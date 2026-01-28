Η θέση των τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ στο βαν τους κράτησε στη ζωή μετά από το σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία

Το θανατηφόρο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ και τραυμάτισε άλλους τρεις έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα και όλοι ψάχνουν τί προκάλεσε αυτό το τρομακτικό και σοκαριστικό δυστύχημα στους δρόμους της Ρουμανίας. Σύμφωνα με πηγές από τη ρουμανική αστυνομία αυτό που έσωσε τους τρεις τραυματίες ήταν η θέση τους στο βαν.

Οι τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι οποίοι είναι στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα, κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή, εξαιτίας της θέσης που κάθονταν στο βαν, τη στιγμή του σοκαριστικού δυστυχήματος στη Ρουμανία.

Και οι τρεις από τους επιζώντες βρισκόντουσαν στη δεξιά πλευρά του βαν, δηλαδή από τον συνοδηγό και πίσω. Οι νεαροί οπαδοί του ΠΑΟΚ που βρίσκονται στο νοσοκομείο θα επιστρέψουν στην Ελλάδα αύριο πρωί (29/01/26) και θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

Στο βαν καθόντουσαν στο μπροστινό κάθισμα δίπλα στον οδηγό, άλλοι δύο επιβάτες. Στην επόμενη σειρά, ήταν τέσσερα άτομα, σε τρεις θέσεις και στην τελευταία σειρά υπήρχαν άλλοι τρεις επιβάτες.

Το ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος που θα μεταφέρει τους τραυματίες οπαδούς θα αναχωρήσει από την Ελευσίνα για τη Ρουμανία το πρωί της Πέμπτης (29/01/26).