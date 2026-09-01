Σκιάθος: Τουριστικό σκάφος συγκρούστηκε με ιστιοφόρο – Τραυματίστηκαν επιβάτες

Ατύχημα συνέβη στα ανοιχτά της Σκιάθου με ελαφρά τραυματισμένους επιβάτες όταν συγκρούστηκε τουριστικό σκάφος και ιστιοφόρο το πρωί της Δευτέρας (31.08.2026).

Στο τουριστικό σκάφος επέβαιναν συνολικά 42 άτομα, ενώ για το συμβάν στα ανοιχτά της Σκιάθου ενημερώθηκε άμεσα η αρμόδια Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με το thenewspaper.gr.

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Το τουριστικό σκάφος εκτελούσε δρομολόγιο από το λιμάνι της Σκιάθου με προορισμό τη νησίδα Τσουγκριά, όταν, κατά τη διάρκεια του πλου, προσέκρουσε με το αριστερό τμήμα της πλώρης του πάνω στο ιστιοφόρο. Η σύγκρουση προκάλεσε ρήγμα στην πλώρη του ιστιοφόρου.

Μετά το περιστατικό, οι 42 επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στη νησίδα Τσουγκριά. Στη συνέχεια, το τουριστικό σκάφος επέστρεψε χωρίς εξωτερική βοήθεια και κατέπλευσε στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου, εντός του λιμένα της Σκιάθου, όπου και προσδέθηκε με ασφάλεια.

Από τη σύγκρουση αναφέρθηκαν ελαφρείς τραυματισμοί μεταξύ των επιβαινόντων. Ο κυβερνήτης του τουριστικού σκάφους υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοομέτρησης, ο οποίος ήταν αρνητικός.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Λιμεναρχείο Σκιάθου.