Η Τιμισοάρα “ρίχνει” το twitter – “Ξεσάλωμα” για την πτήση της Ryanair

Η υπόθεση “Τιμισοάρα” έχει προκαλέσει σάλο, με πολλούς να θυμίζουν πως η Ryanair έχει ψηφιστεί για 6η συνεχόμενη χρονιά η χειρότερη αεροπορική εταιρεία, ενώ άλλους να χρησιμοποιούν… βιτριολικό χιούμορ.

Μάλιστα αυτή δεν ήταν η μόνη φορά που έγινε κάτι τέτοιο, αφού κι άλλη πτήση της αντί για Θεσσαλονίκη κατέληξε Ηράκλειο.

“Πληρώνεις έναν προορισμό παίρνεις δύο”, “πετάω με την ryan air, έχω αφήσει τον προορισμό πάνω της” είναι μερικά από αυτά γράφτηκαν.

Δείτε μερικά “σπαρταριστά” tweets

Ryan air has been voted the worse airline for the sixth year running .

They are the UBER of the airline world .

— 🇬🇧🇬🇧🇬🇧 (@willcocks_tony) 5 Ιανουαρίου 2019