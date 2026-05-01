Ο Τραμπ «απαντά» στον Μερτς και το ΝΑΤΟ αποσύροντας 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία

Οι ΗΠΑ θα αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία, ανακοίνωσε χθες (01.05.2026) το Πεντάγωνο, εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Γερμανού καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς αλλά και τους άλλους Ευρωπαίους συμμάχων της Ουάσινγκτον στο ΝΑΤΟ, σχετικά με τον πόλεμο απέναντι στο Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει τις προηγούμενες ημέρες με μείωση της παρουσίας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Ευρώπη, μετά τη διαμάχη με τον Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος στις 26 Απριλίου υποστήριξε πως το Ιράν ταπεινώνει τις ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του αμερικανικού Πενταγώνου, Σον Παρνέλ δήλωσε πως η απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 6 έως 12 μηνών.