Ιεράπετρα: 45χρονος ξυλοκόπησε την σύντροφό του με ξύλινη τάβλα – «Την έδερνε κάθε μέρα και έτρεχαν τα αίματα»

Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας έχει σοκάρει την Κρήτη, αφού στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας νοσηλεύεται γυναίκα με μώλωπες στο πρόσωπο, στο κεφάλι και στο σώμα, μετά από ξυλοδαρμό που δέχτηκε από τον 45χρονο σύντροφό της, όπως καταγγέλλει. Το περιστατικό έφτασε στα «αυτιά» της αστυνομίας από τη γειτονιά που άκουγε τα ουρλιαχτά της κοπέλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr για το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, ο 45χρονος βουλγαρικής υπηκοότητας επιτέθηκε για πολλοστή φορά στη ρωσικής καταγωγής σύντροφό του στην Ιεράπετρα, μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Αφού τη χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο, έβγαλε μια ξύλινη τάβλα από το κρεβάτι του και συνέχισε να τη χτυπά χωρίς οίκτο σε όλο της το σώμα.

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Το θύμα της ενδοοικογενειακής βίας προσπάθησε να ξεφύγει κατεβαίνοντας από τις σκάλες του πρώτου ορόφου στον δρόμο, αλλά εκείνος την ακολούθησε και συνέχισε να τη χτυπά μπροστά στα έντρομα μάτια του ανιψιού του, που προσπάθησε να τον σταματήσει, αλλά δέχτηκε κι εκείνος, σύμφωνα με τη μαρτυρία του, αρκετά χτυπήματα από τον θείο του.

Η γειτονιά ξεσηκώθηκε από τις κραυγές πόνου της άτυχης γυναίκας και κάλεσε την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Λίγα λεπτά αργότερα, οι αστυνομικοί του Α.Τ. Ιεράπετρας έφτασαν στο σημείο και συνέλαβαν τον φερόμενο ως δράστη, ενώ το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε την κακοποιημένη γυναίκα στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του Νοσοκομείου Ιεράπετρας, κ. Γιώργο Μπαρμπούνη, η άτυχη γυναίκα έχει μώλωπες σε όλο της το σώμα, στο πρόσωπο και στο κεφάλι και παραμένει στη Χειρουργική Κλινική για παρακολούθηση. Οι εξετάσεις που της έκαναν οι γιατροί του Νοσοκομείου δεν έδειξαν ότι κινδυνεύει η ζωή της.

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Ο νεαρός ανιψιός του φερόμενου ως δράστη, που ήταν αυτόπτης μάρτυρας στον ξυλοδαρμό της άτυχης γυναίκας, περιέγραψε στο neakriti.gr τις δύσκολες στιγμές που έζησε το θύμα και ο ίδιος.

«Ο θείος μου είχε έρθει στην Ιεράπετρα από το Ρέθυμνο με μια φίλη του Ρωσίδα και έμενε μαζί μας. Την έδερνε κάθε μέρα και έτρεχαν τα αίματα από το πρόσωπό της. Εγώ του έλεγα συνέχεια να μην χτυπά τη σύντροφό του γιατί θα έρθει η Αστυνομία και θα μας διώξει από αυτό το σπίτι και δεν θα έχουμε πού αλλού να μείνουμε. Του έλεγα να γυρίσει πίσω στο Ρέθυμνο, εκεί που έμενε πριν έρθει στην Ιεράπετρα.

Ο θείος μου είναι αλκοολικός και, αφού είχε πιει πολύ, άρχισε να δέρνει τη σύντροφό του λόγω ερωτικής αντιζηλίας. Τη χτύπησε με γροθιές και με μια ξύλινη τάβλα από το κρεβάτι. Εγώ φοβήθηκα πάρα πολύ και, αφού προσπάθησα να τον σταματήσω, χτύπησε κι εμένα. Τότε πήρα τον σκύλο μου και πήγα στην παραλία να κοιμηθώ, για να μη βλέπω αυτά τα πράγματα και βρω τον μπελά μου. Η γυναίκα χτυπήθηκε πολύ στο πρόσωπο, στα μάτια, στο κεφάλι και σε όλο της το σώμα», υποστήριξε ο ανιψιός του κατηγορούμενου.

Ο 45χρονος συλληφθείς μεταφέρθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (23/9/2026) στο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο και από εκεί, με τη σχηματισθείσα δικογραφία εις βάρος του, θα οδηγηθεί με την αυτόφωρη διαδικασία στην Εισαγγελία Λασιθίου στη Νεάπολη.