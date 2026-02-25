Η Μαρία Δεληθανάση μετά την καταδίκη του Κώστα Δόξα: Μία ειλικρινή συγγνώμη δεν άκουσα ποτέ

Ο Κώστας Δόξας κρίθηκε ένοχος χωρίς ελαφρυντικά από το Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας που είχε καταγγείλει η πρώην σύζυγός του Μαρία Δεληθανάση, με το δικαστήριο να απορρίπτει τα επιχειρήματα υπεράσπισης του τραγουδιστή και να του επιβάλει ποινή φυλάκισης 3 ετών με αναστολή.

Ένα 24ωρο μετά την δικαστική απόφαση, η Μαρία Δεληθανάση παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1. Ανέφερε πως μέχρι σήμερα, ο Κώστας Δόξας δεν της έχει ζητήσει συγγνώμη. Έκανε λόγο για ένα πόλεμο λάσπης σε βάρος της με ψευδή δημοσιεύματα, που όμως δεν την παρέσυραν. Η ίδια ήταν σίγουρη ότι το περιεχόμενο της καταγγελίας της, ήταν αρκετό για την καταδίκη του καλλιτέχνη.

«Προφανώς δεν μιλάμε για χαρά. Δηλαδή η χαρά στη ζωή αντλείται από άλλα πράγματα. Μιλάμε όμως για μία δικαίωση, μετά από έναν πολυετή αγώνα στα δικαστήρια, και όχι μόνο στα δικαστήρια. Διότι ο πόλεμος που δέχομαι έχει πάρει άλλες διαστάσεις. Δέχομαι έναν πόλεμο και μέσω των media, δηλαδή μέσω διαρκών ψευδών δημοσιευμάτων. Αυτή τη στιγμή είναι κατακλυσμένο το διαδίκτυο από τίτλους δημοσιευμάτων που γράφουν ότι έχω χάσει όλα τα δικαστήρια, ότι εγώ τον έδερνα, χίλια δυο, ότι είμαι ανάξια μητέρα… τέλος πάντων. Έχω κρατήσει μία στάση πολύ σοβαρή και ο λόγος που το έκανα αυτό ήταν απλά γιατί έκανα μία σοβαρή καταγγελία.

Το θέμα ήταν η ενδοοικογενειακή βία και παρέμεινα προσηλωμένη στο να αποδείξω την αλήθεια γύρω από αυτό το σοβαρό ζήτημα. Δεν ήθελα άλλες προεκτάσεις, δεν ήθελα να γίνει αποπροσανατολισμός. Γι’ αυτόν τον λόγο, δεν βγαίνω και δεν μιλάω όλα αυτά τα χρόνια και δέχομαι σιωπηρά όλες αυτές τις κατηγορίες, όλα αυτά τα ψεύδη. Και για μένα η χθεσινή απόφαση λειτουργεί λυτρωτικά, ως έναν βαθμό λυτρωτικά» ανέφερε αρχικά η Μαρία Δεληθανάση.

«Χρήματα δεν κυνήγησα ποτέ. Ούτε δημοσιότητα. Για όλα αυτά που έχω κατηγορηθεί, ότι χτυπήθηκα μόνη μου ή έκανα μακιγιάζ για να γίνω influencer κτλ, αποδεικνύεται ότι δεν ισχύει τίποτα τελικά. Και η στάση μου η ίδια νομίζω το αποδεικνύει. Και πολλές φορές κρατήθηκα με νύχια και με δόντια για να μην υπερασπιστώ τον εαυτό μου, την οικογένειά μου. Το έκανα όμως γιατί έχω αξιοπρέπεια. Έχω κι ένα παιδί που είναι προφανώς το σημαντικότερο» συμπλήρωσε η Μαρία Δεληθανάση.

Ακόμα, η Μαρία Δεληθανάση αποκάλυψε ότι ποτέ δεν υπήρχε η πρόταση από την πλευρά του τραγουδιστή να τα βρει μαζί της εξωδικαστικά. «Θα ήθελα να ακούσω μία συγγνώμη, θα ήθελα να δω κάποια δείγματα πραγματικής μεταμέλειας, με την έννοια ότι όντως έχουμε ένα παιδί, δηλαδή οι ζωές μας κατά κάποιο τρόπο είναι δεμένες. Μία ειλικρινή συγγνώμη δεν άκουσα. Πρόταση συμβιβασμού εξωδικαστική δεν έχει γίνει ποτέ σε επίπεδο πραγματικό και απτό. Το μόνο που συνέβη από την άλλη πλευρά ήταν κάποια τηλεφωνήματα λίγο πριν από τις κρίσιμες ημέρες των δικαστηρίων, με σκοπό να βολιδοσκοπήσουν την πρόθεσή μας».

Η Μαρία Δεληθανάση, στη συνέχεια, μίλησε για το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τον τραγουδιστή, μετά την καταδίκη του. «Ήδη είχαμε ένα τηλεφώνημα χθες μετά την απόφαση που μιλήσαμε για κάποια θέματα του παιδιού, για ό,τι προκύψει. Δεν μου ζήτησε σε αυτό το τηλεφώνημα συγγνώμη».