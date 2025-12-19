Η LAMDA Development παρουσίασε τον 24ο τόμο της σειράς «Ο Κύκλος των Μουσείων» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

Τον εικοστό τέταρτο αφιερωματικό τόμο της εκδοτικής σειράς «Ο Κύκλος των Μουσείων», με τίτλο «Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών», παρουσίασε η LAMDA Development στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας, συνεχίζοντας τη μακρόχρονη πρωτοβουλία της για την ανάδειξη της πολιτισμικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς της Ελλάδας.

Η πολυτελής έκδοση, αφιερωμένη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, φέρει την υπογραφή της αρχαιολόγου και Διευθύντριας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, Δρ Αναστασίας Κουμούση, και φωτίζει το αρχαιολογικό παρελθόν μιας πόλης με αδιάλειπτη ιστορική παρουσία από την προϊστορική εποχή έως τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Μέσα από τεκμηριωμένα κείμενα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, αναδεικνύονται το μυκηναϊκό αποτύπωμα της περιοχής, ο εξαιρετικής τέχνης ελληνιστικός χρυσός, τα ρωμαϊκά ψηφιδωτά υψηλής αισθητικής, τα εντυπωσιακά γυάλινα αγγεία, καθώς και οι παραστάσεις μονομάχων. Από τους Μυκηναίους άνακτες έως την Αχαϊκή Συμπολιτεία και τη ρωμαϊκή περίοδο, ο τόμος συνθέτει ένα πολυεπίπεδο αφήγημα για τη διαχρονικότητα και την πολυπολιτισμικότητα της Αρχαίας Πάτρας.

Κατά την παρουσίαση, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι ο 24ος τόμος είναι αφιερωμένος σε μια πόλη-σταυροδρόμι της ανατολικής Μεσογείου και του Ιονίου, με πλούσια και πολυσύνθετη αρχαιολογική διαδρομή. Όπως ανέφερε, τα εκθέματα του Μουσείου, που καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα από την προϊστορία έως τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, τεκμηριώνουν τις συνεχείς επαφές και αλληλεπιδράσεις της περιοχής με τον ευρύτερο μεσογειακό κόσμο. Τόνισε, επίσης, τη σταθερή και ουσιαστική συμβολή της LAMDA Development στην ανάδειξη των μεγάλων μουσείων και αρχαιολογικών χώρων της χώρας, προσφέροντας πολύτιμα εργαλεία γνώσης και έμπνευσης στην επιστημονική κοινότητα και το ευρύ κοινό, στην Ελλάδα και διεθνώς.

Η συγγραφέας του τόμου, Δρ Αναστασία Κουμούση, σημείωσε ότι στον χώρο της Πάτρας Έλληνες και ξένοι λαοί συγκρούστηκαν αλλά και συνυπήρξαν δημιουργικά, ανταλλάσσοντας γλώσσες, ιδέες, θρησκευτικές πρακτικές και τεχνικές. Τα ευρήματα που φιλοξενούνται στο Μουσείο –από ταπεινά έως πολυτελή– αποτυπώνουν την οικιστική και κοινωνική εξέλιξη, τη διοικητική οργάνωση, τις λατρευτικές και ταφικές πρακτικές, καθώς και τις εμπορικές και πολιτιστικές επαφές της Πάτρας και της δυτικής Αχαΐας με τον ελληνικό κόσμο και πέρα από αυτόν, σε Ανατολή και Δύση.

Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος της LAMDA Development, Βαγγέλης Χρόνης, τόνισε ότι κάθε τόμος της σειράς «Ο Κύκλος των Μουσείων» αποτελεί ένα ταξίδι στον πυρήνα του ελληνικού πολιτισμού, επισημαίνοντας πως με τον φετινό τόμο για το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών η εταιρεία τιμά τόσο την ιστορία όσο και τους ανθρώπους που διαφυλάσσουν την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.

Οι τόμοι της σειράς «Ο Κύκλος των Μουσείων» δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα και είναι ελεύθερα προσβάσιμοι διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της LAMDA Development, ενώ η έντυπη έκδοσή τους διατίθεται δωρεάν σε επιλεγμένους φορείς, όπως μουσεία, βιβλιοθήκες και πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο τόμος εκδόθηκε από τις Εκδόσεις Ολκός, με εκδοτική φροντίδα της Ειρήνης Λούβρου. Τη φωτογράφιση υπογράφει ο Σωκράτης Μαυρομμάτης, τη μετάφραση στα αγγλικά η Αλεξάνδρα Ντούμα και τη σελιδοποίηση η Ελίζα Κοκκίνη. Την επεξεργασία εικόνων ανέλαβε ο Νίκος Λαγός, την τυπογραφική διόρθωση ο Παντελής Μπουκάλας, την εκτύπωση η εταιρεία Φωτόλιο και τη βιβλιοδεσία ο Γιώργος Ηλιόπουλος.