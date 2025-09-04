Η Θεσσαλονίκη σε ρυθμούς ΔΕΘ – Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και οι τελευταίες «πινελιές»

Σε ρυθμούς της 89ης ΔΕΘ κινείται από σήμερα η Θεσσαλονίκη, με την συμπρωτεύουσα να προετοιμάζεται πυρετωδώς για τη μεγάλη γιορτή της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας.

Συνεργεία πραγματοποιούν τις τελευταίες εργασίες στα περίπτερα εντός του εκθεσιακού κέντρου, αλλά και σε ειδικές, εντυπωσιακές υποδομές εταιρειών και ομίλων που έχουν στηθεί πέριξ αυτού. Παράλληλα, η Τροχαία έχει θέσει σε εφαρμογή αυστηρά μέτρα για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας ενόψει και της άφιξης των πολιτικών αρχηγών.

Το ενδιαφέρον, όπως κάθε χρόνο, επικεντρώνεται στις ομιλίες και τις συνεντεύξεις Τύπου που θα σηματοδοτήσουν την έναρξη της νέας πολιτικής περιόδου.

Το πρόγραμμα των πολιτικών επισκέψεων

Την αυλαία της 89ης ΔΕΘ θα ανοίξει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα εγκαινιάσει τη λειτουργία της το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου. Το πρωί του Σαββάτου θα επισκεφθεί τα περίπτερα της Έκθεσης και θα έχει συνάντηση με τη διοίκησή της. Το βράδυ, στις 19:30, από το βήμα του Συνεδριακού Κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης», θα παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της κυβερνητικής πολιτικής για το επόμενο διάστημα. Την Κυριακή (07/09) στις 12:00 θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Η πολιτική δραστηριότητα θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της Έκθεσης. Την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, στις 20:00, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στο «Ι. Βελλίδης», ενώ την επομένη (11/09) στις 12:00 θα δώσει συνέντευξη Τύπου στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης».

Το βήμα στο «Ι. Βελλίδης» θα πάρει την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου στις 19:00 ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Η Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου περιλαμβάνει τις συνεντεύξεις Τύπου του προέδρου της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση (11:00, περίπτερο 8) και του προέδρου της «Νίκης», Δημήτρη Νατσιού (11:00, περίπτερο 8). Το ίδιο βράδυ, στις 20:00, θα μιλήσει στο «Ι. Βελλίδης» ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου το Σάββατο (13/09) στις 11:00 στο περίπτερο 8.

Το δεύτερο Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ, στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου, είναι αφιερωμένο στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής θα μιλήσει το Σάββατο στις 20:00 στο «Ι. Βελλίδης» και θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου την Κυριακή στις 12:00 στον ίδιο χώρο, αφού πρώτα περιηγηθεί στα περίπτερα της Έκθεσης.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται την επόμενη εβδομάδα και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, οι λεπτομέρειες του προγράμματος της οποίας δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο

Δρακόντεια μέτρα για την κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε η Τροχαία, ενόψει της 89ης ΔΕΘ και της τελετής των εγκαινίων το Σάββατο. Οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και θα κορυφωθούν το Σαββατοκύριακο.

Απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης

Ήδη από το απόγευμα της Πέμπτης (04/09) στις 15:00 τέθηκε σε ισχύ απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στη Λεωφόρο Στρατού και στην οδό Γ’ Σεπτεμβρίου, μέτρο που θα διαρκέσει έως το βράδυ της Κυριακής (07/09, 20:00).

Από το πρωί της Παρασκευής (05/09) στις 06:00 και μέχρι την Κυριακή στις 20:00, η απαγόρευση στάθμευσης επεκτείνεται σε ένα ευρύ δίκτυο δρόμων, που περιλαμβάνει τις οδούς:

Αγγελάκη (σε όλο το μήκος)

Εθνικής Αμύνης (από Αγίου Δημητρίου έως τον Λευκό Πύργο)

Αγίου Δημητρίου

Γρηγορίου Λαμπράκη

Αρμενοπούλου

Νικολάου Γερμανού

Ιασωνίδου

Καυτανζόγλου (μόνο στο ρεύμα καθόδου)

Ολική διακοπή κυκλοφορίας το Σάββατο

Το Σάββατο (06/09), ημέρα των εγκαινίων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διακοπεί από τις 15:00 το μεσημέρι και μέχρι το τέλος των εκδηλώσεων σε κεντρικές αρτηρίες της πόλης. Οι δρόμοι που θα κλείσουν περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις λεωφόρους Στρατού, Βασιλίσσης Όλγας, Βασιλέως Γεωργίου, Νίκης, Κουντουριώτη, Κωνσταντίνου Καραμανλή, καθώς και τις οδούς Γ’ Σεπτεμβρίου, Εγνατία, Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας, Παύλου Μελά και Βενιζέλου.

Ειδικά για την οδό Στίλπωνος Κυριακίδη, η απαγόρευση στάθμευσης θα ισχύσει από τις 08:00 έως τις 20:00 το Σάββατο.

Εναλλακτικές διαδρομές

Η Τροχαία προτείνει στους οδηγούς να κινηθούν μέσω εναλλακτικών διαδρομών.

Συγκεκριμένα:

Από ανατολικά προς δυτικά: Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω των οδών Κατσιμίδη, της Περιφερειακής Οδού, και στη συνέχεια μέσω Αγίου Δημητρίου και Ολυμπιάδος.

Από δυτικά προς ανατολικά: Οι οδηγοί καλούνται να χρησιμοποιούν τις οδούς 26ης Οκτωβρίου, Λαγκαδά και την Περιφερειακή Οδό.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης θα έχει αυξημένη παρουσία σε όλους τους κεντρικούς κόμβους, με ρυθμιστές τροχονόμους να διευκολύνουν την κίνηση και να παρέχουν οδηγίες για την αποφυγή συμφόρησης.