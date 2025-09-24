Ελλάδα

Φωτογραφίες ντοκουμέντα από τη δράση του 24χρονου Παλαιστίνιου – Η στιγμή της σύλληψης και το τραυματισμένο θύμα του

«Πήρε ένα μπουκάλι και με χτύπησε στο κεφάλι. Με ασθενοφόρο με πήγαν στο νοσοκομείο»
Ο Παλαιστίνιος τη στιγμή της σύλληψής του από αστυνομικούς στην Ομόνοια
Κλαούντιο Σούμπασι

Φωτογραφίες ντοκουμέντα από τη σύλληψη του 24χρονου Παλαιστίνιου που σκόρπισε τον τρόμο στο κέντρο της Αθήνας το βράδυ της Τρίτης (23.9.25), καθώς επιτέθηκε με μπουκάλι σε πεζό και δεν δίστασε να δαγκώσει αστυνομικό στο πόδι, φέρνει στη δημοσιότητα το newsit.gr.

Οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν γύρω στις 20:00 το βράδυ όταν ο 24χρονος Παλαιστίνιος, που όπως αποδείχθηκε είναι γνώριμος των αστυνομικών Αρχών, περπατούσε σε έξαλλη κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας.

Αρχικά, επιτέθηκε σε έναν αλλοδαπό τον οποίο χτύπησε με το μπουκάλι στο κεφάλι και του απέσπασε το τσαντάκι από τη μέση του και το οποίο περιείχε 600 ευρώ. «Πήρε ένα μπουκάλι και με χτύπησε στο κεφάλι. Με ασθενοφόρο με πήγαν στο νοσοκομείο», αναφέρει στο newsit.gr ο 34χρονος που αποτέλεσε το πρώτο θύμα του Παλαιστίνιου. Μάλιστα, το newsit.gr εξασφάλισε και φωτογραφίες κατά τη διακομιδή του με το ασθενοφόρο.

 

omonoia allodapos

Στη συνέχεια στο στόχαστρό του έβαλε μια γυναίκα από τη Βουλγαρία κατά της οποίας κινήθηκε κρατώντας ένα μαχαίρι και αποπειράθηκε να την τραυματίσει στην κοιλιά.

Διερχόμενοι ειδοποίησαν την Αστυνομία και στο σημείο έφτασαν άνδρες της ΔΙΑΣ οι οποίοι προσπάθησαν να ακινητοποιήσουν τον 24χρονο. Ο Παλαιστίνιος όμως αντιστάθηκε και μάλιστα δάγκωσε τον έναν αστυνομικό στο πόδι. «Πρέπει να ήταν υπό την επήρεια ουσιών, δύο αστυνομικοί του είχαν περάσει χειροπέδες και πάλι δεν μπορούσαν να τον κάνουν καλά», λέει αυτόπτης μάρτυρας στο newsit.gr.

