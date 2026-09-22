Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Ο Γιώργος Μαζωνάκης έγινε γκράφιτι στην Καλαμαριά

Η μεγάλη τοιχογραφία του street artist Hayate ολοκληρώθηκε σε τρεις ημέρες και βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο του γηπέδου του Φοίνικα
Γκράφιτι του Γιώργου Μαζωνάκη σε τοίχο στην ανατολική Θεσσαλονίκη από τον street artist «Hayate» Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026.
Γκράφιτι του Γιώργου Μαζωνάκη σε τοίχο στην ανατολική Θεσσαλονίκη από τον street artist «Hayate» Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026. / RΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
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Ο Γιώργος Μαζωνάκης έγινε γκράφιτι στη Θεσσαλονίκη, με τον street artist Hayate να δημιουργεί μια μεγάλη τοιχογραφία με τη μορφή του τραγουδιστή στην Καλαμαριά, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του.

Η τοιχογραφία βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο του γηπέδου του Φοίνικα στην Καλαμαριά και είναι έργο του Ηλία Στύλου, γνωστού ως Hayate.

Ο καλλιτέχνης χρειάστηκε τρεις ημέρες για να ολοκληρώσει την προσωπογραφία, καταγράφοντας παράλληλα στα social media την εξέλιξη των εργασιών.

Ο Hayate έχει δημιουργήσει τα προηγούμενα χρόνια μια σειρά από μεγάλης κλίμακας τοιχογραφίες με πρόσωπα από τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Μίλτος Τεντόγλου, ο Λευτέρης Πετρούνιας και ο Βασίλης Χατζηπαναγής.

Γκράφιτι του Γιώργου Μαζωνάκη σε τοίχο στην ανατολική Θεσσαλονίκη από τον street artist «Hayate»
Γκράφιτι του Γιώργου Μαζωνάκη σε τοίχο στην ανατολική Θεσσαλονίκη από τον street artist «Hayate» / ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Η νέα τοιχογραφία είναι αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών.

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