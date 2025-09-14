Συμβαίνει τώρα:
Η στιγμή του άγριου τσακωμού μεταξύ Παλαιστίνιων και Ισραηλινών μπροστά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Ο ένας από τους εμπλεκόμενους έχει πέσει στο πάτωμα με τους υπόλοιπους να τον χτυπάνε ασταμάτητα με ένα κοντάρι
Η στιγμή του τσακωμού ισραηλινών και παλαιστίνιων
Η στιγμή του τσακωμού Ισραηλινών και Παλαιστίνιων / φωτό X

Βίντεο από την στιγμή που Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι πιάστηκαν στα χέρια μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα, χθες, Σάββατο (13/9/2025), δείχνει το μίσος ανάμεσα στους δύο λαούς.

Οι άνθρωποι που εμφανίζονται στο βίντεο μπροστά από το μνημείο του Άγνωστο Στρατιώτη είναι δύο Ισραηλινοί μία 30χρονη και ένας 29χρονος και 3 άνδρες Παλαιστίνιοι ηλικίας 27, 26 και 25 ετών οι οποίοι χτυπάνε ο ένας τον άλλον με ιδιαίτερη βαρβαρότητα και κανένα δείγμα ανθρωπιάς.

Ο Ισραηλινός φαίνεται να έχει πέσει στο έδαφος με τους Παλαιστίνιους να τον κλωτσάνε και να τον χτυπάνε χωρίς σταματημό με ένα κοντάρι. Η κοπέλα προσπαθεί να σώσει τον φίλο της από αυτή την συμπλοκή, που θα μπορούσε να είχε πολύ χειρότερη κατάληξη.

Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν πως η συνεχιζόμενη βία που έχει εξαπολύσει το Ισραήλ κατά της Γάζας θα συνεχίσει να τρέφει τα αισθήματα μίσους ανάμεσα στους δυο γειτονικούς λαούς. 

Σημειώνεται πως όλοι οι εμπλεκόμενοι στο επεισόδιο του Συντάγματος συνελήφθησαν και προσήχθησαν στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

Στην κατοχή των Παλαιστινίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 πλαστικά κοντάρια, από τα οποία τα 2 έφεραν σημαίες Παλαιστίνης.

