Η σκίαση ως εργαλείο προσαρμογής των πόλεων στην κλιματική αλλαγή

Οι ολοένα συχνότερες περίοδοι υψηλών θερμοκρασιών αλλάζουν σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον σχεδιασμό των πόλεων. Πλατείες, πεζόδρομοι, χώροι αναμονής και εξωτερικοί χώροι κατοικιών και επιχειρήσεων καλούνται πλέον να ανταποκριθούν σε μία νέα πραγματικότητα, όπου η θερμική άνεση δεν αποτελεί απλώς ζήτημα ευκολίας, αλλά βασική παράμετρο της καθημερινής ζωής. Το φαινόμενο γίνεται ακόμη πιο έντονο στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η πυκνή δόμηση, οι εκτεταμένες επιφάνειες από τσιμέντο και άσφαλτο και η περιορισμένη βλάστηση ενισχύουν το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας, με αποτέλεσμα οι πόλεις να επιβαρύνονται περισσότερο κατά τη διάρκεια επεισοδίων υψηλών θερμοκρασιών. Η ανάγκη προσαρμογής τους στην κλιματική αλλαγή επαναφέρει έτσι στο προσκήνιο ένα στοιχείο που μέχρι πρόσφατα αντιμετωπιζόταν κυρίως ως ζήτημα άνεσης ή αισθητικής – τη σκίαση.

Από συμπληρωματικό στοιχείο σε μέρος του σχεδιασμού Η σκίαση αποκτά πλέον διαφορετικό ρόλο στον σχεδιασμό του δομημένου περιβάλλοντος. Η αρχιτεκτονική και η μηχανολογία καλούνται να δημιουργήσουν εξωτερικούς χώρους που μπορούν να χρησιμοποιούνται λειτουργικά για μεγαλύτερο μέρος της ημέρας και του χρόνου, περιορίζοντας την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες θερμικής άνεσης. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί την ανάγκη για νέες και πιο ευέλικτες λύσεις σκίασης. Πέρα από τις παραδοσιακές τέντες με βραχίονες, η αγορά προσφέρει πλέον σύγχρονα συστήματα, όπως πέργκολες με ύφασμα, βιοκλιματικές πέργκολες και κάθετα συστήματα σκίασης που επιτρέπουν μεγαλύτερο έλεγχο των συνθηκών στον εξωτερικό χώρο και διαθέτουν νέες τεχνολογίες. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της LAMDA LEVENTIS, μιας ελληνικής βιομηχανίας με σχεδόν 60 χρόνια παρουσίας στον κλάδο, η οποία ήταν η πρώτη που εισήγαγε τη βιοκλιματική πέργκολα στην ελληνική αγορά. Η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει τη ρύθμιση της σκίασης και του αερισμού μέσω περιστρεφόμενων περσίδων, προσαρμόζοντας τη λειτουργία του συστήματος στις εκάστοτε συνθήκες. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει μια ευρύτερη αλλαγή: τα συστήματα σκίασης παύουν να λειτουργούν αποκλειστικά ως πρόσθετα στοιχεία ενός κτιρίου και ενσωματώνονται όλο και περισσότερο στον συνολικό σχεδιασμό του εξωτερικού χώρου. Ο εξωτερικός χώρος αποκτά μεγαλύτερη αξία Η αλλαγή δεν περιορίζεται στις πόλεις. Τα τελευταία χρόνια, ο εξωτερικός χώρος αποκτά αυξανόμενη σημασία και στον σχεδιασμό κατοικιών, ξενοδοχείων, χώρων εστίασης και εμπορικών αναπτύξεων. Στον τουρισμό, για παράδειγμα, οι υπαίθριοι χώροι αποτελούν πλέον οργανικό μέρος της εμπειρίας φιλοξενίας. Στην κατοικία, βεράντες και κήποι αντιμετωπίζονται περισσότερο ως προέκταση του εσωτερικού χώρου. Αντίστοιχα, για την εστίαση και το retail, η δυνατότητα αξιοποίησης ενός εξωτερικού χώρου για μεγαλύτερο μέρος του έτους αποκτά και άμεση επιχειρηματική αξία. Αυτό σημαίνει ότι η σκίαση καλείται να συνδυάσει περισσότερες απαιτήσεις από ποτέ: λειτουργικότητα, ανθεκτικότητα, ενεργειακή απόδοση, αυτοματισμούς και αρχιτεκτονική ενσωμάτωση.

Οι πόλεις του μέλλοντος χρειάζονται περισσότερα από ένα «πράσινα» κτίρια Η συζήτηση γύρω από τη βιώσιμη πόλη επικεντρώθηκε για χρόνια κυρίως στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Δεν αρκεί μόνο το πώς καταναλώνει ενέργεια ένα κτίριο, αλλά και το κατά πόσο το περιβάλλον γύρω του παραμένει λειτουργικό και βιώσιμο σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών. Η φύτευση, τα κατάλληλα υλικά, η διαχείριση του νερού, ο φυσικός αερισμός και η αποτελεσματική σκίαση αποτελούν διαφορετικά κομμάτια της ίδιας εξίσωσης. Καμία μεμονωμένη τεχνολογία δεν αποτελεί από μόνη της απάντηση στην κλιματική αλλαγή. Ο συνδυασμός τους, όμως, μπορεί να δημιουργήσει χώρους καλύτερα προσαρμοσμένους στις συνθήκες που διαμορφώνονται. Σε αυτό το πλαίσιο, η σκιά παύει σταδιακά να αποτελεί πολυτέλεια ή απλώς μια αρχιτεκτονική επιλογή. Μετατρέπεται σε παράμετρο ανθεκτικότητας και ποιότητας ζωής, καθώς και σε ένα ακόμη εργαλείο για τον σχεδιασμό των πόλεων της επόμενης ημέρας.