Ελλάδα

Κυψέλη: Ο 43χρονος είχε προφυλακιστεί για υπόθεση μαστροπείας – Εξέδιδε και κρατούσε φυλακισμένη μια 40χρονη Γερμανίδα

Ο 37χρονος εξέδιδε την 40χρονη Γερμανίδα στο διαμέρισμα που διέμενε μαζί με την σύντροφό του αλλά και τα 3 τους παιδιά, ηλικίας 9, 6 και 3 ετών
O 43χρονος που είχε κατηγορηθεί για υπόθεση μαστροπείας
O 43χρονος που είχε κατηγορηθεί για υπόθεση μαστροπείας
Βασίλης Σακουλέβας , Κλαούντιο Σούμπασι
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σε υπόθεση μαστροπεία και αρπαγής με θύμα μια 40χρονη Γερμανίδα είχε εμπλακεί ο 43χρονος, ο οποίος κρατείται μαζί με την 38χρονη σύντροφό του για την φρικιαστική υπόθεση με το δολοφονημένο βρέφος που βρέθηκε μέσα σε δοχείο σε διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το 2020 ο τότε 37χρονος Β.Σ. είχε πείσει μια γυναίκα από την Γερμανία να έρθει στην Ελλάδα. Η γυναίκα άκουσε τον άντρα που τότε γνώρισε μέσα από το Facebook και ήρθε στην χώρα μας. Μόλις εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα ο 37χρονος την ανάγκασε να εκδίδεται, ενώ σύμφωνα με τις καταγγελίες της ίδιας την κρατούσε φυλακισμένη μέσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η γυναίκα κάποια στιγμή κατάφερε να δραπετεύσει, ενώ εναντίον του 37χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για μαστροπεία και σύμφωνα με πληροφορίες προφυλακίστηκε για 5 μήνες. Ο ίδιος αποφυλακίστηκε στις 26 Οκτωβρίου 2020.

Ένοικος της πολυκατοικία όπoυ συνέβαιναν όλα αυτά μίλησε στο newsit.gr για όσα είχαν σημειωθεί τότε στην πολυκατοικία τους, όπως λένε οι κάτοικοι ο 37χρονος εξέδιδε την 40χρονη Γερμανίδα στο διαμέρισμα που διέμενε μαζί με την σύντροφό του αλλά και τα 3 τους παιδιά, ηλικίας 9, 6 και 3 ετών. «Εμείς τα παιδάκια τα βλέπαμε, σίγουρα. Ακούγαμε φασαρία συνέχεια, που μας ενοχλούσε. Έμεναν περίπου έναν χρόνο. Για ναρκωτικά δεν ξέρω να σας πω τίποτα. Δεν ξέρω αν υπήρχε κάτι τέτοιο και δεν είχαμε μυρίσει κάτι στην πολυκατοικία».

Το διαμέρισμα όπου ο τότε 37χρονος είχε παγιδεύσει την 40χρονη Γερμανίδα

«Όταν έγινε το περιστατικό, τους συνέλαβαν και από τότε δεν τους ξαναείδαμε. Νομίζω ότι αυτός έκανε και φυλακή. Η γυναίκα ήταν Γερμανίδα, αλλά εμείς δεν είχαμε επικοινωνία μαζί της. Από όσα διαβάσαμε τότε στα ρεπορτάζ και μεταδόθηκαν στην τηλεόραση και γράφτηκαν στον Τύπο, μάθαμε ότι είχε και γυναίκα και ότι αυτή τη Γερμανίδα, την εξέδιδε» αναφέρει.

Μάλιστα, ακόμα ένας γείτονάς του σημείωσε ότι ο 43χρονος δεν γελούσε πότε, ήταν σκυθρωπός και δεν περνούσε απαρατήρητος. «Τον θυμάμαι τον δράστη. Ήταν ένας γίγαντας, θηριώδης άνθρωπος. Έμενε εδώ, απέναντι από το μαγαζί, Είχε συλληφθεί τότε, γιατί είχε φέρει παράνομα μια κοπέλα από τη Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος, και την εξέδιδε. Κάποια στιγμή κατάφερε η κοπέλα να φύγει από το σπίτι, πήγε στην αστυνομία και τον κατήγγειλε. Τότε είχε έρθει η αστυνομία και τον είχε συλλάβει» λέει στο newsit.gr

Ο ίδιος σημείωσε ότι μετά την αστυνομία στο συγκεκριμένο διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας οι ένοικοι δεν είχαν δει ξανά κανένα μέλος της οικογένειας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
210
130
122
116
77
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής: Πρεμιέρα σήμερα για τον «Κόμβο» το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας
Στόχος ο ταχύτερος εντοπισμός και η άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρηση - Ποια τα σημεία που έχουν παραδοσιακά μποτιλιάρισμα
Μποτιλιάρισμα 9
Κυψέλη: Κινητά, DNA και παιδοψυχολόγοι θα δώσουν απαντήσεις στο θρίλερ με το νεκρό βρέφος
Οι Αρχές εκτιμούν ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τα όσα υποστηρίζουν για τη σχέση που έχουν μεταξύ τους και για το λόγο αυτό περιμένουν την εισαγγελική παραγγελία για να γίνει εξέταση DNA
To ζευγάρι που έκρυβε το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη 15
Newsit logo
Newsit logo