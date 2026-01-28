Ελλάδα

Τροχαίο με νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ: Αεροπορικώς θα μεταφερθούν από τη Ρουμανία στην Ελλάδα οι τρεις τραυματίες

Από την Ελευσίνα θα αναχωρήσει ειδικά διαμορφωμένο σκάφος του υπουργείου Υγείας και θα μεταφέρει τους τραυματίες στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη
ΠΑΟΚ
Εικόνα από το δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία / REUTERS

Με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας θα πραγματοποιηθεί η αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών και μοναδικών επιζώντων του σοκαριστικού τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία, όπου έχασαν τη ζωή τους οι 7 από τους 10 οπαδούς του ΠΑΟΚ που επέβαιναν στο μοιραίο βαν.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση, το ειδικά αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας πρόκειται να αναχωρήσει το πρωί της Πέμπτης (29.01.2026) από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας με προορισμό τη Ρουμανία ώστε να πραγματοποιήσει την αεροδιακομιδή των τριών οπαδών του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκαν στο τροχαίο στη Ρουμανία.

Οι τρεις τραυματίες θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

Οι δύο εκ των τριών τραυματιών φέρουν σοβαρά τραύματα ενώ ο τρίτος ευτυχώς τραυματίστηκα ελαφρά. Η κατάσταση τους φαίνεται ότι είναι σταθερή, πράγμα που επέτρεψε την μεταφορά τους στη Θεσσαλονίκη.

Κανείς από τους τρεις δεν διατρέχει κίνδυνο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
131
100
89
54
44
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Τα θυμάμαι όλα, θρηνώ τους φίλους μου, ήμασταν αδέρφια» λέει τραυματίας του τροχαίου με τους νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία
«Σήμερα, είναι πένθος, δεν με ενδιαφέρει τι έχουν καταθέσει, εγώ δεν έχασα τις αισθήσεις μου ούτε μια στιγμή, υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά και να μην γίνει τίποτα» λέει ο ένας από τους τρεις τραυματίες του τροχαίου
Τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία με νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία
Κεριά και λουλούδια έξω από το κατάστημα που εργαζόταν ο 30χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκε στη Ρουμανία
Συγγενείς των θυμάτων, τα οποία κατάγονταν από Αλεξάνδρεια Ημαθίας, Κατερίνη και Θεσσαλονίκη είναι σοκαρισμένοι και απαρηγόρητοι - Κλειστό το μαγαζί στο οποίο εργαζόταν ένας εκ των 7 θυμάτων στη Ρουμανία
Το μαγαζί στο οποίο δούλευε ο 30χρονος που σκοτώθηκε στην Ρουμανία
Πολύμηνη η διαρροή προπανίου στη Βιολάντα - Από σπινθήρα η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο των Τρικάλων
Η ποσότητα του προπάνιου που εντοπίστηκε στο άζωτο ήταν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα – Η ανακοίνωση της πυροσβεστικής για τη φονική έκρηξη που κόστισε τη ζωή στις 5 γυναίκες
Εικόνα από drone πάνω από το κατεστραμμένο τμήμα του εργοστασίου ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ
23
Τα πρόσωπα της τραγωδίας με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ - Ήταν όλοι από 20 έως 30 ετών
Ο Βασίλης Μολντοβάνοφ, ο Βασίλης Πάλο, ο Χρήστος Ζέπος και ο Γιώργος Κεσανίδης, ο Κώστας Μαρκόπουλος και ο Δημήτρης Μαρωνίτης είναι οι έξι από τους επτά οπαδούς του «Δικεφάλου του Βορρά» που έφυγαν από τη ζωή τόσο πρόωρα και άδικα
Τροχαίο με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ 9
Στον εισαγγελέα οι 3 συλληφθέντες για την έκρηξη με τις 5 νεκρές στη «Βιολάντα» - Στο μικροσκόπιο τα μέτρα ασφαλείας στο μοιραίο εργοστάσιο
Κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έφτασαν στον Εισαγγελέα Τρικάλων, ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, ο τεχνικός ασφαλείας αλλά και ο τεχνικός βάρδιας
εργαζόμενοι έξω από το εργοστάσιο Βιολάντα
Newsit logo
Newsit logo