Καιρός: Βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα σε Λέσβο και Χίο – Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης

Η ΕΜΥ στο έκτακτο δελτίο κάνει λόγο για πορτοκαλί προειδοποίηση, ενώ σημειώνει πως οι άνεμοι θα φτάσουν τα 10 μποφόρ
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από το απόγευμα της Δευτέρας (16.2.26) στην περιοχή της Λέσβου και της Χίου με την ΕΜΥ να εκδίδει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που θα ξεκινήσει από τη Λέσβο και τη Χίο. 

Ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει νέα επιδείνωση στη χώρα μας με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις που θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας. 

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ:

1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την Τρίτη

α. στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα
β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες
γ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
δ. στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα
ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.

2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν

α. στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) την Τρίτη μέχρι το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το απόγευμα – βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ
β. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο την Τρίτη από τις πρωινές ώρες νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 δυτικοί 9 μποφόρ.

