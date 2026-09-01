Νέα εποχή στον Στρατό Ξηράς: Καινούρια όπλα, drones και σύγχρονη εκπαίδευση με κεντρικό ρόλο για τον Αντιστράτηγο Κωστίδη

Σε μια νέα φάση περνά ο Στρατός Ξηράς, καθώς το Γενικό Επιτελείο Στρατού προχωρά σε έναν ευρύ μετασχηματισμό που αγγίζει το σύνολο της επιχειρησιακής του λειτουργίας. Οι αλλαγές εξελίσσονται σε τρία αλληλένδετα επίπεδα: στην ενίσχυση της ισχύος πυρός με την εισαγωγή νέων οπλικών συστημάτων, στην αναδιοργάνωση της Δομής, αλλά και στην αναμόρφωση της εκπαίδευσης και του επιχειρησιακού δόγματος, με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών.

Στην προσπάθεια αυτή κεντρικό ρόλο υπό την καθοδήγηση του ΓΕΕΘΑ κατέχει ο Αρχηγός ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο οποίος έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα έναν Στρατό Ξηράς περισσότερο ευέλικτο, ταχύτερο στις αντιδράσεις του και κυρίως προσαρμοσμένο στα δεδομένα και τα διδάγματα που έχουν δημιουργήσει οι σύγχρονες πολεμικές συγκρούσεις. Η εμπειρία από την Ουκρανία αλλά και από τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή έχει καταδείξει ότι η τεχνολογική υπεροχή, η ταχύτητα μετάδοσης της πληροφορίας και η δυνατότητα εντοπισμού και προσβολής ενός στόχου σε ελάχιστο χρόνο αποτελούν πλέον καθοριστικούς παράγοντες στο πεδίο της μάχης.

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Η φιλοσοφία που επιχειρεί να περάσει το ΓΕΣ δεν περιορίζεται συνεπώς στην αγορά περισσότερων ή ισχυρότερων όπλων. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο αυτά θα συνδεθούν μεταξύ τους, τον τρόπο με τον οποίο θα εκπαιδευτεί το προσωπικό και τελικά τον τρόπο με τον οποίο θα πολεμήσουν οι μονάδες του Στρατού Ξηράς στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Τα drones περνούν στον στρατιώτη

Χαρακτηριστικότερο ίσως παράδειγμα της αλλαγής αποτελεί η προσπάθεια μαζικής εισαγωγής των μη επανδρωμένων συστημάτων στην εκπαίδευση. Για πρώτη φορά το ΓΕΣ συνέταξε και εξέδωσε Εγχειρίδιο Εκστρατείας ειδικά για την τακτική αξιοποίηση UAV και FPV αλλά και για τους τρόπους αντιμετώπισής τους στο πεδίο επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, η εκπαίδευση στη χρήση και στην αντιμετώπιση drones επεκτείνεται πλέον ακόμη και στους στρατεύσιμους.

Το drone δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως ένα εξειδικευμένο μέσο το οποίο αφορά μόνο συγκεκριμένες μονάδες ή ειδικά εκπαιδευμένους χειριστές, αλλά σταδιακά μετατρέπεται σε εργαλείο του μαχητή και των μικρών κλιμακίων. Όπως ο στρατιώτης εκπαιδεύεται στο ατομικό του όπλο, στην επικοινωνία και στις βασικές τακτικές κινήσεις, καλείται πλέον να γνωρίζει τι μπορεί να προσφέρει ένα UAV, πώς αξιοποιείται για αναγνώριση και επιτήρηση και κυρίως πώς εντοπίζεται και αντιμετωπίζεται ένα εχθρικό drone.

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Παράλληλα αναπτύσσεται ολόκληρη υποδομή γύρω από τα μη επανδρωμένα συστήματα. Η λειτουργία του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης στα Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα στην Τρίπολη, αλλά και η δημιουργία παραγωγικής δυνατότητας drones εντός των Ενόπλων Δυνάμεων, δείχνουν ότι η μετάβαση από την πειραματική χρήση στην οργανωμένη και μαζική αξιοποίηση έχει ήδη αρχίσει.

PULS και SPIKE NLOS αλλάζουν την ισχύ πυρός

Η δεύτερη μεγάλη παράμετρος αφορά την ισχύ πυρός. Ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα που βρίσκονται στον σχεδιασμό για τον Στρατό Ξηράς αφορά το ισραηλινό πυραυλικό σύστημα PULS, το οποίο προορίζεται να δώσει στο Πυροβολικό δυνατότητα προσβολής στόχων σε πολύ μεγάλες αποστάσεις και με υψηλή ακρίβεια.

Η φιλοσοφία πίσω από το PULS συνδέεται άμεσα με το νέο επιχειρησιακό περιβάλλον. Το Πυροβολικό δεν περιορίζεται πλέον στην κλασική υποστήριξη των φίλιων δυνάμεων αλλά μετατρέπεται σε όπλο βαθιάς κρούσης, ικανό να προσβάλει εγκαταστάσεις, συγκεντρώσεις δυνάμεων, κέντρα διοίκησης και άλλους στόχους υψηλής αξίας πολύ πίσω από την πρώτη γραμμή.

Αντίστοιχα καθοριστική θεωρείται η είσοδος των SPIKE NLOS. Τα ισραηλινά κατευθυνόμενα βλήματα προσθέτουν στον Στρατό Ξηράς δυνατότητα ακριβούς πλήγματος σε μεγάλες αποστάσεις και κυρίως δυνατότητα προσβολής στόχων χωρίς οι φίλιες δυνάμεις να χρειάζεται να εκτεθούν στην εχθρική άμυνα.

Το μεγάλο πλεονέκτημα προκύπτει όταν όλα αυτά συνδυαστούν με drones και άλλα μέσα επιτήρησης. Ένα UAV μπορεί να εντοπίσει τον στόχο, να μεταδώσει τις συντεταγμένες και ένα διαφορετικό οπλικό σύστημα να πραγματοποιήσει την προσβολή. Αυτή ακριβώς η αλυσίδα «εντοπίζω – στοχοποιώ – προσβάλλω» βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας του σύγχρονου πεδίου μάχης.

Apache με SPIKE NLOS και νέα Black Hawk

Μεγάλη αλλαγή βρίσκεται σε εξέλιξη και στην Αεροπορία Στρατού. Τα 19 επιθετικά ελικόπτερα Apache AH-64A+ περνούν από πρόγραμμα εκσυγχρονισμού, με νέα ηλεκτροοπτικά και ηλεκτρονικά συστήματα, ενώ εννέα από αυτά προβλέπεται να αποκτήσουν δυνατότητα αξιοποίησης των SPIKE NLOS.

Ο συνδυασμός ενός αναβαθμισμένου Apache με SPIKE NLOS αλλάζει σημαντικά τα δεδομένα, καθώς το επιθετικό ελικόπτερο μπορεί να αξιοποιεί πληροφορίες από άλλα μέσα και να προσβάλλει στόχους από μεγάλη απόσταση. Παράλληλα, η ενίσχυση των Apache με νέους Hellfire, πρόγραμμα το οποίο έχει επίσης ενεργοποιηθεί, διατηρεί και ενισχύει την κλασική αντιαρματική ισχύ του στόλου.

Την ίδια στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγάλη αλλαγή στον στόλο μεταφορικών ελικοπτέρων με την απόκτηση των UH-60M Black Hawk. Η εκπαίδευση των πρώτων Ελλήνων χειριστών και τεχνικών έχει ήδη αρχίσει στις ΗΠΑ, ώστε με την άφιξη των πρώτων ελικοπτέρων να υπάρχει έτοιμος ο αρχικός πυρήνας προσωπικού. Τα Black Hawk θα προσφέρουν σημαντικά αυξημένες δυνατότητες στις αεροκίνητες επιχειρήσεις και κυρίως στις επιχειρήσεις των Ειδικών Δυνάμεων.

Loitering munitions στο νέο πεδίο μάχης

Στην ίδια φιλοσοφία εντάσσονται και τα Switchblade, τα οποία προσθέτουν μια ακόμη διάσταση στην ισχύ των χερσαίων δυνάμεων. Τα περιφερόμενα πυρομαχικά συνδυάζουν σε μεγάλο βαθμό τον αισθητήρα με το όπλο, επιτρέποντας στις μονάδες να εντοπίζουν και να καταστρέφουν στόχους με μεγάλη ακρίβεια.

Η σημασία τους είναι ιδιαίτερα μεγάλη τόσο στον Έβρο όσο και στα νησιά, όπου η γεωγραφία και οι μικροί χρόνοι αντίδρασης επιβάλλουν αποκεντρωμένη ισχύ πυρός. Μικρές μονάδες μπορούν πλέον να αποκτούν δυνατότητες οι οποίες στο παρελθόν απαιτούσαν εμπλοκή Πυροβολικού ή Αεροπορίας.

Σε αυτή τη λογική εντάσσονται επίσης τα συστήματα επιτήρησης και αναγνώρισης, τα νέα UAV και η σταδιακή ψηφιοποίηση της διοίκησης και του ελέγχου. Στόχος είναι η πληροφορία από έναν αισθητήρα να μπορεί να φτάσει στον κατάλληλο «shooter» στον μικρότερο δυνατό χρόνο.

Αναδιοργάνωση και εκπαίδευση

Όμως η προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη στο ΓΕΣ δεν αφορά μόνο το υλικό. Η αναδιοργάνωση Σχηματισμών και Μονάδων, η ενίσχυση κρίσιμων περιοχών και η νέα φιλοσοφία εκπαίδευσης αποτελούν εξίσου σημαντικές παραμέτρους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση των εφέδρων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη λειτουργία του πρώτου Κέντρου Μετεκπαίδευσης Εφεδρείας στον Αυλώνα. Η λογική είναι ότι η εφεδρεία δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως ένας μηχανισμός που ενεργοποιείται μόνο σε περίπτωση επιστράτευσης, αλλά πρέπει να διατηρεί ουσιαστική επαφή με τα σύγχρονα μέσα και τις νέες τακτικές.

Ταυτόχρονα, η εκπαίδευση γίνεται περισσότερο ρεαλιστική, με σενάρια προσαρμοσμένα στα συμπεράσματα των σύγχρονων συγκρούσεων. Drones, ηλεκτρονικός πόλεμος, ταχεία στοχοποίηση, διασπορά δυνάμεων και επιχειρήσεις μικρών ευέλικτων τμημάτων αποτελούν πλέον στοιχεία που δεν μπορούν να λείπουν από τη σύγχρονη εκπαίδευση.

Ο Στρατός Ξηράς της επόμενης ημέρας

Η μεγάλη πρόκληση για τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη και το Επιτελείο είναι όλα αυτά τα προγράμματα να μην αποτελέσουν μεμονωμένες κινήσεις , αλλά να ενσωματωθούν σε ένα ενιαίο επιχειρησιακό οικοσύστημα. Γιατί το πραγματικό άλμα δεν θα προκύψει απλώς από την απόκτηση PULS, SPIKE NLOS, Switchblade ή Black Hawk, ούτε μόνο από τον εκσυγχρονισμό των Apache. Θα προκύψει όταν ο αισθητήρας, το drone, ο Νέος Μαχητής, το Πυροβολικό, το επιθετικό ελικόπτερο και το Κέντρο Επιχειρήσεων μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα και να λειτουργούν ως τμήματα του ίδιου δικτύου.

Ένας Στρατός Ξηράς περισσότερο ευέλικτος, με μεγαλύτερη ισχύ πυρός, σύγχρονη εκπαίδευση και κυρίως με τεχνολογία η οποία δεν θα αποτελεί συμπλήρωμα των παραδοσιακών μέσων αλλά αναπόσπαστο μέρος του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζεται και διεξάγεται η μάχη. Οι αλλαγές δεν μπορούν να ολοκληρωθούν από τη μία μέρα στην άλλη. Όμως η κατεύθυνση είναι η νέα λογική να περάσει από τον στρατιώτη που μαθαίνει να επιχειρεί με ένα μικρό drone έως το Apache που θα εκτοξεύει SPIKE NLOS και το Πυροβολικό που θα μπορεί να πραγματοποιεί πλήγματα ακριβείας σε μεγάλο βάθος, ώστε ο Στρατός Ξηράς να αλλάξει εποχή από την απλή ανανέωση οπλικών συστημάτων σε συνολική αλλαγή επιχειρησιακής φιλοσοφίας.

Του Κώστα Σαρικά / Πηγή: onalert.gr