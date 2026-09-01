Κυψέλη: Ο 43χρονος είχε προφυλακιστεί για υπόθεση μαστροπείας – Εξέδιδε και κρατούσε φυλακισμένη μια 40χρονη Γερμανίδα

Σε υπόθεση μαστροπεία και αρπαγής με θύμα μια 40χρονη Γερμανίδα είχε εμπλακεί ο 43χρονος, ο οποίος κρατείται μαζί με την 38χρονη σύντροφό του για την φρικιαστική υπόθεση με το δολοφονημένο βρέφος που βρέθηκε μέσα σε δοχείο σε διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το 2020 ο τότε 37χρονος Β.Σ. είχε πείσει μια γυναίκα από την Γερμανία να έρθει στην Ελλάδα. Η γυναίκα άκουσε τον άντρα που τότε γνώρισε μέσα από το Facebook και ήρθε στην χώρα μας. Μόλις εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα ο 37χρονος την ανάγκασε να εκδίδεται, ενώ σύμφωνα με τις καταγγελίες της ίδιας την κρατούσε φυλακισμένη μέσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η γυναίκα κάποια στιγμή κατάφερε να δραπετεύσει, ενώ εναντίον του 37χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για μαστροπεία και σύμφωνα με πληροφορίες προφυλακίστηκε για 5 μήνες. Ο ίδιος αποφυλακίστηκε στις 26 Οκτωβρίου 2020.

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Ένοικος της πολυκατοικία όπoυ συνέβαιναν όλα αυτά μίλησε στο newsit.gr για όσα είχαν σημειωθεί τότε στην πολυκατοικία τους, όπως λένε οι κάτοικοι ο 37χρονος εξέδιδε την 40χρονη Γερμανίδα στο διαμέρισμα που διέμενε μαζί με την σύντροφό του αλλά και τα 3 τους παιδιά, ηλικίας 9, 6 και 3 ετών. «Εμείς τα παιδάκια τα βλέπαμε, σίγουρα. Ακούγαμε φασαρία συνέχεια, που μας ενοχλούσε. Έμεναν περίπου έναν χρόνο. Για ναρκωτικά δεν ξέρω να σας πω τίποτα. Δεν ξέρω αν υπήρχε κάτι τέτοιο και δεν είχαμε μυρίσει κάτι στην πολυκατοικία».