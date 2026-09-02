Βιολάντα: Έφεση κατά της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη θα ασκήσουν οι συγγενείς των θυμάτων

Στην αντεπίθεση περνούν οι οικογένειες των θυμάτων από την πολύνεκρη τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα, καθώς μετά την είδηση ότι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, αποφυλακίζεται. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά θα καταθέσουν έφεση κατά της απόφασης.

Οι συγγενείς των θυμάτων θα καταθέσουν σήμερα (2.9.26) κιόλας στον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας έφεση κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου Τρικάλων για την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου «ΒΙΟΛΑΝΤΑ», Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη.

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H απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Τρικάλων, που ελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και οι συγγενείς των θυμάτων δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τη δικαστική τους προσπάθεια, ζητώντας να επανεξεταστεί η απόφαση και να παραμείνει σε ισχύ η προσωρινή κράτηση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, σύμφωνα με το larissanet.gr.

Η σημερινή προσφυγή στον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας αποτελεί, όπως επισημαίνουν, το επόμενο σημαντικό βήμα στη δικαστική διαδικασία.

Για τις οικογένειες των θυμάτων, η απόφαση για την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη δεν αποτελεί το τέλος της προσπάθειάς τους.