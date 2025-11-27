Ελλάδα

Η λειψυδρία απειλεί την Αττική – Σύσκεψη για επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων

Σε κατάσταση κόκκινου έχουν κηρυχθεί  η Πάτμος και η Λέρος με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι θα ακολουθήσει και η Αττική
A drone view shows a dried part of Lake Mornos
Μειωμένη η στάθμη στο φράγμα του Μόρνου / Φωτογραφία αρχείου REUTERS / Stelios Misinas

Τα αποθέματα νερού στον Μόρνο βρίσκονται σε ιστορικό χαμηλό με την Αττική να είναι αντιμέτωπη με τον εφιάλτη της της λειψυδρίας.

Το θέμα μάλιστα της λειψυδρίας της Αττικής αναμένεται να εξεταστεί σήμερα από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου. Σε κατάσταση «κόκκινου» έχουν κηρυχθεί  η Πάτμος και η Λέρος με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι θα ακολουθήσει και η Αττική.

Στην έκτακτη σύσκεψη της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων αναμένεται να αποφασιστεί η επιτάχυνση των διαδικασιών, των μελετών και της υλοποίησης των έργων και όχι την επιβολή έκτακτων μέτρων για τους πολίτες.

Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα βρίσκονται πλέον τα αποθέματα νερού για την Αττική και αν δεν σώσουν την κατάσταση οι χειμωνιάτικες βροχές, τότε το νερό δε μπορεί να καλύψει τη ζήτηση για περισσότερο από έναν χρόνο. 

Ο Μόρνος είναι σε δύσκολη κατάσταση, καθώς τα αποθέματα νερού είναι κάτω από 400 εκατ. κυβικά.

Στο φράγμα που υδρεύει την Αττική, καλύπτοντας σε νερό το 50% του πληθυσμού της επικράτειας, η στάθμη έχει υποχωρήσει σε πρωτοφανή επίπεδα.

Μιλώντας στο Action 24, ο Σταύρος Παπασταύρου έκανε σαφές ότι δε θα υπάρξουν μέτρα που να επηρεάσουν τους πολίτες όπως ο περιορισμός της κατανάλωσης στην Αττική, λόγω της λειψυδρίας.

«Το θέμα να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Αττική, δε σημαίνει έκτακτα μέτρα για τους πολίτες. Τι σημαίνει; Επιτάχυνση διαδικασιών, μελετών και ολοκλήρωση έργων» είπε.  

