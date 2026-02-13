Η στιγμή που Ρομά αγκαλιάζει ηλικιωμένο και του κλέβει αλυσίδα από τον λαιμό: Πάνω από 400.000 ευρώ η λεία του κυκλώματος

Στα ίχνη εγκληματικής οργάνωσης με «αδυναμία» στις κλοπές σπιτιών, αυτοκινήτων, επιχειρήσεων, ακόμη και κοσμημάτων από τους λαιμούς των θυμάτων τους, κυρίως σε Αττική, Θεσσαλονίκη, κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα, έφτασε το ελληνικό FBI.

Συνολικά συνελήφθησαν 12 Ρομά ενώ αναζητούνται ακόμη 3. Όλοι τους φέρεται πως προχωρούσαν σε κλοπές και διαρρήξεις, με την λεία τους να ανέρχεται σε 410.000 ευρώ. Σε βάρος τους έχουν σχηματιστεί πάνω από 200 δικογραφίες ενώ κατηγορούνται για τουλάχιστον 63 κλοπές και διαρρήξεις και συμμετοχή και σύσταση σε εγκληματική οργάνωση.

Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει και την δράση τους. Όπως φαίνεται στα πλάνα του Ert News, μία από τις κατηγορούμενες προσεγγίζει ηλικιωμένο έξω από το σπίτι του και του πιάνει την συζήτηση. Τη στιγμή που τον αγκαλιάζει, αφαιρεί από τον λαιμό του, με χειρουργικές κινήσεις, την αλυσίδα, μπαίνει στο αυτοκίνητο που την περιμένει ο συνεργός της και τρέπονται σε φυγή.

Το κάθε ένα μέλος είχε συγκεκριμένο τρόπο δράσης ενώ φέρεται πως κάποιοι ήταν ζευγάρια ή και συγγενείς.

Η έρευνα των αρχών παραμένει σε εξέλιξη ώστε να εξιχνιαστούν όλες οι υποθέσεις και να συλληφθούν όλοι οι κατηγορούμενοι.

Δήλωναν μηδενικά έσοδα και έπαιρναν επιδόματα

Η αρχή του τέλους για την εγκληματική οργάνωση ξεκίνησε, όταν άρχισαν να πληθαίνουν οι κλοπές και διαρρήξεις με το συγκεκριμένο μοτίβο σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας.

Σύμφωνα με την έρευνα που έγινε από την ΕΛΑΣ, τα μέλη της οργάνωσης τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025 έκλεβαν σπίτια και αυτοκίνητα. Τα μέλη της είναι άτομα ηλικίας από 21 έως και 65 χρόνων, τα οποία δήλωναν μηδενικά έσοδα και πολλά έξοδα μιας και λάτρευαν τα πανάκριβα αυτοκίνητα.

Σχετικά με τον τρόπο που λειτουργούσαν, φαίνεται πως είχαν χωριστεί σε 3 υποομάδες, η κάθε μία με συγκεκριμένους ρόλους και αρμοδιότητες.

Αναλυτικά, η πρώτη ομάδα προχωρούσε σε κλοπές με συγκεκριμένη μέθοδο:

Μετέβαιναν με μισθωμένο αυτοκίνητο στα σπίτια διάφορων οικισμών και αφού παραβίαζαν παράθυρα και μπαλκονόπορτες, έκλεβαν χρήματα, χρυσαφικά κά.

Παρακολουθούσαν πολίτες τη στιγμή που έκαναν αναλήψεις από ΑΤΜ και στη συνέχεια τους προκαλούσαν φθορές στα ελαχιστικά των αυτοκινήτων ώστε τα θύματα να σταματήσουν, να βγουν από τα οχήματά τους και εκείνοι να βρουν την κατάλληλη ευκαιρία να τους κλέψουν το πορτοφόλι,

Χρησιμοποιούσαν «επιχειρησιακά» αυτοκίνητα, που μίσθωναν από εταιρείες και στα οποία τοποθετούσαν πινακίδες κυκλοφορίας, που είτε είχαν κλέψει είτε είχαν πλαστογραφήσει

Λάμβαναν διάφορα μέτρα αντιπαρακολούθησης κατά τις κινήσεις τους, ενώ προμηθεύονταν και χρησιμοποιούσαν διαρρηκτικά εργαλεία, όπως κατσαβίδια, σφυριά, κ.λπ.

Η δεύτερη ομάδα, είχε αναλάβει την μίσθωση, παραλαβή και παράδοση «επιχειρησιακών» αυτοκινήτων στα μέλη της πρώτης, καθώς και διαρρήξεις και κλοπές σε σπίτια ή απευθείας στα θύματά τους. Αυτή ήταν και η ομάδα που έπαιρνε αγκαλιά τα ανυποψίαστα θύματα και τους έκλεβε από τον λαιμό κοσμήματα.

Σχετικά με την μέθοδο της:

Έβρισκαν οχήματα, που ήταν σταθμευμένα σε υπαίθριους χώρους στάθμευσης και τα άνοιγαν για να κλέψουν το εσωτερικό τους

Έβρισκαν ηλικιωμένα άτομα, τους έπιαναν την κουβέντα και τους έκλεβαν χρυσαφικά και χρήματα.

Κάθονταν σε πάρκινγκ εμπορικών κέντρων και καταστημάτων, αφαιρούσαν από το εσωτερικό των σταθμευμένων οχημάτων αντικείμενα αξίας και τραπεζικές κάρτες, ενώ στη συνέχεια με τη χρήση των καρτών αυτών, έκαναν αγορές από το καταστήματα.

Η τρίτη ομάδα είχε αναλάβει την επικοινωνία με τους εκπροσώπους των εταιρειών ενοικίασης και με την μίσθωση των αυτοκινήτων που θα παραλάμβαναν τα λοιπά μέλη της οργάνωσης.

Σημειώνεται ότι, μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν τα στοιχεία 45χρονου, για την μερικών από τα «επιχειρησιακά» αυτοκίνητα, χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία του.

Από την οικονομική έρευνα που έγινε, προέκυψε ότι, η πλειοψηφία των μελών της οργάνωσης και οικείων τους, δήλωναν μηδενικά έσοδα και έπαιρναν επιδόματα από το κράτος. Τα έξοδα που δήλωναν ωστόσο ήταν πολύ περισσότερα από αυτά που έβγαζαν.

Αγόραζαν πανάκριβα αυτοκίνητα και μετέφεραν μεγάλα χρηματικά ποσά, μέσω τραπεζών.

Από τη μέχρι τώρα έρευνα, διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέπραξαν συνολικά 63 περιπτώσεις διαρρήξεων και κλοπών σε Θέρμη, Πανόραμα, Πυλαία, Εύοσμο, Ευκαρπία, Ωραιόκαστρο, Δέλτα, Χαλάστρα, Πέλλα, Ημαθία, Πιερία, Λάρισα, Βοιωτία, Τρίκαλα, Γρεβενά, καθώς και Πειραιά, Σαρωνίδα, Ανάβυσσο και Αχαρνές Αττικής.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι τέλεσαν 20 διαρρήξεις σπιτιών, 29 διαρρήξεις οχημάτων, 7 κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης και του εναγκαλισμού, 1 κλοπή χρηματικού ποσού από όχημα, 1 κλοπή οχήματος, 3 κλοπές κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας, καθώς και 2 πλαστογραφίες κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας, αποκομίζοντας από την εγκληματική τους δράση τουλάχιστον 412.095 ευρώ.

Πέρα από αυτά, κατά την έρευνα που έγινε στα social media διαπιστώθηκε πως ένα από τα μέλη είχε όπλο και πυροβολούσε στον αέρα για «πλάκα».

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

20 ρολόγια,

2 αλυσίδες χειρός,

σκουλαρίκι,

αλυσίδα λαιμού,

πλήθος χρυσαφικών – κοσμημάτων,

καραμπίνα,

16 φυσίγγια,

4.405 ευρώ,

3 οχήματα ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων, από τα οποία το ένα αποδόθηκε στην εταιρεία μίσθωσης – ενοικίασης.

ηλεκτρονική συσκευή εντοπισμού και παρεμβολής συστημάτων γεωεντοπισμού (GPS) οχημάτων,

κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε βάρος ορισμένων από τους ανωτέρω κατηγορούμενους, έχουν σχηματισθεί συνολικά κατά το παρελθόν 193 δικογραφίες, κυρίως για παρόμοια αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας, ενώ σε βάρος ορισμένων έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι για αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα.

Οι συλληφθέντες – μέλη της εγκληματικής οργάνωσης οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, τελεσθείσες κατά συναυτουργία και σε απόπειρα, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, τελούμενη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, κατάρτιση και χρήση πλαστών πινακίδων κυκλοφορίας οχήματος, τελούμενη κατ’ εξακολούθηση, απείθεια, τελούμενη κατά συναυτουργία, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, περιλαμβάνονται ακόμη 3άτομα.

Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος 45χρονου για συνέργεια.