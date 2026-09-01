Ελλάδα

Σκιάθος: Τουριστικό σκάφος συγκρούστηκε με ιστιοφόρο – Τραυματίστηκαν επιβάτες

Η σύγκρουση προκάλεσε ρήγμα στην πλώρη του ιστιοφόρου - Ο κυβερνήτης του τουριστικού σκάφους υποβλήθηκε σε αλκοτέστ
Σκάφος του Λιμενικού Σώματος
Σκάφος του Λιμενικού Σώματος / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ατύχημα συνέβη στα ανοιχτά της Σκιάθου με ελαφρά τραυματισμένους επιβάτες όταν συγκρούστηκε τουριστικό σκάφος και ιστιοφόρο το πρωί της Δευτέρας (31.08.2026).

Στο τουριστικό σκάφος επέβαιναν συνολικά 42 άτομα, ενώ για το συμβάν στα ανοιχτά της Σκιάθου ενημερώθηκε άμεσα η αρμόδια Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με το thenewspaper.gr.

Το τουριστικό σκάφος εκτελούσε δρομολόγιο από το λιμάνι της Σκιάθου με προορισμό τη νησίδα Τσουγκριά, όταν, κατά τη διάρκεια του πλου, προσέκρουσε με το αριστερό τμήμα της πλώρης του πάνω στο ιστιοφόρο. Η σύγκρουση προκάλεσε ρήγμα στην πλώρη του ιστιοφόρου.

Μετά το περιστατικό, οι 42 επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στη νησίδα Τσουγκριά. Στη συνέχεια, το τουριστικό σκάφος επέστρεψε χωρίς εξωτερική βοήθεια και κατέπλευσε στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου, εντός του λιμένα της Σκιάθου, όπου και προσδέθηκε με ασφάλεια.

Από τη σύγκρουση αναφέρθηκαν ελαφρείς τραυματισμοί μεταξύ των επιβαινόντων. Ο κυβερνήτης του τουριστικού σκάφους υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοομέτρησης, ο οποίος ήταν αρνητικός.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Λιμεναρχείο Σκιάθου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
210
130
122
116
77
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής: Πρεμιέρα σήμερα για τον «Κόμβο» το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας
Στόχος ο ταχύτερος εντοπισμός και η άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρηση - Ποια τα σημεία που έχουν παραδοσιακά μποτιλιάρισμα
Μποτιλιάρισμα 9
Κυψέλη: Κινητά, DNA και παιδοψυχολόγοι θα δώσουν απαντήσεις στο θρίλερ με το νεκρό βρέφος
Οι Αρχές εκτιμούν ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τα όσα υποστηρίζουν για τη σχέση που έχουν μεταξύ τους και για το λόγο αυτό περιμένουν την εισαγγελική παραγγελία για να γίνει εξέταση DNA
To ζευγάρι που έκρυβε το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη 15
Newsit logo
Newsit logo