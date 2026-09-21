Λάρισα: Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια έδειξε η ιατροδικαστική για τον 15χρονο που πέθανε – Οι καταγγελίες των γονέων και η απάντηση του ΕΚΑΒ

Συγκλονίζει ο θάνατος του 15χρονου αγοριού από την Καρίτσα της Λάρισας που έχασε τη ζωή του, ενώ αισθάνθηκε αδιαθεσία μέσα στο σπίτι του και κατέρρευσε. Οι γονείς του καταγγέλλουν ότι το ασθενοφόρο καθυστέρησε περισσότερο από μία ώρα για να φτάσει στο σπίτι του.

Όλα έγιναν το βράδυ της Κυριακής 20/09 στο χωριό Καρίτσα της Λάρισας. Ήταν γύρω στις 9 το βράδυ, όταν οι γονείς του 15χρονου που βρισκόταν εκτός σπιτιού, επέστρεψαν σε αυτό και αντίκρισαν τον γιο τους πεσμένο στο μπάνιο. Κάλεσαν ασθενοφόρο και μετέφεραν τον 15χρονο στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Γιατροί και διασώστες έδωσαν μάχη για να επαναφέρουν τον 15χρονο.

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Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 15χρονος όταν ξεκίνησε να νιώθει αδιαθεσία, έβγαζε αφρούς από το στόμα και λίγο μετά σταμάτησε να αναπνέει.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε έδειξε πως το άτυχο παιδί έπασχε από υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, ενώ η διερεύνηση δεν σταματά καθώς αναμένονται και οι εργαστηριακές εξετάσεις που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του θανάτου.

Οι γονείς του 15χρόνου μιλώντας στο newsit.gr περιγράφουν όσα έγιναν και καταγγέλλουν ότι το ασθενοφόρο έφτασε στο σπίτι τους σε περισσότερο από μία ώρα μετά την κλήση που έκαναν. Η μητέρα του άτυχου παιδιού τονίζει στο newsit.gr:

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«Λείπαμε από το σπίτι για περίπου 1 ώρα. Όταν γυρίσαμε στις 21:00 τον βρήκαμε πεσμένο στην τουαλέτα. Είχε μπει για μπάνιο. Αμέσως καλέσαμε ασθενοφόρο. Ήταν 21:05, όμως αυτό ήρθε πολύ αργότερα. Κάπου στις 22:30.

Το πιο κοντινό ασθενοφόρο σε εμάς είναι στους Γόννους αλλά από ‘κει δεν έχει έρθει ποτέ ασθενοφόρο. Όλα υπολειτουργούν και δεν δουλεύει τίποτα. Το παιδί μας δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας. Ήταν αθλητής, έκανε εξετάσεις και σήμερα είχε προγραμματισμένο ραντεβού με καρδιολόγο».

Ο πατέρας του παιδιού συμπλήρωσε:

«Δεν μας είχε παραπονεθεί για τίποτα. Το ασθενοφόρο που ήρθε και τον παρέλαβε, ήρθε από Λάρισα. Όταν το βρήκαμε το παιδί ήταν ζεστό ακόμα. Ήρθαν γύρω στις 22:30. Την απόσταση από την Καρίτσα μέχρι τη Λάρισα εμείς την κάνουμε σε μία ώρα με το αυτοκίνητο μας. Με το ασθενοφόρο θα μπορούσαν να την κάνουν και 40 λεπτά».

Με ανακοίνωσή της η 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας έδωσε διευκρινήσεις για τον θάνατο του τονίζοντας πως το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε για τον 15χρονο στις 21:05 ενώ ασθενοφόρο τον παρέλαβε χωρίς σφυγμό στις 21:50 καθώς τα ασθενοφόρα των Κέντρων Υγείας Αγιάς και Γόννων Λάρισας, αν και λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο, εκείνη τη στιγμή ήταν σε άλλα περιστατικά.

Εν τέλει ο 15χρονος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έφτασε στο νοσοκομείο της Λάρισας 23:39 όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ Θεσσαλίας Γιάννης Γούλας, τονίζει στο newsit.gr:

«Χθες, 21:05 δεχτήκαμε μία κλήση για ένα 15χρονο παιδί ότι δεν φέρει τις αισθήσεις. 21:05 διαβιβάστηκε στην κινητή μονάδα που είναι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας και ξεκίνησε κατευθείαν προς το σημείο που βρισκόταν το παιδί, στο χωριό Καρίτσα, στο νομό της Λάρισας.

Έφτασε 21:52. Η ώρα άφιξης ήταν 21:52.

21:52 είναι καταγεγραμμένα επίσημα στη κάρτα του του ΕΚΑΒ.

Λοιπόν, τα πιο κοντινά ασθενοφόρα που πηγαίνουν σε ένα περιστατικό, σε ένα περιστατικό όχι μόνο στο συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά σε όλα τα περιστατικά, θα πάει το πιο κοντινό ασθενοφόρο. Τα ασθενοφόρα που ήταν πιο κοντινά στο σημείο και από τον τομέα Τεμπών – Γόννων και από τον τομέα Αγιάς βρίσκονταν και τα δύο εκείνη την ώρα να διακομίζουν περιστατικά της ευθύνης που έχει ο αντίστοιχος τομέας προς το εφημερεύον νοσοκομείο της Λάρισας. Αντίστοιχα περιστατικά σύμφωνα με αυτά τα οποία μας είχαν δηλώσει. Με έντονο πόνο στο στήθος το ένα περιστατικό και το άλλο με λιποθυμικές στάσεις.

Με τη σοβαρότητα που αντιστοιχεί στο κάθε περιστατικό. Δεν είναι ότι δεν υπήρχε ασθενοφόρο ή ότι καθυστέρησε να διαβιβαστεί το σήμα. Το σήμα, από τη στιγμή που λήφθηκε η κλήση, κατευθείαν έφυγε.

Έφυγε, μα ούτως ή άλλως από τη Λάρισα θα πήγαινε πάλι. Ενδεχομένως ένα από τα δύο που είναι στον τομέα ευθύνης τους θα πήγαινε, αλλά θα πήγαινε και η μονάδα. Οι αποστάσεις περίπου σχεδόν είναι οι ίδιες. Δεν διαφέρουν γιατί είναι ένα χωριό ορεινό, το οποίο όντως ο δρόμος, όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο πιο έτσι δύσκολος και αυτά».