Ηγουμενίτσα: Οκτώ μαχαιριές στην πλάτη δέχτηκε η 25χρονη από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της που αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Επτά με οκτώ μαχαιριές στην πλάτη δέχτηκε η άτυχη 25χρονη που έπεσε θύμα άγριας γυναικοκτονίας από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στην Ηγουμενίτσα, το βράδυ της Κυριακής (20.9.26).

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που διενήργησε ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ηπείρου, Ιωάννης Αϊβατίδης, η υπόθεση με τη γυναικοκτονία της 25χρονης στην Ηγουμενίτσα αφορά έγκλημα πάθους.

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Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της νύχτας της δολοφονίας, πραγματοποιήθηκε η πρώτη εξέταση στο σημείο όπου εντοπίστηκε η γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, διαπιστώθηκε αμυντικό τραύμα στο αριστερό χέρι, καθώς και άλλα τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματος.

Το θύμα φέρει επτά έως οκτώ χτυπήματα με μαχαίρι στην πλάτη, καθώς και δύο διατομές στον τράχηλο.

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Ο δράστης έφερε τραύματα από απόπειρα αυτοχειρίας, εκ των οποίων δύο βαθιά, με τρώση πνεύμονα.

Η νεκροψία – νεκροτομή βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η κηδεία της 25χρονης θα τελεστεί στις 11:30 το πρωί της Τετάρτης στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στη Μεταμόρφωση ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Κοιμητήριο Μεταμόρφωσης.

Ο δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από δόλο και θα απολογηθεί την Πέμπτη.

