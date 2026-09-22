Θεσσαλονίκη: Ο Γιώργος Μαζωνάκης έγινε γκράφιτι στην Καλαμαριά

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έγινε γκράφιτι στη Θεσσαλονίκη, με τον street artist Hayate να δημιουργεί μια μεγάλη τοιχογραφία με τη μορφή του τραγουδιστή στην Καλαμαριά, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του.

Η τοιχογραφία βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο του γηπέδου του Φοίνικα στην Καλαμαριά και είναι έργο του Ηλία Στύλου, γνωστού ως Hayate.

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Ο καλλιτέχνης χρειάστηκε τρεις ημέρες για να ολοκληρώσει την προσωπογραφία, καταγράφοντας παράλληλα στα social media την εξέλιξη των εργασιών.

Ο Hayate έχει δημιουργήσει τα προηγούμενα χρόνια μια σειρά από μεγάλης κλίμακας τοιχογραφίες με πρόσωπα από τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Μίλτος Τεντόγλου, ο Λευτέρης Πετρούνιας και ο Βασίλης Χατζηπαναγής.

Γκράφιτι του Γιώργου Μαζωνάκη σε τοίχο στην ανατολική Θεσσαλονίκη από τον street artist «Hayate» / ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Η νέα τοιχογραφία είναι αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών.