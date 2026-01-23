Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης του Σπύρου Καρατζαφέρη: «Ευγνωμοσύνη που ήσουν μπαμπάς μου»

Με θλίψη και βαρύ πένθος για τον χαμό του πατέρα της, του δημοσιογράφου Σπύρου Καρατζαφέρη, η κόρη του Λίλλυ Καρατζαφέρη τον αποχαιρετά μέσα από μία τρυφερή ανάρτηση στον λογαριασμό της στο facebook.

«Ευγνωμοσύνη που ήσουν ο πατέρας μου! Ο μπαμπάκας μου. Ο καλύτερος του κόσμου! Έσβησες ήρεμα στην αγκαλιά μου… Μα πάντα λάμπεις στην καρδιά μου! Καλή αντάμωση ήρωα μου! Φίλησε μου τη μαμά ε……». Με αυτά τα λόγια η κόρη του δημοσιογράφου Σπύρου Καρατζαφέρη, Λίλλυ, αποχαιρετά τον πατέρα της, που έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης (22/1/2026).

Την απώλεια του δημοσιογράφου στα 88 του χρόνια επιβεβαίωσε ο αδελφός του και πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1». Ο Γιώργος Καρατζαφέρης αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε ο αδελφός του στην επαγγελματική του πορεία. «Έφυγε από τη ζωή αργά τη νύχτα. Είναι συγκλονιστικό για μένα, ως ο μικρότερος αδελφός που ακολούθησε τα βήματά του. Είμαι συντετριμμένος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Εκείνος τον χαρακτήρισε ως μια εμβληματική μορφή της ενημέρωσης, και ως έναν από τους κορυφαίους ρεπόρτερ των τελευταίων 60 ετών, που άφησε το δικό του αποτύπωμα στον κλάδο με την δραστηριότητά του.

Ο Σπύρος Καρατζαφέρης ήταν ένας δημοσιογράφος που άφησε ιστορία για το έργο του αφού ο ίδιος διακρίθηκε στο πολιτικό ρεπορτάζ και την ερευνητική-αποκαλυπτική δημοσιογραφία στην Ελευθεροτυπία, στα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης, με αποκαλύψεις και δημοσιεύσεις μεταξύ άλλων απόρρητων κρατικών σχεδίων και εγγράφων των Ενόπλων Δυνάμεων και των μυστικών υπηρεσιών.