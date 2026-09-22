Αναβάθμιση στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας – Διακοπή ψηφιακών υπηρεσιών την Τετάρτη

Σε προγραμματισμένη αναβάθμιση των υποδομών του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) προχωρά την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με αποτέλεσμα να υπάρξει προσωρινή διακοπή ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τις 23:00 έως τις 23:59 της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου και εντάσσονται στον σχεδιασμό για τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών, καθώς και την ενίσχυση της απόδοσης και της ασφάλειας των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες.

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Κατά τη διάρκεια των εργασιών δεν θα είναι διαθέσιμες οι ψηφιακές υπηρεσίες του gov.gr, της φορολογικής διοίκησης και άλλων φορέων του Δημοσίου, καθώς και διαδικτυακές υπηρεσίες (web services) που αξιοποιούν δεδομένα και λειτουργίες μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.

Ο ρόλος του Κέντρου Διαλειτουργικότητας

Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας αποτελεί βασική υποδομή για τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης. Μέσω του ΚΕΔ παρέχεται ένα ενιαίο περιβάλλον για την εγκατάσταση και χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, μέσω των οποίων πραγματοποιείται ανταλλαγή επιχειρησιακών δεδομένων μεταξύ φορέων του Δημοσίου.

Οι διαδικτυακές υπηρεσίες του ΚΕΔ χρησιμοποιούνται σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα, και επιτρέπουν στους δημόσιους φορείς να ανταλλάσσουν πληροφορίες με έγκυρο και επικαιροποιημένο τρόπο. Παράλληλα, συμβάλλουν στη μείωση του κόστους και στην αποτελεσματικότερη επεξεργασία της πληροφορίας από τον φορέα που έχει την ευθύνη διαχείρισής της.

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Το ΚΕΔ έχει αναπτυχθεί από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με στόχο τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης και λειτουργεί στο θεσμικό πλαίσιο που καθορίζεται, μεταξύ άλλων, από το άρθρο 84 του ν. 4727/2020.

Σημαντικό στοιχείο της λειτουργίας του είναι ότι το Κέντρο Διαλειτουργικότητας δεν αποθηκεύει επιχειρησιακή ή διοικητική πληροφορία, σύμφωνα με τη ΓΓΠΣΨΔ. Στις βασικές υποδομές του περιλαμβάνονται η Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων Διαλειτουργικότητας (ΕΔΑ), η πλατφόρμα διαχείρισης και υποστήριξης των web services, ο Κοινός Οδηγός Υλοποίησης Διαδικτυακών Υπηρεσιών και η Πολιτική Ορθής Χρήσης τους.

Η ΕΔΑ χρησιμοποιείται από τους φορείς του Δημοσίου για την υποβολή, ενημέρωση, τροποποίηση, έγκριση και ακύρωση αιτημάτων που αφορούν τη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών του ΚΕΔ.

Η προγραμματισμένη παρέμβαση της 23ης Σεπτεμβρίου αφορά, συνεπώς, μια υποδομή που βρίσκεται πίσω από μεγάλο μέρος της ψηφιακής εξυπηρέτησης και της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ δημόσιων πληροφοριακών συστημάτων. Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών αναμένεται να αποκατασταθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμισης.

Σημειώνεται ότι η Γενική Γραμματεία δημοσιεύει και συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για τη λειτουργία του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, τα οποία περιλαμβάνουν στοιχεία για τις διαδικτυακές υπηρεσίες από το 2020 έως και το πρώτο εξάμηνο του 2026.