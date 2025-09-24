Η στιγμή που ο Παλαιστίνιος έχει αρπάξει το τσαντάκι του 34χρονου πριν τον χτυπήσει με το μπουκάλι στο κεφάλι

Βίντεο – ντοκουμέντο με τον 24χρονο Παλαιστίνιο που σκόρπισε το βράδυ της Τρίτης (23.9.25) τον τρόμο στο κέντρο της Αθήνας φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας, είναι γνώριμος των αστυνομικών αρχών, καθώς έχει συλληφθεί επτά φορές για διάφορα αδικήματα.

Ο 24χρονος χθες το βράδυ στην περιοχή της Ομόνοιας χτύπησε και λήστεψε έναν 34χρονο, ενώ στη συνέχεια αποπειράθηκε με μαχαίρι να τραυματίσει μια γυναίκα στην κοιλιά.

Ο 24χρονος, που μπήκε παράνομα στη χώρα μας τον Απρίλιο του 2022, γύρω στις 20:00 χθες το βράδυ επιτέθηκε σε έναν 34χρονο αλλοδαπό, από τον οποίο άρπαξε τσαντάκι με 600 ευρώ. Όταν το θύμα προσπάθησε να το πάρει πίσω, τότε εκείνος τον χτύπησε με μπουκάλι στο κεφάλι.

Στο οπτικό υλικό που εξασφαλίσαμε, ο 24χρονος Παλαιστίνιος έχει ήδη αρπάξει το τσαντάκι από τον 34χρονο και προσπαθεί να διαφύγει από το σημείο, ενώ το θύμα τον καταδιώκει.

Όταν τον φτάνει, ο δράστης αρπάζει από τον δρόμο ένα μπουκάλι και τον χτυπάει στο κεφάλι, με αποτέλεσμα ο 34χρονος να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Ο Παλαιστίνιος αντιστάθηκε ακόμη και στους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ που πήγαν να τον συλλάβουν και μάλιστα δάγκωσε στο πόδι έναν από αυτούς.