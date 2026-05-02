Οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας 8,6 δισεκ. ευρώ σε συμμάχους τους στη Μέση Ανατολή

Οι χώρες που θα λάβουν αυτόν τον στρατιωτικό εξοπλισμό έγιναν όλες στόχος ιρανικών επιθέσεων
Συστήματα Patriot
Συστήματα Patriot / Reuters

Την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και συγκεκριμένα σε Ισραήλ, Κατάρ, Κουβέιτ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η Ουάσινγκτον ενέκρινε την πώληση ενός αντιπυραυλικού συστήματος Patriot στο Κατάρ, το οποίο έγινε στόχος ιρανικών πληγμάτων στη διάρκεια του πολέμου που ξέσπασε μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν στο τέλος Φεβρουαρίου, προς περισσότερα από 4 δισεκ. δολάρια, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι ΗΠΑ έδωσαν επίσης άδεια για την πώληση όπλων στο Ισραήλ και άλλους συμμάχους τους στη Μέση Ανατολή – το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα—επεσήμανε η αμερικανική διπλωματία ζητώντας από το Κογκρέσο να εγκρίνει τις πωλήσεις αυτές, ύψους άνω των 8,6 δισεκ. δολαρίων.

Αυτές οι εξουσιοδοτήσεις, που δόθηκαν από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, υποστηρίζουν τους «στόχους εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας» των ΗΠΑ, ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, καθώς οι χώρες που θα λάβουν αυτόν τον στρατιωτικό εξοπλισμό έγιναν όλες στόχος ιρανικών επιθέσεων.

Πιο συγκεκριμένα η πώληση συστημάτων Patriot στο Κατάρ απαντά σε μια «επείγουσα ανάγκη» που έχει στόχο «τη βελτίωση της ασφάλειας μιας φίλιας χώρας», που είναι αντιμέτωπη «με τρέχουσες και μελλοντικές απειλές».

Από την πλευρά του το Κουβέιτ θα λάβει ολοκληρωμένα συστήματα διοίκησης αξίας 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Εξάλλου το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ θα μπορούν να αγοράσουν ένα σύστημα καθοδήγησης όπλων προηγμένης ακριβείας (Advance Precision Kill Weapon System- APKWS), με το Ισραήλ και το Κατάρ να καταβάλουν σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια έκαστο, και τα ΗΑΕ 147 εκατομμύρια δολάρια.

Η ανακοίνωση έγινε εννέα εβδομάδες μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν και τρεις εβδομάδες αφότου τέθηκε σε ισχύ η εύθραυστη εκεχειρία.

Κόσμος
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Τεράστιο κόστος και συνέπειες» με τους νέους δασμούς Τραμπ στα αυτοκίνητα από την ΕΕ – Η απάντηση της Κομισιόν
Η απάντηση της ΕΕ έρχεται μετά την κατηγορία του Τραμπ προς την ΕΕ ότι δεν συμμορφώνεται «στο σύνολό της» με τη εμπορική συμφωνία που επιτεύχθηκε και την ανακοίνωσή του ότι θα αυξήσει τους δασμούς στο 25%
Αυτοκίνητα 8
Αυτοκτόνησε γιος Νορβηγών διπλωματών που έλαβε 5 εκατομμύρια δολάρια από τον σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Επστάιν
Το ζευγάρι των Νορβηγών είχε αποκτήσει διεθνή αναγνώριση για τον ρόλο του στις Συμφωνίες του Όσλο τη δεκαετία του 1990, ανάμεσα στο Ισραήλ και την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης
Τζέφρι Επστάιν
Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ καλεί τους ιδιοκτήτες ιρανικών επιχειρήσεων να μην απολύουν προσωπικό: «Πρέπει να υποστηριχθούν»
«Οι εργαζόμενοι στον παραγωγικό τομέα πρέπει να υποστηριχθούν δίνοντας προτεραιότητα στην κατανάλωση προϊόντων που κατασκευάζονται στη χώρα», προέτρεψε ο ανώτατος ηγέτης
Μοτζταμπά Χμαενεΐ
Ουρές και νεύρα έξω από την μοναδική κάβα της Σαουδικής Αραβίας, επειδή ξέμεινε από προμήθειες λόγω του πολέμου στο Ιράν
Τα ράφια στην κάβα είναι ως επί το πλείστον άδεια και τα μόνα διαθέσιμα είναι ακριβές ή λιγότερο γνωστές μάρκες, τόνισαν πέντε άτομα που επισκέφτηκαν το κατάστημα στο Ριάντ τις τελευταίες ημέρες
Αλκοόλ
