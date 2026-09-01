ΟΠΕΚΕΠΕ: Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας

Την καταδίκη και των 22 κατηγορουμένων από την Κρήτη που δήλωναν ψευδώς αγροτεμάχια σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, για να επιδοτούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης.

Οι κατηγορούμενοι κατά περίπτωση κατηγορούνται για απάτη, συνέργεια σε απάτη και υποβολή ψευδούς βεβαίωσης και δήλωναν αγροτεμάχια σε Κάσο, Άνδρο, Νίσυρο, Φλώρινα και Καστοριά με βάση την τεχνική λύση, παίρνοντας παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Την έρευνα έκανε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με βάση ανώνυμη καταγγελία στον Οργανισμό ενισχύσεων.

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«Συνοψίζοντας άπαντες οι 16 πρώτοι υπέβαλαν ψευδή δήλωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεδομένου ότι οι δηλωθέντες ως ιδιοκτήτες των εκτάσεων δεν είχαν στην πραγματικότητα στην κυριότητα τους τις εκτάσεις. Δεν προέκυψε ότι οι φερόμενες ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες εκτάσεις υπήρχαν στην κυριότητα των εκμισθωτών, αλλά ανήκαν είτε στο δημόσιο είτε σε τρίτα πρόσωπα», σημείωσε ο κ. Μουζάκης και συμπλήρωσε ότι από κανένα στοιχείο δεν προέκυψε η καλλιέργεια των δηλωμένων εκτάσεων από τους κατηγορουμένους.

«Δεν προέκυψε ότι οι εν λόγω άσκησαν και οποιαδήποτε αγροτική δραστηριότητα για να δικαιούνται την καταβολή ενισχύσεων, ήταν εκτάσεις πολύ μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, δεν προέκυψε ότι μετέφεραν το ζωικό τους κεφάλαιο στα μέρη όπου φαίνονταν μισθωμένες οι εκτάσεις ή ότι τέλεσαν τις απαιτούμενες αγροτικές εργασίες. Κατά την γνώμη αποδεικνύεται πλήρως η ενοχή και των 22 κατηγορουμένων, όπως κατηγορούνται» ανέφερε σχετικά ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας.

Εντός της ημέρας αναμένεται η έκδοση ετυμηγορίας από το Τριμελείς Πλημμελειοδικείο Αθηνών.