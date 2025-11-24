Ελλάδα

Η Μελάνια Τραμπ παρέλαβε το τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Λευκού Οίκου

Το δέντρο ύψους 5,5 μέτρων θα εκτεθεί στο Blue Room του λευκού οίκου - Η πρώτη κυρία πόζαρε δίπλα στην άμαξα που το μετέφερε
Το κεντρικό χριστουγεννιάτικο δέντρο του Λευκού Οίκου, παρέλαβε τη Δευτέρα (24/11/25) η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ. Πρόκειται για ένα έλατο από μία φάρμα στο Μίσιγκαν, το οποίο έφτασε με άμαξα. 

Σύμφωνα με το ΑΡ το δέντρο, που προήλθε από το Korson’s Tree Farms, μεταφέρθηκε από δύο άλογα Clydesdales, τα οποία ονομάζονταν Logan και Ben, σε μια άμαξα που οδηγούσε ένας από τους τρεις άνδρες, που φορούσαν όλοι ψηλά καπέλα.

«Είναι ένα πανέμορφο δέντρο», είπε η πρώτη κυρία καθώς περπατούσε γύρω από την άμαξα και ποζάριζε για φωτογραφίες.

Φορώντας ένα κρεμ παλτό και σκούρα κόκκινα γάντια, έσφιξε το χέρι ενός από τους οδηγούς και μιας γυναίκας που στεκόταν δίπλα στα άλογα.

Το δέντρο ύψους 5,5 μέτρων θα εκτεθεί στο Blue Room.

Η Korson’s Tree Farms εξασφάλισε την τιμή αυτή κερδίζοντας τον εθνικό διαγωνισμό δέντρων της National Christmas Tree Association. Ο νικητής αυτού του διαγωνισμού αναλαμβάνει το επίσημο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Λευκού Οίκου από το 1966.

