο σημείο αναμένονται τεχνικά κλιμάκια για την εκτίμηση της ζημιάς και τον σχεδιασμό των απαραίτητων παρεμβάσεων αποκατάστασης.

Καταπτώσεις στην Πρέβεζα

Με μηχανήματα που δουλεύουν αδιάκοπα στην Μυρσίνη, τον Μύτικα, την παραλιακή εθνική οδό και την Πάργα, αντιμετωπίζονται τα σοβαρά προβλήματα που ανέκυψαν τις τελευταίες ημέρες από το νέο κύμα βροχοπτώσεων στην περιοχή της Πρέβεζας.

Οι καταπτώσεις και οι κατολισθήσεις είναι συνεχείς σε πολλά και διαφορετικά σημεία γεγονός που κρατά σε επιφυλακή τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και των Δήμων.

Στην περιοχή της Πάργας, αυτοκίνητα καταπλακώθηκαν από βράχια, ευτυχώς χωρίς να σημειωθεί κανένας τραυματισμός. Στο Διαπόρι της Λήμνου το νερό πλησίασε απειλητικά τα πρώτα σπίτια και δύο άτομα εγκλωβίστηκαν σε κατάστημα.

Προβλήματα σε Σαμοθράκη, Κέρκυρα και Πελοπόννησο

Στα εξήντα μέτρα έφτασε το κύμα στη στεριά και στη Σαμοθράκη, όπου οι θυελλώδεις νοτιάδες έριξαν κολώνες και δέντρα, με αποτέλεσμα διακοπές ηλεκτροδότησης.

Στην Κέρκυρα, τα προβλήματα διογκώνονται με τις βροχοπτώσεις να συνιστούν το χειρότερο ρεκόρ σε μισό αιώνα, καθώς συνεχίζονται για 20 ημέρες και ίσως οι 2.300 τόνοι βροχής ανά στρέμμα να συνιστούν ρεκόρ μισού αιώνα.

Τεράστιες καταστροφές, αναφέρουν οι αρχές της Πελοποννήσου στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Η δύναμη του νερού αποτυπώνεται στο γεφύρι που κατέρρευσε κόβοντας στα δύο τον δρόμο και αφήνοντας χωρίς πρόσβαση δέκα χωριά. Οι καταστροφές αποτιμώνται και στο δίκτυο ύδρευσης.

Παράλληλα, στον «αέρα» βρέθηκε πολυκατοικία στις Συκιές Θεσσαλονίκης από τις ισχυρές βροχές.

Πλημμύρες στην Κατερίνη

Αίτημα για να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης διατύπωσε ο δήμος Κατερίνης προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, λόγω των προβλημάτων που προκλήθηκαν χτες στο παραλιακό μέτωπο από τον έντονο κυματισμό και το φαινόμενο θαλάσσιας υπερχείλισης.

Συγκεκριμένα, απόρροια της επικράτησης ισχυρών νότιων ανέμων υπήρξε η εκτεταμένη κατάκλυση του παραλιακού μετώπου, προκαλώντας καταστροφές στις κοινότητες Παραλίας, Κορινού και στον οικισμό Ολυμπιακής Ακτής.

Με εντολή του δημάρχου Κατερίνης, Ιωάννη Ντούμου και με τον συντονισμό του αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας, Χρήστου Λάζου, έχει ήδη ξεκινήσει από το πρωί η καταγραφή των ζημιών δημοτικών υποδομών (οδικό δίκτυο, τεχνικά έργα, αντλιοστάσια κ.ά.) και θα προχωρήσει η σύνταξη τεχνικών εκθέσεων συνοδευόμενες από φωτογραφική τεκμηρίωση.

«Οι ζημιές είναι μεγάλες, οι υπηρεσίες μας κάνουν καταγραφή. Ήταν ένα πρωτόγνωρο γεγονός. Η θάλασσα “σηκώθηκε” μισό – ένα μέτρο και βγήκε στη στεριά, χωρίς να φυσάει ή να βρέχει. Πλημμύρισαν πολλά καταλύματα και καταστήματα», δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο δήμαρχος κ. Ντούμος.

Σημείωσε δε, πως από αύριο, Τρίτη 17/2, οι υπηρεσίες του δήμου, σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Πιερίας θα ζητήσουν να γίνει πλήρης καταγραφή των ζημιών που υπέστησαν οι πληγέντες κάτοικοι και επιχειρηματίες.

«Πνίγηκε» και το Βαρθολομίο

Μεγάλα προβλήματα έχουν σημειωθεί και σε περιοχές της Ηλείας μετά από διαδικασίες για την αποσυμφόρηση του Φράγματος Καραμανλή. Συγκεκριμένα, «πνίγηκε» το Βαρθολομιό, ενώ κλιμάκιο προχώρησε στην ελεγχόμενη απελευθέρωση υδάτων προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες σε καλλιέργειες και σπίτια.

Αν και σκοπός των αρχών ήταν τα νερά να διοχετευτούν στον Πηνειό, τα νερά εν τέλει «έπνιξαν» σπίτια και αγροτικές εκτάσεις στο Βαρθολομιό Ηλείας. Το νερό έφτασε μέσα σε λίγες ώρες στις αυλές και στο εσωτερικό των σπιτιών, με τους κατοίκους να προσπαθούν να καταλάβουν το τι έχει γίνει.

Καλλιέργειες και θερμοκήπια καταστράφηκαν, εξοπλισμός βυθίστηκε στη λάσπη, ενώ κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Σοβαρή ανησυχία προκαλούν και τα εκτεταμένα φαινόμενα κατολίσθησης στο Μαζαράκι Ηλείας. Συνολικά 7 χωριά έχουν αποκλειστεί και οι κάτοικοι περνούν από την μία πλευρά στην άλλη μόνο με τα πόδια. Ένα σπίτι ήδη έχει εκκενωθεί ενώ άλλες δύο οικογένειες είναι έτοιμες να απομακρυνθούν, αν κάτι τέτοιο τους ζητηθεί.

Στο Κατάκολο Ηλείας, Πυροσβεστική, Δήμος αλλά και κάτοικοι της περιοχής δίνουν μάχη με το χρόνο για να απομακρύνουν τον τεράστιο βράχο 40 τόνων που αποκολλήθηκε από το βουνό και απειλεί να πέσει πάνω σε σπίτια και επιχειρήσεις.

Δέκα κατοικίες που βρίσκονται σε ζώνη κινδύνου έχουν εκκενωθεί.

Πορτοκαλί προειδοποίηση για Λέσβο και Χίο

Πρόσκαικαιρα ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σήμερα το απόγευμα στην περιοχή Λέσβου – Χίου ενώ νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει αύριο ο καιρός. Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση, που εξέδωσε η ΕΜΥ, αύριο θα εκδηλωθούν κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και πιθανόν χαλαζοπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αύριο,

α. στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα

β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες

γ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες

δ. στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα

ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.

2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν

α. στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) αύριο μέχρι το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το απόγευμα – βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης (18/2) βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ

β. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο αύριο από τις πρωινές ώρες νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης δυτικοί 9 μποφόρ.

«Red Code» σε 5 περιοχές

Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code», έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για αύριο Τρίτη, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την Περιφέρεια Ηπείρου για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, καθώς και παράκτιων πλημμυρών λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έθεσε τις παραπάνω περιφέρειες σε κατάσταση κινητοποίησης, «Red Code».

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, οι δήμοι και οι περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας στους πολίτες

Επιπλέον συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), πρόσκαιρα ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν τις απογευματινές ώρες σήμερα Δευτέρα, στην περιοχή Λέσβου – Χίου. Νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει την Τρίτη 17-02-2026 ο καιρός στη χώρα μας με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr)

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.