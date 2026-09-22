Ελλάδα

Γιώργος Μαζωνάκης: Στον ανακριτή η μία γραμματέας του ιατρείου του Κολωνακίου – Τι θα πει για τις αντιφάσεις στις ώρες που έδωσε στην Αστυνομία 

Προανακριτικά η μάρτυρας είχε υποστηρίξει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης μπήκε στο ιατρείο στις 15:30
Οι γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
Οι γιατροί που προφυλακίστηκαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη / Eurokinissi
Άννα Βλαχοπαναγιώτη
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Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι μαρτυρικές καταθέσεις για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο ανακριτικό γραφείο αυτή την ώρα βρίσκεται η μία γραμματέας του ιατρείου του Κολωνακίου, η οποία προανακριτικά είχε υποστηρίξει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης μπήκε στο ιατρείο στις 15:30. 

Σύμφωνα με τον συνήγορο των δύο προφυλακισθέντων ιατρών, που συνοδεύει τη γραμματέα, η γυναίκα αναμένεται να υποστηρίξει ότι την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο, γύρω στις 15:30, μπήκε στο ιατρείο ασθενής του 58χρονου ιατρού. Ο οποίος, κατά τη μάρτυρα, εκείνη την ώρα είχε ξαπλώσει και κοιμόταν στον καναπέ.

Σύμφωνα με τη μάρτυρα, μέχρι τις 16:10 ο γιατρός ήταν μαζί με τον ασθενή και προέβη σε συνταγογράφηση εξετάσεων, στις 16:06, όπως φαίνεται από το έγγραφο που έχει προσκομίσει ο γιατρός στην ανάκριση. 

Την Παρασκευή λήγει το 10ημερο που έχουν στη διάθεση τους οι δύο κατηγορούμενοι για να προσφύγουν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης και σύμφωνα με τον συνήγορο του γιατρού, ο μόνος που αναμένεται σε αυτό το στάδιο να αιτηθεί αποφυλάκισης είναι ο 58χρονος. 

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