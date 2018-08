iCapital 2018: Στις 12 φιναλίστ η Αθήνα για το λαμπερό βραβείο!

Αυτό ανακοίνωσε σήμερα, μέσω του Twitter, για την Αθήνα ο επίτροπος Έρευνας, Επιστήμης και Καινοτομίας, Κάρλος Μοέδας.

Σύμφωνα με τον κ. Μοέδας, οι πόλεις φιναλίστ για το βραβείο Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας για το 2018 είναι το Ώρχους, η Αμβέρσα, η Αθήνα, το Μπρίστολ, το Γκέτεμποργκ, το Αμβούργο, η Λουβέν, η Λισαβόνα, η Μαδρίτη, η Τουλούζη, η Ουμέα και η Βιέννη.

Οι φιναλίστ θα παρουσιάσουν τις στρατηγικές καινοτομίας τους στη συνεδρίαση «iCapital Stories» στη φετινή ευρωπαϊκή εβδομάδα των περιφερειών και των πόλεων στις Βρυξέλλες, στις 10 Οκτωβρίου.

Η νικήτρια πόλη θα ανακοινωθεί από τον επίτροπο Κάρλος Μοέδας, στο πλαίσιο της Συνόδου Web, που θα πραγματοποιηθεί στη Λισαβόνα στις 6 Νοεμβρίου.

Το βραβείο iCapital (Innovation Capital of Europe) χορηγείται στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Horizon 2020». Πρόκειται για βραβείο που θα απονεμηθεί στην πόλη που δημιουργεί το καλύτερο «οικοσύστημα καινοτομίας», συνδέοντας μεταξύ τους, τους πολίτες, τις δημόσιες αρχές, την πανεπιστημιακή κοινότητα και τις επιχειρήσεις της.

📣#iCapitalAwards 2018 finalist cities are known! Aarhus 🇩🇰, Antwerp 🇧🇪, Athens 🇬🇷, Bristol 🇬🇧, Gothenburg 🇸🇪, Hamburg 🇩🇪, Leuven 🇧🇪, Lisbon 🇵🇹, Madrid 🇪🇸, Toulouse 🇫🇷, Umeå 🇸🇪, & Vienna 🇦🇹 are the best places for Europeans to innovate! Congratulations. pic.twitter.com/XIwGC34YAz

— Carlos Moedas (@Moedas) August 1, 2018