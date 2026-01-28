Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Η θέση των τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ στο βαν τους κράτησε στη ζωή μετά από το σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία

Με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος θα μεταφερθούν στην Ελλάδα οι τρεις τραυματίες
ΠΑΟΚ
Εικόνα από το δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία / REUTERS

Το θανατηφόρο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ και τραυμάτισε άλλους τρεις έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα και όλοι ψάχνουν τί προκάλεσε αυτό το τρομακτικό και σοκαριστικό δυστύχημα στους δρόμους της Ρουμανίας. Σύμφωνα με πηγές από τη ρουμανική αστυνομία αυτό που έσωσε τους τρεις τραυματίες ήταν η θέση τους στο βαν.

Οι τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι οποίοι είναι στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα, κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή, εξαιτίας της θέσης που κάθονταν στο βαν, τη στιγμή του σοκαριστικού δυστυχήματος στη Ρουμανία.

Και οι τρεις από τους επιζώντες βρισκόντουσαν στη δεξιά πλευρά του βαν, δηλαδή από τον συνοδηγό και πίσω. Οι νεαροί οπαδοί του ΠΑΟΚ που βρίσκονται στο νοσοκομείο θα επιστρέψουν στην Ελλάδα αύριο πρωί (29/01/26) και θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

Στο βαν καθόντουσαν στο μπροστινό κάθισμα δίπλα στον οδηγό, άλλοι δύο επιβάτες. Στην επόμενη σειρά, ήταν τέσσερα άτομα, σε τρεις θέσεις και στην τελευταία σειρά υπήρχαν άλλοι τρεις επιβάτες.

Το ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος που θα μεταφέρει τους τραυματίες οπαδούς θα αναχωρήσει από την Ελευσίνα για τη Ρουμανία το πρωί της Πέμπτης (29/01/26).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
132
101
92
70
54
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Μάχη» για τη ζωή δίνει πέντε ημερών βρέφος στο Βενιζέλειο νοσοκομείο στο Ηράκλειο Κρήτης
«Το μωρό ταξίδεψε από τη Ρόδο με το αεροσκάφος αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών του Βενιζελείου Νοσοκομείου στο Ηράκλειο» αναφέρει ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού
πόδια μωρού
«Δεν υπήρχε lane assist» λέει δικηγόρος της εταιρείας ενοικίασης του μοιραίου βαν που ενεπλάκη στο τροχαίο στη Ρουμανία
Σύμφωνα με τον Αντώνη Ξυλουργίδη, στο βαν που νοίκιασε ο οδηγός προκειμένου να ταξιδέψει οδικώς στη Γαλλία για να δει την αγαπημένη του ομάδα αντιμέτωπη με την Λυών, δεν υπήρχε lane assist
Το τροχαίο δυστύχαημα των οπαδών του ΠΑΟΚ
7
Για ανθρωποκτονία και θανατηφόρο βιασμό κατηγορείται ο 52χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε 46χρονη στην Θεσσαλονίκη
Ο 52χρονος κρατείται και εις βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, σε εκτέλεση του οποίου θα οδηγηθεί στον ανακριτή Θεσσαλονίκης προκειμένου να απολογηθεί
Θεσσαλονίκη, νεκρές μία 46χρονη και μία 42χρονη, δηλωμένες ως αγνοούμενες - Συνελήφθη 52χρονος
Newsit logo
Newsit logo