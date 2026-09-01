Η σοκαριστική στιγμή του τροχαίου με τους τρεις νεκρούς στη λεωφόρο Αλεξάνδρας – Βίντεο ντοκουμέντο

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας με τους τρεις νεκρούς τα ξημερώματα της Τρίτης (01.09.2026) ερευνούν οι αρχές. Η στιγμή της σύγκρουσης είναι σοκαριστική.

Το τροχαίο έγινε συμβολή της λεωφόρου Αλεξάνδρας με την Βράιλα στη μία και μισή, με δύο μηχανές να συγκρούονται πλαγιομετωπικά και τρία άτομα, δυο γυναίκες και ένας άνδρας να χάνουν τη ζωή τους.

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Η σύγκρουση όπως φαίνεται και στο βίντεο που σας παρουσιάζει το newsit.gr είναι σοκαριστική. Οι δύο μηχανές συγκρούονται και διάφορα αντικείμενα από τα δύο οχήματα να εκτοξεύονται στον αέρα.

Η μία μηχανή κινούνταν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς Πατησίων, με οδηγό την 27χρονη και συνεπιβάτιδα τη δεύτερη γυναίκα. Στο ύψος της συμβολής με την οδό Βράιλα, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με τη δεύτερη μηχανή, την οποία οδηγούσε ο 51χρονος. Αυτή η μηχανή έβγαινε από την οδό Βράιλα.

Η σύγκρουση έχει καταγραφεί στο 8ο δευτερόλεπτο του βίντεο, αλλά δεν είναι ευδιάκριτο ποια από τις δύο μηχανές έχει κάνει παράβαση περνώντας με κόκκινο φανάρι.

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Ένας από τους επιβαίνοντες εκτοξεύεται μέτρα μακριά από το σημείο της σύγκρουσης περνώντας μάλιστα στο αντίθετο ρεύμα. Όπως φαίνεται και στο βίντεο κάτοικοι της περιοχής σπεύδουν στο σημείο του δυστυχήματος για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ και αρκετά αυτοκίνητα σταματούν.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

Αμέσως μετά την σύγκρουση οι δύο μηχανές με τους τρεις αναβάτες προσκρούουν σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο που ήταν στην περιοχή. Και οι τρεις χάνουν ακαριαία τη ζωή τους.

Νεκροί είναι δύο γυναίκες, μια 27 ετών, η άλλη δεν μπορεί να αναγνωριστεί, όπως και ένας άνδρας 51 ετών.

Αμέσως έφτασαν ασθενοφόρα που μετέφεραν τα τρία άτομα στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό τους.

Σε άλλο βίντεο που εξασφάλισε το newsit.gr διακρίνεται τουλάχιστον ένας από τους τρεις, πεσμένος στο οδόστρωμα.

Δημογλίδου: Κανείς δεν φορούσε κράνος

Μιλώντας στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου είπε πως στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες και για τις δύο κατευθύνσεις, επομένως οι Αρχές αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό που θα μπορούσε να δείξει ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το φανάρι. Παράλληλα, υπάρχουν μαρτυρίες που αναμένεται να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Ιδιαίτερα σοβαρό είναι και το στοιχείο που αφορά τη χρήση προστατευτικού κράνους. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., από την πρώτη εικόνα που έχει η Αστυνομία δεν προκύπτει ότι κάποιος από τους τρεις αναβάτες φορούσε προστατευτικό κράνος.

«Δεν έχει διαπιστωθεί για κανέναν από τους αναβάτες να έφερε προστατευτικό κράνος», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας τη σοβαρότητα της μη χρήσης κράνους σε ένα τόσο σφοδρό τροχαίο.

«Η έρευνα είναι σε εξέλιξη βέβαια για τα αίτια της σύγκρουσης, όμως ερχόμαστε και πάλι απέναντι σε ένα περιστατικό για το οποίο θα μιλήσουμε για το πόσο επιτακτική ανάγκη είναι οι αναβάτες των δικύκλων να φέρουν κράνη, όπως επίσης και το να μην παραβιάζουμε τον ερυθρό σηματοδότη καθώς με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγηθούμε σε ένα τροχαίο ατύχημα ή και δυστύχημα» τόνισε.