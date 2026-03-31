Ελλάδα

Η Τουρκία προκαλεί ξανά στο Αιγαίο με 6 παραβιάσεις εναέριου χώρου και 4 παραβάσεις του FIR Αθηνών

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις
Ελληνικά μαχητικά F-16 / REUTERS / Yiannis Kourtoglou

Τις τελευταίες ημέρες η Τουρκία επαναφέρει σκηνικά προκλητικότητας στο Αιγαίο, πραγματοποιώντας παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου και παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Όπως αναφέρει σήμερα (31.03.2026) το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, ένα τουρκικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος τύπου CN-235 πραγματοποίησε 6 παραβιάσεις και 1 παράβαση, ενώ ένα τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) προχώρησαν σε 3 παραβάσεις.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις στο βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

