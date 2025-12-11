Η ψυχική υγεία ανησυχεί τους Έλληνες: 6 στους 10 ψάχνουν online ψυχολογική βοήθεια

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι καταφεύγουν στο διαδίκτυο για να αναζητήσουν λύσεις για θέματα ψυχικής υγείας όπως προκύπτει από έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ.

Τα προβλήματα με την ψυχική υγεία και η αντιμετώπισή τους, έχουν πλέον μεταφερθεί στο διαδίκτυο, καθώς φαίνεται πώς και στην Ελλάδα, όπως συμβαίνει κατά κόρον και στον εξωτερικό, οι πολίτες αναζητούν εκεί απαντήσεις, πολύ πριν φτάσουν στον ειδικό. Αν φτάσουν ποτέ…

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), σχεδόν οι 6 στους 10 (62,4%) από όσους χρησιμοποιούν το διαδίκτυο αναζητούν πληροφορίες που αφορούν το άγχος, τη διάθεση, το στρες, τις κρίσεις πανικού και άλλες μορφές ψυχικής δυσφορίας.

Το ποσοστό αυτό είναι εντυπωσιακά υψηλό για έναν τομέα που μέχρι πρόσφατα βρισκόταν κάτω από το ραντάρ της δημόσιας συζήτησης, καθώς για πολλούς ανθρώπους -μέχρι και πριν από λίγες δεκαετίες- τα προβλήματα ψυχικής υγείας ήταν ένα παραγνωρισμένο θέμα. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και σήμερα αποτελεί για κάποιους, θέμα “ταμπού”.

Η έντονη ψηφιακή στροφή, όμως, δεν αφορά μόνο την ψυχική υγεία. Συνολικά, πάνω από 1 στους 2 χρήστες (57,3%) ψάχνουν online πληροφορίες υγείας, ενώ το ενδιαφέρον για θέματα σωματικής υγείας παραμένει κυρίαρχο, με 9 στους 10 πολίτες (89,2%) να τα αναζητούν στο internet.

Παράλληλα, 1 στους 4 αναζητά πληροφορίες για πιθανούς κινδύνους προϊόντων στην υγεία, από τρόφιμα μέχρι καλλυντικά και συμπληρώματα διατροφής.

Τι αναζητούν οι Έλληνες στο διαδίκτυο για την Υγεία τους

Πιο συγκεκριμένα, τα κύρια στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την ψηφιακή χρήση στην Υγεία και τις online αναζητήσεις είναι τα εξής:

57,3% των χρηστών διαδικτύου αναζήτησαν πληροφορίες υγείας

89,2% (εντός της κατηγορίας) έψαξαν για θέματα σωματικής υγείας

62,4% έψαξαν για ψυχική υγεία

23,9% αναζήτησαν πληροφορίες για κινδύνους υγείας από προϊόντα

Ψηφιακή ευεξία – εφαρμογές

ωστόσο, μόνο 2,1% αγόρασαν ή ανανέωσαν συνδρομή σε εφαρμογές υγείας ή φυσικής κατάστασης.

Υπηρεσίες e-Gov / gov.gr που σχετίζονται με υγεία

66,9% έλαβαν επίσημα έγγραφα μέσω gov.gr

(βεβαίωση εμβολιασμού, αποτέλεσμα rapid, παραπεμπτικό, ειδοποίηση υγείας)

50,4% έκλεισαν ραντεβού με δημόσια υπηρεσία

(συμπεριλαμβανομένων ραντεβού με γιατρούς/μονάδες υγείας)

Ψηφιακή ταυτοποίηση για πρόσβαση σε e-υπηρεσίες υγείας

77,9% των πολιτών πραγματοποίησαν ηλεκτρονική ταυτοποίηση

92,4% όσων ταυτοποιήθηκαν το έκαναν για να χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγείας.

Μεγάλη επισκεψιμότητα στο gov.gr και στο MyHealth

Η ψηφιακή υγεία δεν περιορίζεται στην αναζήτηση πληροφοριών. Οι πολίτες χρησιμοποιούν πλέον στην πράξη ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου που σχετίζονται με την υγειονομική τους φροντίδα.

Στο διάστημα Απριλίου 2024 – Μαρτίου 2025, σχεδόν 7 στους 10 (66,9%) έλαβαν επίσημα έγγραφα μέσω gov.gr – ανάμεσά τους βεβαιώσεις εμβολιασμού, αποτελέσματα rapid test, παραπεμπτικά και ειδοποιήσεις υγείας.

Περισσότερο από τους μισούς (50,4%) έκλεισαν ραντεβού με δημόσια υπηρεσία, διαδικασία που περιλαμβάνει πλέον και ραντεβού με γιατρούς και μονάδες υγείας.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι η ηλεκτρονική ταυτοποίηση έχει γίνει μέρος της καθημερινής πρόσβασης στην υγεία:

σχεδόν 8 στους 10 (77,9%) πολίτες την χρησιμοποιούν, ενώ

πάνω από 9 στους 10 (92,4%) από όσους την χρησιμοποιούν για ταυτοποίηση, επιθυμούν να εξυπηρετηθούν από δημόσιες υπηρεσίες -ανάμεσά τους και υπηρεσίες υγείας- από ηλεκτρονικές συνταγές μέχρι πρόσβαση στο ψηφιακό ιστορικό μέσω της εφαρμογής myHealth.

Αν και οι συνδρομές σε εφαρμογές ευεξίας παραμένουν χαμηλές (2,1%), η συνολική εικόνα δείχνει ότι η υγεία – ψυχική και σωματική – μετακινείται σταθερά στον ψηφιακό χώρο.

Η ΕΛΣΤΑΤ αποτυπώνει μια κοινωνία που χρησιμοποιεί την τεχνολογία όχι απλώς για ευκολία, αλλά για να διαχειριστεί την καθημερινή της ευαλωτότητα.

ΕΛΣΤΑΤ: Τέλος στην εποχή της ένοχης σιωπής στην Ψυχική Υγεία

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, που αποτυπώνουν άνοδο στις αναζητήσεις για την ψυχική υγεία σκιαγραφούν μια πραγματικότητα που δεν μοιάζει με τις παλιές εποχές της ένοχης σιωπής.

Ο κόσμος φαίνεται ότι στρέφεται στο διαδίκτυο για τα ψυχικά προβλήματα, για δύο -κυρίως- λόγους:

επειδή δυσκολεύεται να βρει άμεση βοήθεια στο σύστημα υγείας (αργά ραντεβού κλπ)

επειδή θέλει να καταλάβει τι του συμβαίνει πριν φτάσει στον επαγγελματία.

Η τάση είναι ξεκάθαρη: το άγχος της σύγχρονης ζωής βρίσκει ως πρώτο «καταφύγιο» το διαδίκτυο και πολύ συχνά τις νέες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, που δίνουν άμεσες, αλλά πολλά φορές καθόλου έγκυρες απαντήσεις για τα προβλήματα αυτά.

Γι’ αυτό και η Πολιτεία και το σύστημα υγείας οφείλουν να «πιάσουν το σήμα» αυτής της στροφής, γιατί πίσω από τους αριθμούς, αυτό που ξεχωρίζει είναι το μήνυμα ότι οι πολίτες αναζητούν βοήθεια.