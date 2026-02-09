Η μυστηριώδης γυναίκα, το κινητό τηλέφωνο και η επιλογή του σμήναρχου για τη διαρροή στρατιωτικών πληροφοριών στην Κίνα

Τρία «δυνατά σημεία» του σμήναρχου οδήγησαν στη στρατολόγηση του, ενώ μια μυστηριώδης γυναίκα κι ένα κινητό τηλέφωνο αναμένεται να δώσουν πλήθος απαντήσεων για τη δράση του 54χρονου ανώτερου αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη για διαρροή απόρρητων πληροφοριών στην Κίνα.



Ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας μετά την προθεσμία που έλαβε, θα βρεθεί το πρωί της Τρίτης (10.2.260 στο Αεροδικείο, προκειμένου να λογοδοτήσει για τις πράξεις του. Αν κι ο ίδιος φέρεται να έχει ομολογήσει μέρος των πράξεων του, ωστόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων σε συνεργασία με την ΕΥΠ ψάχνουν να βρουν όλα όσα παρέδωσε έναντι αμοιβή στον κινέζικο σύνδεσμο του.



Οι έρευνες πλέον επικεντρώνονται σε ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο είχε διατεθεί στον σμήναρχο από τον Κινέζο που τον είχε στρατολογήσει, αλλά και στον ρόλο μιας γυναίκας, η οποία είχε βρεθεί και στα δύο ραντεβού που είχαν πραγματοποιήσει οι δύο παραπάνω άνδρες.



Ο σμήναρχος φέρεται να στρατολογήθηκε από τον Κινέζο πριν από 18 περίπου μήνες. Λίγο αργότερα ο αξιωματικός των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων δέχτηκε ένα κινητό τηλέφωνο στο οποίο υπήρχε ένα κρυπτογραφημένο λογισμικό.

Με αυτό το στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας άρχισε να στέλνει υλικό στον Ασιάτη. Μάλιστα στο κινητό υπήρξε κι ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλιο στο οποίο ο Έλληνας παραλάμβανε τα χρήματα που δέχονταν για τις κατασκοπευτικές υπηρεσίες που πρόσφερε.

Έτσι οι Αρχές θα αναζητήσουν τυχόν διόδους που θα τους επιτρέψουν να έχουν από το συγκεκριμένο λογισμικό ανάκτηση αρχείων αλλά και το συνολικό ποσό που μπορεί να έλαβε ο 54χρονος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας.

Και γυναίκα στο μικροσκόπιο

Από εκεί και πέρα στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει και μια γυναίκα η οποία φέρεται να περιλαμβάνεται στο κινεζικό δίκτυο κατασκοπείας στην Ευρώπη και δεν αποκλείεται να ζητούσε τη συνδρομή του σμήναρχου για τη στρατολόγηση κι άλλων αξιωματικών στην Ελλάδα.

Η γυναίκα αυτή ήταν παρούσα και στα δύο ραντεβού του αξιωματικού με τον Κινέζο σύνδεσμο του, γεγονός που δηλώνει τις αυξημένες αρμοδιότητες που φέρεται να έχει η συγκεκριμένη γυναίκα.



Γιατί όμως η κινέζική πλευρά «λόκαρε» τον 54χρονο σμήναρχο προκειμένου να τον εντάξει στο δίκτυο της κατασκοπίας της.

Τρία είναι τα «δυνατά σημεία» του αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που κέντρισαν το ενδιαφέρον για την προσέγγιση του Έλληνα αξιωματικού. Το πρώτο από αυτά έχει να κάνει με τη θέση του αλλά και με το βαθμό του.

Ο 54χρονος ήταν στέλεχος του ΝΑΤΟ, αλλά ταυτόχρονα είχε το βαθμό και την ικανότητα να δημιουργήσει μια ομάδα πληροφοριοδοτών.

Λόγω των σπουδών του αλλά και της επαγγελματικής του εμπειρίας γνώριζε πάρα πολλά πράγματα γύρω από τις τηλεπικοινωνίες, την τεχνητή νοημοσύνη αλλά και την προηγμένη τεχνολογία σε οπλικά συστήματα.